Anthony Hopkins: Η σύζυγός του λέει ότι έχει αυτισμό λόγω της εμμονής του με τους αριθμούς

Για τις υποθέσεις της συζύγου του ότι πάσχει από αυτισμό, μίλησε ο Anthony Hopkins σε πρόσφατη συνέντευξή του στο «Sunday Times».

Ο 87χρονος ηθοποιός εξομολογήθηκε ότι η επί 22 χρόνια σύντροφός του, Stella Arroyave πιστεύει πως ίσως ανήκει στο φάσμα του αυτισμού, αφού παρατήρησε την εμμονή του με τους αριθμούς και την παραμικρή λεπτομέρεια. «Αστειευόμενη μου είπε: "πρέπει να έχεις Asperger"», πρόσθεσε.

«Δεν ήξερα τι στο καλό έλεγε… και να σου πω την αλήθεια, δεν το πιστεύω καν», είπε ο Hopkins.

Ο ηθοποιός χαρακτήρισε τις διαγνώσεις όπως ADHD, OCD ή Asperger «μόδα» και «ανοησίες»: «Είναι απλώς η ανθρώπινη ύπαρξη — γεμάτη περίπλοκα νήματα, μυστήρια, ατέλειες και τρέλες. Όλες αυτές οι ετικέτες; Ποιος νοιάζεται; Αλλά τώρα είναι μόδα», σχολίασε με χαρακτηριστικό χιούμορ ο ηθοποιός.

Παράλληλα, ο Hopkins παραδέχθηκε ότι ίσως αισθάνεται «κάποια ντροπή» για την καριέρα του ως ηθοποιός: «Δεν έχω κάνει μια μέρα πραγματικής δουλειάς στη ζωή μου. Μόνο εμφανίζομαι, λέω τις ατάκες μου και φεύγω. Άνθρωποι εκεί έξω σκάβουν δρόμους ή δουλεύουν σε καταστήματα. Αυτό είναι πραγματική δουλειά. Εγώ δεν έχω κάνει τίποτα».

Οι δηλώσεις του έρχονται λίγες μέρες πριν την κυκλοφορία των απομνημονευμάτων του «We Did OK, Kid», στα οποία ο Hopkins μιλάει ανοιχτά για την προσωπική του ζωή, τις δυσκολίες και τις σκοτεινές περιόδους του, συμπεριλαμβανομένου του αλκοολισμού του. Αναφέρει ένα περιστατικό το 1975, όταν οδήγησε από την Αριζόνα στο Μπέβερλι Χιλς μεθυσμένος, συνειδητοποιώντας ότι θα μπορούσε να σκοτώσει κάποιον — και πώς αυτό τον ώθησε να ξεκινήσει την πορεία του στην Ανώνυμη Αλκοολική Κοινότητα.

