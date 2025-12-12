Χίος: Στους δρόμους οι αγρότες και μαστιχοπαραγωγοί του νησιού - Βίντεο

Στον «χορό» των κινητοποιήσεων μπήκαν οι κτηνοτρόφοι, αγρότες, μαστιχοπαραγωγοί και μελισσοκόμοι της Χίου, οι οποίοι ξεχύθηκαν στους δρόμους του νησιού το πρωί της Παρασκευής (12/12).

Το έναυσμα δόθηκε από τους κτηνοτρόφους του νησιού και ακολούθησαν οι υπόλοιποι του πρωτογενή τομέα της Χίου, που αποδεκατισμένοι από τις πυρκαγιές και αγανακτισμένοι από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, βλέπουν το μέλλον τους ζοφερό.

Σύμφωνα με το astraparis.gr, οι κτηνοτρόφοι είχαν σημείο προσυνάντησης τον Καστρομηνά.

Οι μαστιχοπαραγωγοί πραγματοποίησαν προσυγκέντρωση στην ΕΜΧ στις 10:30 και μια ώρα αργότερα ένωσαν δυνάμεις με τους κτηνοτρόφους κάτω από τα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Χίου.

Κτηνοτρόφοι, αγρότες και μαστιχοπαραγωγοί της Χίου δηλώνουν έτοιμοι να συνεχίσουν δυναμικά, εάν δεν δοθούν άμεσα λύσεις στα αιτήματά τους. Ήδη συζητούνται νέες κινητοποιήσεις και πιθανές κλιμακώσεις τοπικά αλλά και πανελλαδικά.

Τα αιτήματα των παραγωγών – Γιατί βγήκαν στον δρόμο

Οι μαστιχοπαραγωγοί, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Χίου τονίζουν ότι η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο και ότι η κινητοποίηση αποτελεί «κραυγή αγωνίας» για την επιβίωση των οικογενειών τους.

Σύμφωνα με το xiakoslaos.gr, τα κύρια προβλήματα που αναδεικνύουν είναι:

Καθυστερήσεις σε επιδοτήσεις & ενισχύσεις — Αργούν να φτάσουν στα χέρια των δικαιούχων, προκαλώντας οικονομική ασφυξία.

Αδιάθετα ευρωπαϊκά κονδύλια — Πολλά κονδύλια παραμένουν ανεκμετάλλευτα ή κινούνται με αργούς ρυθμούς.

Αυξημένες εισφορές στον ΕΛΓΑ & υψηλό κόστος παραγωγής — Τα έξοδα για ζωοτροφές, καύσιμα, ρεύμα και πρώτες ύλες έχουν εκτοξευθεί.

Καθυστερημένες ή ανεπαρκείς αποζημιώσεις — Οι παραγωγοί δηλώνουν ότι σε ζημιές από καιρικά φαινόμενα ή καταστροφές, μένουν χωρίς ουσιαστική στήριξη.

