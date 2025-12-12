Αναζητάτε νέα εργασία; Αυτό το επάγγελμα είχε τις περισσότερες κενές θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Το επάγγελμα με τις περισσότερες ανοιχτές θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2024 ήταν εκείνο του διευθυντή πωλήσεων, μάρκετινγκ και ανάπτυξης, καλύπτοντας το 8,4% των μη απαντημένων αγγελιών.

Σύμφωνα με την Eurostat, την επίσημη στατιστική πηγή της ΕΕ, που δημοσίευσε τα στοιχεία αυτά σε μια σειρά στατιστικών ακόμη σε πειραματικό στάδιο, πρόκειται για τον τομέα όπου η έλλειψη υποψηφίων ήταν πιο έντονη την περασμένη χρονιά.

Νέα μεθοδολογία για την καταγραφή των κενών θέσεων

Τα στοιχεία αυτά, όπως σημειώνει η Eurostat, προκύπτουν εν μέρει από μια νέα μεθοδολογία που αξιοποιεί διαδικτυακές αγγελίες εργασίας για την εκτίμηση των πραγματικών κενών θέσεων στην αγορά, προσφέροντας μια πιο ενημερωμένη εικόνα της ζήτησης εργαζομένων στην Ευρώπη.

Ωστόσο, η οργάνωση προειδοποιεί ότι τα δεδομένα ενδέχεται να υποστούν μελλοντική αναθεώρηση, καθώς η συλλογή τους βρίσκεται ακόμη σε φάση αξιολόγησης.

Έλλειψη εργατικού δυναμικού σε πολλούς τομείς

Η ευρωπαϊκή αγορά εργασίας παρουσιάζει ευρύτατη έλλειψη εργατικού δυναμικού. Εκτός από τους διευθυντές πωλήσεων και μάρκετινγκ, υψηλή ζήτηση καταγράφηκε και για βοηθητικούς εργαζόμενους στη βιομηχανία και διοικητικούς υπαλλήλους, με ποσοστό ανοιχτών θέσεων 7,3% το 2024.

Άλλες κατηγορίες, όπως οι υπόλοιποι πωλητές, έφτασαν το 6,1% των κενών αγγελιών, ενώ τεχνικοί σε καλλιτεχνικούς, πολιτιστικούς και γαστρονομικούς τομείς πλησίασαν το 6%.

Το φαινόμενο αυτό επιβεβαιώνει μια τάση που παρατηρείται σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες: έλλειψη εργατικού δυναμικού σε πολύ διαφορετικούς τομείς, από εμπορικές δραστηριότητες έως πιο επιχειρησιακούς ρόλους. Η Eurostat αποδίδει αυτή τη σπανιότητα σε συνδυασμό δημογραφικών αλλαγών, νέων τεχνολογικών απαιτήσεων και μιας αγοράς εργασίας που ανάρρωσε δυναμικά μετά την πανδημία.

Βρυξέλλες: Ποιότητα θέσεων και δημόσια διαβούλευση

Η πίεση στην αγορά εργασίας ώθησε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει νέο οδικό χάρτη για την προώθηση ποιοτικών θέσεων εργασίας στην Ένωση. Το έγγραφο στοχεύει στην ενίσχυση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, στη στήριξη της εκσυγχρονισμένης λειτουργίας των επιχειρήσεων και στην προετοιμασία των εργαζομένων για τις πράσινες και ψηφιακές μεταβάσεις, κυρίως μέσω συνεχούς ανάπτυξης δεξιοτήτων.

Ο οδικός χάρτης προέκυψε μετά από διαβούλευση με κοινωνικούς εταίρους σε ευρωπαϊκό επίπεδο και επικεντρώνεται στην αποτελεσματική εφαρμογή της ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας, στην ενίσχυση της συλλογικής διαπραγμάτευσης και στην ενθάρρυνση του κοινωνικού διαλόγου.

Η Επιτροπή ξεκίνησε επίσης αρχική φάση διαβούλευσης για μελλοντική νομοθεσία στον τομέα αυτό, αποκλειστικά με συμμετοχή κοινωνικών εταίρων, με προθεσμία υποβολής σχολίων έως τις 29 Ιανουαρίου 2026. Η διαβούλευση καλύπτει θέματα όπως η επαγγελματική υγεία και ασφάλεια, η υπεργολαβία, η διαχείριση μέσω αλγορίθμων και η χρήση τεχνητής νοημοσύνης στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, με στόχο την προσαρμογή του κανονιστικού πλαισίου στις νέες προκλήσεις επιχειρήσεων και εργαζομένων.

Μια μεταβαλλόμενη εικόνα με άμεση επίδραση στην εργασία

Τα πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι η έλλειψη υποψηφίων δεν είναι μεμονωμένο φαινόμενο, αλλά πραγματικότητα σε πολλούς επαγγελματικούς τομείς. Αν και το ποσοστό ανοιχτών θέσεων διαφέρει ανάμεσα στα κράτη-μέλη, η Eurostat υπογραμμίζει ότι η πίεση είναι ιδιαίτερα εμφανής στους εμπορικούς τομείς, όπου η ψηφιοποίηση έχει επιταχύνει τη ζήτηση για υβριδικά προφίλ με τεχνικές και στρατηγικές δεξιότητες.

Ταυτόχρονα, οι πιο επιχειρησιακοί ρόλοι παραμένουν δύσκολο να καλυφθούν, εν μέρει λόγω δημογραφικών αλλαγών και της αυξανόμενης ανάγκης για πρόσθετες δεξιότητες.

Για όσους σκέφτονται να αλλάξουν δουλειά, το νέο ευρωπαϊκό τοπίο προσφέρει αυξημένες ευκαιρίες, ιδιαίτερα σε τομείς όπου η ζήτηση υπερβαίνει σημαντικά την προσφορά.