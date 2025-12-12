Euroleague Βαθμολογία: Υποχώρησε στο 9-6 ο Παναθηναϊκός AKTOR
Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία μετά τα ματς της πρώτης μέρας της 15ης αγωνιστικής της διοργάνωσης.
00.00/
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Νέα ήττα του Παναθηναϊκού AKTOR στην Euroleague. Οι «πράσινοι» ουσιαστικά δεν εμφανίστηκαν στο Μιλάνο και ηττήθηκαν απ’ την Αρμάνι 96-89. Έτσι οι «πράσινοι» υποχώρησαν στο 9-6 και περιμένουν την ολοκλήρωση της αγωνιστικής για να δουν τη θέση τους.
Η Μακάμπι Τελ Αβίβ επικράτησε της Βιλερμπάν με 92-84, ενώ η Βαλένθια συνεχίζει να εντυπωσιάζει καθώς επιβλήθηκε στην έδρα της κόντρα στην Αναντολού Εφές με 94-82.
Σπουδαίο ματς στη Γαλλία, με την Ζαλγκίρις Κάουνας να επικρατεί της Παρί 108-105. Η Ρεάλ Μαδρίτης με 94-87 επιβλήθηκε της Μπασκόνια στον ισπανικό «εμφύλιο».
EUROLEAGUE – 15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
- Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)–Παναθηναϊκός 96-89
- Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Βιλερμπάν (Γαλλία) 92-84
- Βαλένθια (Ισπανία)–Αναντολού Εφές (Τουρκία) 94-82
- Παρί (Γαλλία)–Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 105-108
- Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)–Μπασκόνια (Ισπανία) 94-87
Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου
- Μπαρτσελόνα (Ισπανία)–Ολυμπιακός 21:30
- Ντουμπάι (ΗΑΕ)– Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)
- Μονακό (Μονακό)–Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)
- Παρτιζάν (Σερβία)–Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)
- Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)–Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
- Χάποελ Τελ Αβίβ 10-4
- Βαλένθια 10-5
- Ερυθρός Αστέρας 9-5
- Μονακό 9-5
- Μπαρτσελόνα 9-5
- Παναθηναϊκός AKTOR 9-6
- Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 9-6
- Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 9-6
- Ολυμπιακός 8-5
- Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 8-5
- Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 8-7
- Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 7-7
- Ντουμπάι (ΗΑΕ) 6-8
- Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 5-9
- Παρτιζάν (Σερβία) 5-9
- Αναντολού Εφές (Τουρκία) 5-10
- Παρί (Γαλλία) 5-10
- Μπασκόνια (Ισπανία) 5-10
- Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 5-10
- Βιλερμπάν (Γαλλία) 3-12
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:06 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Wall Street: Νέα ρεκόρ για Dow Jones και S&P 500 – Απώλειες για Nasdaq
00:42 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Euroleague Βαθμολογία: Υποχώρησε στο 9-6 ο Παναθηναϊκός AKTOR
00:20 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Europa League: Στην 15η θέση ο Παναθηναϊκός, τρεις πιο πίσω ο ΠΑΟΚ
00:05 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν 0-0: Δεν… έπεσε το τσέχικο κάστρο
23:45 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Τα 10 πιο χαρακτηριστικά πιάτα της κρητικής κουζίνας
23:36 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΑΣΑ: Στάση εργασίας στα λεωφορεία την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου
23:21 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Στο υποβρύχιο «Πιπίνος» ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας
22:51 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Σαμσουνσπόρ – ΑΕΚ: Τα highlights της αναμέτρησης του Conference League
18:21 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
LIVEBLOG - Ο Κυριάκος Πιερρακάκης εξελέγη νέος πρόεδρος του Eurogroup
21:12 ∙ LIFESTYLE