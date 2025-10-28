Ο Άντονι Χόπκινς αποκαλύπτει ότι έχει «σπάσει» το γυαλί στη σχέση με την κόρη του

Ο Άντονι Χόπκινς μίλησε ανοιχτά για τη χρόνια αποξένωση από την 57χρονη κόρη του, Άμπιγκεϊλ Χόπκινς, υποστηρίζοντας ότι εκείνη αγνόησε μία πρόσφατη πρόσκληση της συζύγου του για συμφιλίωση.

«Η γυναίκα μου, Στέλλα, της έστειλε πρόσκληση να μας επισκεφθεί. Καμία απάντηση. Οπότε είπα “εντάξει, καλά”. Της εύχομαι τα καλύτερα, αλλά δεν πρόκειται να χαραμίσω ενέργεια γι’ αυτό», ανέφερε ο Άντονι Χόπκινς στους New York Times.

Ο 87χρονος ηθοποιός επεσήμανε ακόμη πως «αν θες να σπαταλήσεις τη ζωή σου μέσα στην πικρία, ΟΚ, προχώρα. Πάντως, εγώ έκανα ό,τι μπορούσα. Η ζωή είναι πόνος, άνθρωποι πληγώνονται. Δεν μπορείς να ζεις έτσι για πάντα. Πρέπει να το ξεπεράσεις».

Ο Χόπκινς, που έχει αποκτήσει την Άμπιγκεϊλ με την πρώτη του σύζυγο, Πετρονέλλα Μπάρκερ, σημείωσε ότι δεν κρατά «κακίες για το παρελθόν», καθώς «αυτό ισοδυναμεί με θάνατο». «Δεν είμαστε άγιοι, ούτε διάβολοι. Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε», σημείωσε.

Σε ερώτηση εάν ελπίζει η κόρη του να διαβάσει τα απομνημονεύματά του “We Did Ok, Kid”, που θα κυκλοφορήσουν τη 4η Νοεμβρίου, απάντησε πως «δεν με νοιάζει». Παράλληλα, ζήτησε από τον δημοσιογράφο να αλλάξουν θέμα, ώστε να μην πληγώσει περαιτέρω την κόρη του.

Ο Χόπκινς και η Άμπιγκεϊλ είναι αποξενωμένοι για περισσότερα από 20 χρόνια. Σε παλαιότερη συνέντευξη, εκείνη είχε αναφέρει ότι έβλεπε ελάχιστα τον πατέρα της ως παιδί, «ίσως μία φορά τον χρόνο», ενώ η απόσταση μεγάλωσε όταν έγινε 16 ετών.