Παναθηναϊκός AKTOR: Δε μαθαίνει από τα λάθη του και κάνει τη ζωή του δύσκολη

Σε ένα πολύ κρίσιμο σταυροδρόμι βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός, ο οποίος απώλεσε τα «μαξιλαράκια» που είχε κερδίσει από τις 4 συνεχόμενες ήττες κόντρα σε Παρί, Ρεάλ, Ντουμπάι και Παρτιζάν και έδωσαν μια τεράστια αγωνιστική αλλά και ψυχολογική ώθηση στους παίκτες του Εργκίν Αταμάν.

Το break για τα «παράθυρα» των Εθνικών ομάδων, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, χάλασε παντελώς το «μυαλό» των «πράσινων» τους έβγαλε εκτός ρυθμού και ουσιαστικά τους ταξίδεψε στο… παρελθόν. Στην προ Φαρίντ εποχή τότε που ο Παναθηναϊκός «πάλευε» να βρει χημεία, να βρει ρόλους.

Από τη διακοπή και μετά ο Παναθηναϊκός είναι μια άλλη ομάδα. Έχει αφήσει πίσω του την πολύ καλή δουλειά που γινόταν στις προπονήσεις, έχει αφήσει πίσω του την εξαιρετική δουλειά που γινόταν στην πνευματική προετοιμασία της ομάδας και μοιάζει πάλι να είναι στο… μηδέν στο θέμα της αμυντικής λειτουργίας, ενώ ο coach Αταμάν μοιάζει να είναι πολύ μπερδεμένος με το rotation της ομάδας. Σε αυτό σε μεγάλο βαθμό οφείλεται και το γεγονός ότι η ομάδα δε μπορεί να βρει τον απαιτούμενο ρυθμό λόγω των πολλών τραυματισμών που έχουν αφήσει εκτός δράσης για πολύ καιρό παίκτες «κλειδιά» για τη χημεία, αλλά αυτό είναι ένα στοιχείο που αντιμετωπίζουν όλες οι ομάδες.

Ο Παναθηναϊκός, πλέον, καλείται να βρει άμεσα λύσης… ζωτικής αγωνιστικής σημασίας. Τα προβλήματα στην άμυνα, με την αντιμετώπιση στο pick and roll, με τις πολλές δεύτερες επιθέσεις, με τα πολλά ελεύθερα τρίποντα ανεξαρτήτως αντιπάλου χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Τη στιγμή που και στην επίθεση, από τη στιγμή που το ματς θα «στραβώσει» ο Παναθηναϊκός θα πάει σε ένα ξεκάθαρο hero ball.

Για να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να ορθοποδήσει, να πατήσει και πάλι γερά στα πόδια του και να ανακτήσει τη χαμένη του ψυχολογία θα πρέπει να πάρει νίκες. Και μάλιστα σημαντικές. Και αυτή είναι η μία από τις δύο όψεις του πολύ δύσκολου προγράμματος που ακολουθεί. Ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του την άλλη εβδομάδα, ματς με την Φενέρ εκτός έδρας, δύο ημέρες μετά με την Χάποελ στο Telekom Center Athens, ακολουθεί το ταξίδι στο Κάουνας και στις 2 Ιανουαρίου ο Ολυμπιακός πάει στο Μαρούσι για το ντέρμπι «αιωνίων».

Ο Εργκίν Αταμάν και οι παίκτες του έχουν μια τεράστια ευκαιρία μπροστά τους. Να εκμεταλλευτούν το δύσκολο πρόγραμμα και να το μετατρέψουν σε έξτρα κίνητρο. Να αποδείξουν κόντρα στους κορυφαίους ότι είναι έτοιμοι για τη μεγάλη πρόκληση του Final-4 και να αναγκάσουν τον προπονητή τους να αλλάξει άποψη, μετά τη χθεσινή του δήλωση ότι ο Παναθηναϊκός δεν είναι ομάδα που θα διεκδικήσει την πρόκρισή της στο Final-4 της Αθήνας.

Διαβάστε επίσης