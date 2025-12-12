Μαρτίκας για Παντελίδη: Σε μια βίλα παράνομου τζόγου τον πότισαν και έχασε όλα τα λεφτά του

Σε μία αποκαλυπτική συνέντευξη που παραχώρησε στην ψυχολόγο και κλινική υπνοθεραπεύτρια Άντζυ Λουπέσκου για το κανάλι της στο YouTube, ο επιχειρηματίας Σπύρος Μαρτίκας μίλησε διεξοδικά για τη σύνδεση του αείμνηστου Παντελή Παντελίδη με κύκλωμα παράνομου τζόγου, από το οποίο ο ίδιος είχε πέσει θύμα εξαπάτησης.

Ο Σπύρος Μαρτίκας εξήγησε ότι, αν και δεν γνώριζε προσωπικά τον Παντελή Παντελίδη, ήταν φανατικός θαυμαστής του και τόνισε πως η υπόθεση αυτή μόλις πρόσφατα άρχισε να ξεκαθαρίζει. «Πολλοί αναρωτιούνται γιατί τώρα και όχι νωρίτερα. Η αλήθεια είναι ότι μόλις πρόσφατα αποκαλύφθηκε το πλήρες παζλ της υπόθεσης, ειδικά ο ρόλος του υπαρχηγού του κυκλώματος, ο οποίος είχε ενεργή συμμετοχή στη δραστηριότητά του επί χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο επιχειρηματίας υπογράμμισε ότι η εμπλοκή του Παντελίδη στη μοιραία βραδιά έγινε γνωστή μέσα από την έρευνα που πραγματοποίησε. Συγκεκριμένα, τόνισε πως δεν ήταν ο ίδιος οδηγός εκείνη την ημέρα και ότι είχε παρασυρθεί σε παράνομη βίλα όπου λάμβανε χώρα παράνομος τζόγος. Εκεί, όπως είπε, τον «πότισαν» και το παιχνίδι ήταν στημένο, με αποτέλεσμα να χάσει σημαντικά χρηματικά ποσά.

Ο Σπύρος Μαρτίκας υπογράμμισε τη σημασία των αποκαλύψεων αυτών για τη δικαίωση της οικογένειας του Παντελίδη και τη διαφώτιση των πολλών αναπάντητων ερωτημάτων που υπήρχαν γύρω από τον θάνατό του. «Τώρα όλοι κατανοούν τι πραγματικά συνέβη. Δεν γνωρίζω όλες τις λεπτομέρειες εκείνης της ημέρας, αλλά το βέβαιο είναι πως ο Παντελίδης δεν οδηγούσε ο ίδιος», ανέφερε.

Παράλληλα, κατήγγειλε τον υπαρχηγό του κυκλώματος ως τον βασικό υπεύθυνο για το τραγικό γεγονός, χαρακτηρίζοντάς τον «μέγα απατεώνα στο Πανελλήνιο» και επισημαίνοντας ότι ο θάνατος του αγαπημένου τραγουδιστή συνδέεται άμεσα με τις παράνομες δραστηριότητες και την εξαπάτηση που υπέστη.