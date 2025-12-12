Euroleague Βαθμολογία: Υποχώρησε στο 9-6 ο Παναθηναϊκός AKTOR

Νέα ήττα του Παναθηναϊκού AKTOR στην Euroleague. Οι «πράσινοι» ουσιαστικά δεν εμφανίστηκαν στο Μιλάνο και ηττήθηκαν απ’ την Αρμάνι 96-89. Έτσι οι «πράσινοι» υποχώρησαν στο 9-6 και περιμένουν την ολοκλήρωση της αγωνιστικής για να δουν τη θέση τους.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ επικράτησε της Βιλερμπάν με 92-84, ενώ η Βαλένθια συνεχίζει να εντυπωσιάζει καθώς επιβλήθηκε στην έδρα της κόντρα στην Αναντολού Εφές με 94-82.

Σπουδαίο ματς στη Γαλλία, με την Ζαλγκίρις Κάουνας να επικρατεί της Παρί 108-105. Η Ρεάλ Μαδρίτης με 94-87 επιβλήθηκε της Μπασκόνια στον ισπανικό «εμφύλιο».

EUROLEAGUE – 15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)–Παναθηναϊκός 96-89

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Βιλερμπάν (Γαλλία) 92-84

Βαλένθια (Ισπανία)–Αναντολού Εφές (Τουρκία) 94-82

Παρί (Γαλλία)–Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 105-108

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)–Μπασκόνια (Ισπανία) 94-87

Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)–Ολυμπιακός 21:30

Ντουμπάι (ΗΑΕ)– Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)

Μονακό (Μονακό)–Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)

Παρτιζάν (Σερβία)–Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)–Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ