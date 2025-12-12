Euroleague: Στη Βαρκελώνη κόντρα στην Μπαρτσελόνα ο Ολυμπιακός - Σέρβικο ντέρμπι στο Βελιγράδι

Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες και να παραμείνουν στα υψηλά στρώματα της βαθμολογίας, σε ένα παιχνίδι που αναμένεται να αποτελέσει μεγάλο τεστ για την αγωνιστική τους ετοιμότητα.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ταξιδεύει στη Βαρκελώνη με σημαντικές απουσίες. Ο Τάισον Ουόρντ θα μείνει εκτός δράσης για περίπου έναν μήνα, δεν υπολογίζεται για την αναμέτρηση, ενώ εκτός παραμένει και ο Σακίλ ΜακΚίσικ, δυσκολεύοντας ακόμη περισσότερο τον σχεδιασμό του Έλληνα τεχνικού.

Στην αντίπερα όχθη, η Μπαρτσελόνα του Τσάβι Πασκουάλ βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Η «Μπάρτσα» μετρά τέσσερις συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ στην Euroleague προέρχεται από δύο σερί επιτυχίες απέναντι σε Ερυθρό Αστέρα και Βιλερμπάν. Η φόρμα των Ισπανών και η ισχυρή τους έδρα κάνουν το έργο του Ολυμπιακού ακόμη πιο απαιτητικό.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 15ης αγωνιστικής:

Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου

Αρμάνι Μιλάνο - Παναθηναϊκός AKTOR 96-89

Μακάμπι Τελ Αβίβ - Βιλερμπάν 92-84

Βαλένθια - Αναντολού Εφές 94-82

Παρί - Ζαλγκίρις Κάουνας 105-108

Ρεάλ Μαδρίτης - Μπασκόνια 94-87

Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου

18:00 Ντουμπάι - Μπάγερν Μονάχου (Novasports 5HD)

20:30 Μονακό - Φενερμπαχτσέ (Novasports 4HD)

21:30 Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός 21:30 (Novasports Prime)

21: 30 Παρτιζάν - Ερυθρός Αστέρας (Novasports 5HD)

21:30 Βίρτους Μπολόνια - Χαποέλ Τελ Αβίβ (Novasports Start)

Η βαθμολογία

Χάποελ Τελ Αβίβ 10-4 Βαλένθια 10-5 Ερυθρός Αστέρας 9-5 Μονακό 9-5 Μπαρτσελόνα 9-5 Παναθηναϊκός AKTOR 9-6 Ζαλγκίρις Κάουνας 9-6 Ρεάλ Μαδρίτης 9-6 Ολυμπιακός 8-5 Φενερμπαχτσέ 8-5 Αρμάνι Μιλάνο 8-7 Βίρτους Μπολόνια 7-7 Ντουμπάι 6-8 Μπάγερν Μονάχου 5-9 Παρτιζάν 5-9 Αναντολού Εφές 5-10 Παρί 5-10 Μπασκόνια 5-10 Μακάμπι Τελ Αβίβ 5-10 Βιλερμπάν 3-12

