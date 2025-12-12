Κοινή ερώτηση βουλευτών ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΝΕΑΡ με την υπογραφή Παπανδρέου για την παραλία Καλογριάς

Κοινή κοινοβουλευτική ερώτηση για το θέμα της παραλίας Καλογριάς στο Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς, κατέθεσαν ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Ανδρέας Παναγιωτόπουλος και η βουλεύτρια της ΝΕΑΡ, Σία Αναγνωστοπούλου. Η ερώτηση αφορά το αίτημα ιδιώτη – επενδυτή που στόχο είχε να εμφανίσει δημόσιες εκτάσεις ως μέρος της ιδιωτικής του ιδιοκτησίας, στην παραλία της Καλογριάς του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς, ενταγμένη στο δίκτυο Natura 2000, και απευθύνεται στους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι βουλευτές επισημαίνουν ότι το αίτημα έγινε δεκτό από την Κτηματική Υπηρεσία Αχαΐας, μετά από αντιθεσμικές παρεμβάσεις του Γ.Γ. Δημόσιας Περιουσίας, π αρά την πλήρη αντίθεση των φορέων της περιοχής. Παράλληλα, τονίζουν πως, παρά τις επανειλημμένες ερωτήσεις, δεν έχει δοθεί κοινοβουλευτική απάντηση για την ανάγκη προστασίας της συγκεκριμένης έκτασης — κάτι που θεωρείται κοινοβουλευτικά αντιδεοντολογικό Οι τρεις βουλευτές Αχαΐας καλούν τους αρμόδιους υπουργούς να διασφαλίσουν:

