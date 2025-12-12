Άντονι Χόπκινς: «Εγκατέλειψα την κόρη μου όταν ήταν 1 έτους, το μεγαλύτερο λάθος της ζωής μου»

Για την ανύπαρκτη σχέση του με την κόρη του, Άμπιγκεϊλ, μίλησε ο Άντονι Χόπκινς σε πρόσφατη συνέντευξή του.

Μιλώντας στους New York Times με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου «Anthony Hopkins: We Did Ok, Kid», ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός αναγνώρισε ότι η απομάκρυνσή του από εκείνη όταν ήταν ενός έτους ήταν το μεγαλύτερο λάθος της ζωής του. Ο 87χρονος ηθοποιός αναφέρει ότι, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες επαναπροσέγγισης, η μεταξύ τους σχέση ουσιαστικά δεν αποκαταστάθηκε, ενώ στο νέο του βιβλίο συνδέει την πιο οδυνηρή του απόφαση με τον τότε εθισμό του στο αλκοόλ.​

Ο Χόπκινς ομολογεί ότι εγκατέλειψε την κόρη του όταν ήταν μωρό, μια πράξη που, όπως αναφέρει, τη σημάδεψε και δεν μπόρεσε ποτέ να του τη συγχωρήσει.​​

Στη συνέχεια αποκάλυψε: «Η γυναίκα μου, η Στέλλα, έστειλε μία πρόσκληση για να έρθει να μας δει. Ούτε μία λέξη για απάντηση. Της εύχομαι να είναι καλά και δεν πρόκειται να σπαταλήσω ενέργεια σε αυτό. Εάν θέλεις να χαραμίσεις τη ζωή σου κρατώντας πικρία, καν’ το. Είναι έξω από την αντίληψή μου. Θα μπορούσα κι εγώ να κρατάω πικρία, αλλά αυτό είναι θάνατος. Δεν ζεις. Πρέπει να αναγνωρίσεις ότι είμαστε ατελείς, δεν είμαστε άγιοι. Κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Η ζωή είναι επίπονη και μερικές φορές οι άνθρωποι πληγώνονται. Μερικοί πληγωνόμαστε, αλλά δεν μπορείς να ζεις έτσι. Πρέπει να λες “ξεπέρασέ το”. Αν δεν μπορείς να το ξεπεράσεις, καλώς. Καλή σου τύχη. Αλλά δεν έχω κρίση· έκανα ό,τι μπορούσα. Αυτό ήταν. Αυτό είναι το μόνο που θέλω να πω».​​

«Μετανιώνω περισσότερο απ’ οτιδήποτε άλλο»

Στο βιβλίο του, ο Χόπκινς αποδίδει την απόφαση να εγκαταλείψει την οικογένειά του στον εθισμό του στο αλκοόλ, χαρακτηρίζοντάς την ως «την πιο θλιβερή απόφαση της ζωής μου και αυτό για το οποίο μετανιώνω περισσότερο απ’ οτιδήποτε άλλο». Όπως περιγράφει, η ρήξη ήρθε μετά από έναν έντονο καβγά με τη σύζυγό του, ενώ ήταν μεθυσμένος: «Ποτέ δεν ασκούσα φυσική βία, αλλά εκείνη τη στιγμή ήμουν πλημμυρισμένος από τόση αηδία που φοβόμουν για τον εαυτό μου και για εκείνη», γράφει, περιγράφοντας πώς πήγε στο δωμάτιο του μωρού, τη φίλησε, έφυγε από το σπίτι και δεν επέστρεψε για χρόνια, παρότι συνέχισε να συμβάλλει οικονομικά στην ανατροφή της.​

Πέντε χρόνια αργότερα, έχοντας πια σταματήσει να πίνει, προσπάθησε να αποκαταστήσει τη σχέση με την πρώην σύζυγο και τη μοναχοκόρη του, όμως, όπως αναφέρει, η συνάντηση ήταν αποτυχημένη: «Η συνάντηση ήταν άσχημη... Δεν ήθελαν να βρίσκονται εκεί. Κοιτούσαν η μία την άλλη και έκαναν μορφασμούς σε όλη τη διάρκεια του δείπνου. Η Αμπιγκέιλ δεν μπόρεσε ποτέ να με συγχωρήσει που εγκατέλειψα την οικογένεια όταν ήταν μωρό», επισημαίνει. Παρότι σήμερα παραδέχεται ότι «υπήρξα κακός πατέρας», λέει ότι έχει αποδεχτεί πως δεν υπάρχει πια σχέση μαζί της και γι’ αυτό ορκίστηκε ότι δεν θα αποκτούσε άλλο παιδί.​

