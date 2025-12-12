Αναζητάτε νέα εργασία; Αυτό το επάγγελμα είχε τις περισσότερες κενές θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η πίεση στην αγορά εργασίας ώθησε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει νέο οδικό χάρτη για την προώθηση ποιοτικών θέσεων εργασίας στην Ένωση

Δημήτρης Δρίζος

Αναζητάτε νέα εργασία; Αυτό το επάγγελμα είχε τις περισσότερες κενές θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το επάγγελμα με τις περισσότερες ανοιχτές θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2024 ήταν εκείνο του διευθυντή πωλήσεων, μάρκετινγκ και ανάπτυξης, καλύπτοντας το 8,4% των μη απαντημένων αγγελιών.

Σύμφωνα με την Eurostat, την επίσημη στατιστική πηγή της ΕΕ, που δημοσίευσε τα στοιχεία αυτά σε μια σειρά στατιστικών ακόμη σε πειραματικό στάδιο, πρόκειται για τον τομέα όπου η έλλειψη υποψηφίων ήταν πιο έντονη την περασμένη χρονιά.

Νέα μεθοδολογία για την καταγραφή των κενών θέσεων

Τα στοιχεία αυτά, όπως σημειώνει η Eurostat, προκύπτουν εν μέρει από μια νέα μεθοδολογία που αξιοποιεί διαδικτυακές αγγελίες εργασίας για την εκτίμηση των πραγματικών κενών θέσεων στην αγορά, προσφέροντας μια πιο ενημερωμένη εικόνα της ζήτησης εργαζομένων στην Ευρώπη.

Ωστόσο, η οργάνωση προειδοποιεί ότι τα δεδομένα ενδέχεται να υποστούν μελλοντική αναθεώρηση, καθώς η συλλογή τους βρίσκεται ακόμη σε φάση αξιολόγησης.

Έλλειψη εργατικού δυναμικού σε πολλούς τομείς

Η ευρωπαϊκή αγορά εργασίας παρουσιάζει ευρύτατη έλλειψη εργατικού δυναμικού. Εκτός από τους διευθυντές πωλήσεων και μάρκετινγκ, υψηλή ζήτηση καταγράφηκε και για βοηθητικούς εργαζόμενους στη βιομηχανία και διοικητικούς υπαλλήλους, με ποσοστό ανοιχτών θέσεων 7,3% το 2024.

Άλλες κατηγορίες, όπως οι υπόλοιποι πωλητές, έφτασαν το 6,1% των κενών αγγελιών, ενώ τεχνικοί σε καλλιτεχνικούς, πολιτιστικούς και γαστρονομικούς τομείς πλησίασαν το 6%.

Το φαινόμενο αυτό επιβεβαιώνει μια τάση που παρατηρείται σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες: έλλειψη εργατικού δυναμικού σε πολύ διαφορετικούς τομείς, από εμπορικές δραστηριότητες έως πιο επιχειρησιακούς ρόλους. Η Eurostat αποδίδει αυτή τη σπανιότητα σε συνδυασμό δημογραφικών αλλαγών, νέων τεχνολογικών απαιτήσεων και μιας αγοράς εργασίας που ανάρρωσε δυναμικά μετά την πανδημία.

Βρυξέλλες: Ποιότητα θέσεων και δημόσια διαβούλευση

Η πίεση στην αγορά εργασίας ώθησε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει νέο οδικό χάρτη για την προώθηση ποιοτικών θέσεων εργασίας στην Ένωση. Το έγγραφο στοχεύει στην ενίσχυση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, στη στήριξη της εκσυγχρονισμένης λειτουργίας των επιχειρήσεων και στην προετοιμασία των εργαζομένων για τις πράσινες και ψηφιακές μεταβάσεις, κυρίως μέσω συνεχούς ανάπτυξης δεξιοτήτων.

Ο οδικός χάρτης προέκυψε μετά από διαβούλευση με κοινωνικούς εταίρους σε ευρωπαϊκό επίπεδο και επικεντρώνεται στην αποτελεσματική εφαρμογή της ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας, στην ενίσχυση της συλλογικής διαπραγμάτευσης και στην ενθάρρυνση του κοινωνικού διαλόγου.

Η Επιτροπή ξεκίνησε επίσης αρχική φάση διαβούλευσης για μελλοντική νομοθεσία στον τομέα αυτό, αποκλειστικά με συμμετοχή κοινωνικών εταίρων, με προθεσμία υποβολής σχολίων έως τις 29 Ιανουαρίου 2026. Η διαβούλευση καλύπτει θέματα όπως η επαγγελματική υγεία και ασφάλεια, η υπεργολαβία, η διαχείριση μέσω αλγορίθμων και η χρήση τεχνητής νοημοσύνης στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, με στόχο την προσαρμογή του κανονιστικού πλαισίου στις νέες προκλήσεις επιχειρήσεων και εργαζομένων.

Μια μεταβαλλόμενη εικόνα με άμεση επίδραση στην εργασία

Τα πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι η έλλειψη υποψηφίων δεν είναι μεμονωμένο φαινόμενο, αλλά πραγματικότητα σε πολλούς επαγγελματικούς τομείς. Αν και το ποσοστό ανοιχτών θέσεων διαφέρει ανάμεσα στα κράτη-μέλη, η Eurostat υπογραμμίζει ότι η πίεση είναι ιδιαίτερα εμφανής στους εμπορικούς τομείς, όπου η ψηφιοποίηση έχει επιταχύνει τη ζήτηση για υβριδικά προφίλ με τεχνικές και στρατηγικές δεξιότητες.

Ταυτόχρονα, οι πιο επιχειρησιακοί ρόλοι παραμένουν δύσκολο να καλυφθούν, εν μέρει λόγω δημογραφικών αλλαγών και της αυξανόμενης ανάγκης για πρόσθετες δεξιότητες.

Για όσους σκέφτονται να αλλάξουν δουλειά, το νέο ευρωπαϊκό τοπίο προσφέρει αυξημένες ευκαιρίες, ιδιαίτερα σε τομείς όπου η ζήτηση υπερβαίνει σημαντικά την προσφορά.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κοινή ερώτηση βουλευτών ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΝΕΑΡ με την υπογραφή Γιώργου Παπανδρέου για την παραλία Καλογριάς

11:51ΕΛΛΑΔΑ

Στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης έκαναν «απόβαση» τα τρακτέρ των αγροτών - Λουκέτο στις πύλες - Βίντεο

11:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναζητάτε νέα εργασία; Αυτό το επάγγελμα είχε τις περισσότερες κενές θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση

11:49ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Δε μαθαίνει από τα λάθη του και κάνει τη ζωή του δύσκολη

11:49LIFESTYLE

Άντονι Χόπκινς: «Εγκατέλειψα την κόρη μου όταν ήταν 1 έτους, το μεγαλύτερο λάθος της ζωής μου»

11:42TRAVEL

Χριστουγεννιάτικη μαγεία στα Μετέωρα - Πρωταγωνίστρια η Καλαμπάκα με τη φάτνη που «αιωρείται» στους βράχους

11:39ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Μόνο στον Ζελένσκι» δεν αρέσει το ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία - Βίντεο

11:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ποιος είναι ο τρίτος κατηγορούμενος για τη διπλή δολοφονία - Ο ρόλος του

11:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέρμα η αναζήτηση ATM: Νέος τρόπος ανάληψης μετρητών μέσα από τα σούπερ μάρκετ

11:19LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Ποιες σειρές «χτύπησαν» 20άρια στη βραδινή ζώνη

11:18ΕΛΛΑΔΑ

Μαρτυρία αγρότη στο Newsbomb: «Δεν μπορούμε να φύγουμε από εδώ, δεν έχουμε πού να πάμε» - «Εδώ δεν έχει αύριο»

11:15ΚΟΣΜΟΣ

Διερμηνέας καταρρέει όταν 11χρονος περιγράφει πώς ρωσική βόμβα σκότωσε τη μητέρα του

11:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρανάκης: Οι οδηγοί ταξί ταλαιπωρούν τους Αθηναίους και πίσω από κλειστές πόρτες ζητούν αύξηση κομίστρων

11:07ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Γιορτές με θέα… αθλητικών γεγονότων, στατιστικών και 6000+ τίτλων ταινιών και σειρών On Demand

11:02ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Δυνατά παιχνίδια στη Super League με ενισχυμένες αποδόσεις και BetBuilder Ready από το Πάμε Στοίχημα

11:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αττική Οδός: Νέες τιμές για το 2026 - Πόσο θα πληρώνουν τα ΙΧ

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Γυναίκα έκλεψε βάρκα στη Βενετία και προσέκρουσε στη γέφυρα Ριάλτο - Δείτε βίντεο

10:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ - Εξεταστική: Ένας από τους 15 συλληφθέντες στην Κρήτη είναι κουμπάρος του Ανδρουλάκη, λέει ο Λαζαρίδης

10:29LIFESTYLE

Νέο ξέσπασμα Τούνη: «Θα τρελαθώ με τα ψέματα – Το παιδί στην Αθήνα μεγαλώνει με μια Μπαλινέζα»

10:29ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Στη Βαρκελώνη κόντρα στην Μπαρτσελόνα ο Ολυμπιακός - Σέρβικο ντέρμπι στο Βελιγράδι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ποιος είναι ο τρίτος κατηγορούμενος για τη διπλή δολοφονία - Ο ρόλος του

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρό ένα παιδί από τον Δανό δότη στην Ελλάδα - Εφιάλτης δίχως τέλος για 11 οικογένειες

11:51ΕΛΛΑΔΑ

Στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης έκαναν «απόβαση» τα τρακτέρ των αγροτών - Λουκέτο στις πύλες - Βίντεο

10:29LIFESTYLE

Νέο ξέσπασμα Τούνη: «Θα τρελαθώ με τα ψέματα – Το παιδί στην Αθήνα μεγαλώνει με μια Μπαλινέζα»

10:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ - Εξεταστική: Ένας από τους 15 συλληφθέντες στην Κρήτη είναι κουμπάρος του Ανδρουλάκη, λέει ο Λαζαρίδης

09:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Η στιγμή που καταγγέλλει στο 100 τον Γιώργο Ξυλούρη

09:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πιθανή ψυχρή εισβολή από την κεντρική Ευρώπη στην Ελλάδα - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

19:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Κολυδά για νέο «χτύπημα» κακοκαιρίας πριν τα Χριστούγεννα - Πότε αλλάζει το σκηνικό στη χώρα μας

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 12 Δεκεμβρίου του Αγίου Σπυρίδωνα: Μεγάλη εορτή για την Ορθοδοξία - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

09:30ΚΟΣΜΟΣ

Διθύραμβοι στα διεθνή ΜΜΕ για την εκλογή Πιερρακάκη στο τιμόνι του Eurogroup - «Η Αθήνα πήρε την εκδίκησή της»

06:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ο 22χρονος συνεργός «κάρφωσε» τον ανιψιό και τον φίλο του για τη διπλή δολοφονία

11:49LIFESTYLE

Άντονι Χόπκινς: «Εγκατέλειψα την κόρη μου όταν ήταν 1 έτους, το μεγαλύτερο λάθος της ζωής μου»

07:37ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία πριν το γάμο: Νεκρός ο γαμπρός σε δυστύχημα - Κατέρρευσε η νύφη

11:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αττική Οδός: Νέες τιμές για το 2026 - Πόσο θα πληρώνουν τα ΙΧ

08:44ΚΟΣΜΟΣ

Ο υφυπουργός Άμυνας της Βρετανίας προειδοποιεί: «Ευρώπη προετοιμάσου για πόλεμο»

07:46ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Άγιος Σπυρίδων Τριμυθούντος: Ποιος είναι ο θαυματουργός Πολιούχος της Κέρκυρας που γιορτάζει σήμερα

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Γυναίκα έκλεψε βάρκα στη Βενετία και προσέκρουσε στη γέφυρα Ριάλτο - Δείτε βίντεο

09:31ΚΟΣΜΟΣ

Βασιλιάς Κάρολος: «Σπάει» το πρωτόκολλο και απευθύνει προσωπικό μήνυμα για τη διάγνωση του καρκίνου που βίωσε

08:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο σενάριο για χιόνι τα Χριστούγεννα από το GFS - Πότε αλλάζει το σκηνικό

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Η «μαύρη Τετάρτη» των Κωστήδων και στο βάθος ανασχηματισμός, εξαφανίστηκαν οι πρωτοκλασάτοι υπουργοί, ο λεβέντης, η «Ψυττάλεια 3», ο διαγωνισμός και η ευχή και ποιοι σφάζονται για την Ακτή Βουλιαγμένης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ