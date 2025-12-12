Euroleague Βαθμολογία: Υποχώρησε στο 9-6 ο Παναθηναϊκός AKTOR

Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία μετά τα ματς της πρώτης μέρας της 15ης αγωνιστικής της διοργάνωσης.

Euroleague Βαθμολογία: Υποχώρησε στο 9-6 ο Παναθηναϊκός AKTOR
Νέα ήττα του Παναθηναϊκού AKTOR στην Euroleague. Οι «πράσινοι» ουσιαστικά δεν εμφανίστηκαν στο Μιλάνο και ηττήθηκαν απ’ την Αρμάνι 96-89. Έτσι οι «πράσινοι» υποχώρησαν στο 9-6 και περιμένουν την ολοκλήρωση της αγωνιστικής για να δουν τη θέση τους.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ επικράτησε της Βιλερμπάν με 92-84, ενώ η Βαλένθια συνεχίζει να εντυπωσιάζει καθώς επιβλήθηκε στην έδρα της κόντρα στην Αναντολού Εφές με 94-82.

Σπουδαίο ματς στη Γαλλία, με την Ζαλγκίρις Κάουνας να επικρατεί της Παρί 108-105. Η Ρεάλ Μαδρίτης με 94-87 επιβλήθηκε της Μπασκόνια στον ισπανικό «εμφύλιο».

EUROLEAGUE – 15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

  • Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)–Παναθηναϊκός 96-89
  • Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Βιλερμπάν (Γαλλία) 92-84
  • Βαλένθια (Ισπανία)–Αναντολού Εφές (Τουρκία) 94-82
  • Παρί (Γαλλία)–Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 105-108
  • Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)–Μπασκόνια (Ισπανία) 94-87

Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου

  • Μπαρτσελόνα (Ισπανία)–Ολυμπιακός 21:30
  • Ντουμπάι (ΗΑΕ)– Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)
  • Μονακό (Μονακό)–Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)
  • Παρτιζάν (Σερβία)–Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)
  • Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)–Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  1. Χάποελ Τελ Αβίβ 10-4
  2. Βαλένθια 10-5
  3. Ερυθρός Αστέρας 9-5
  4. Μονακό 9-5
  5. Μπαρτσελόνα 9-5
  6. Παναθηναϊκός AKTOR 9-6
  7. Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 9-6
  8. Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 9-6
  9. Ολυμπιακός 8-5
  10. Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 8-5
  11. Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 8-7
  12. Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 7-7
  13. Ντουμπάι (ΗΑΕ) 6-8
  14. Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 5-9
  15. Παρτιζάν (Σερβία) 5-9
  16. Αναντολού Εφές (Τουρκία) 5-10
  17. Παρί (Γαλλία) 5-10
  18. Μπασκόνια (Ισπανία) 5-10
  19. Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 5-10
  20. Βιλερμπάν (Γαλλία) 3-12
