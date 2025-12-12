Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός και το Παρτιζάν - Ερυθρός Αστέρας

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (12/12).

Newsbomb

Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός
Απαιτητικό ματς για τους Πειραιώτες στη Βαρκελώνη
Eurokinissi
ΜΠΑΣΚΕΤ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζεται η δράση στην Ευρωλίγκα. Την Παρασκευή (12/12) θα διεξαχθούν τα ματς που… υπολείπονται για την 15η αγωνιστική, όπου ξεχωρίζει η «δοκιμασία» του Ολυμπιακού στη Βαρκελώνη και το μεγάλο σέρβικο ντέρμπι.

Αμφότερα τα παιχνίδια θα ξεκινήσουν στις 21:30 και το Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Novasports Prime, ενώ το Παρτιζάν - Ερυθρός Αστέρας θα μεταδοθεί από το Novasports 5HD.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (12/12):

ΩΡΑ

ΚΑΝΑΛΙ

ΑΓΩΝΑΣ

ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

14:30

Novasports 5HD

ONE Friday Fights

Muay Thai

16:30

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Φλοίσβος – ΟΦΗ

Volley League Ανδρών 2025-26

18:00

Novasports 5HD

Ντουμπάι - Μπάγερν Μονάχου

Euroleague

19:30

Novasports 2HD

Γκρόιτερ Φιρτ - Χέρτα Βερολίνου

Bundesliga 2 2025/26

20:30

Novasports Prime

Playmakers

Εκπομπή

20:30

Novasports 4HD

Μονακό – Φενέρμπαχτσε

Euroleague

20:55

COSMOTE SPORT 4 HD

NBA Action 2025-26 Ε3508

Μπάσκετ

21:30

Novasports Prime

Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός

Euroleague

21:30

Novasports Start

Βίρτους Μπολόνια - Χάποελ Τελ Αβίβ

Euroleague

21:30

Novasports 5HD

Παρτίζαν - Ερυθρός Αστέρας

Euroleague

21:30

Novasports 3HD

Ουνιόν Βερολίνου – Λειψία

Bundesliga 2025/26

21:30

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Μίλων - ΑΟ Ηλυσιακός

Α1 Γυναικών VolleyLeague

21:45

COSMOTE SPORT 2 HD

Λέτσε – Πίζα

Serie A 2025-26

22:00

Novasports 1HD

Ρεάλ Σοσιεδάδ – Τζιρόνα

La Liga EA Sports 2025/26

22:00

COSMOTE SPORT 3 HD

Γουέστ Μπρομ - Σέφιλντ Γιουνάιτεντ

Sky Bet EFL Championship 2025-26

23:30

Novasports Prime

Playmakers

Εκπομπή

05:00

COSMOTE SPORT 4 HD

Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς - Μινεσότα Τίμπεργουλβς

NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:29LIFESTYLE

Νέο ξέσπασμα Τούνη: «Θα τρελαθώ με τα ψέματα – Το παιδί στην Αθήνα μεγαλώνει με μια Μπαλινέζα»

10:29ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Στη Βαρκελώνη κόντρα στην Μπαρτσελόνα ο Ολυμπιακός - Σέρβικο ντέρμπι στο Βελιγράδι

10:26ΥΓΕΙΑ

Αποκαλυπτική έρευνα για τον αέρα στα αεροπλάνα: Οι επιβάτες εκτίθενται σε επικίνδυνα επίπεδα εξαιρετικά λεπτών σωματιδίων

10:08ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Ανοιχτά τα τελωνεία Ευζώνων και Νίκης – Οκτάωρος αποκλεισμός σε Προμαχώνα και Εξοχή

10:06ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Σύλληψη 45χρονου για εμπορία ανθρώπων, βιασμό και απόπειρα ανθρωποκτονίας

09:59ΚΟΣΜΟΣ

Μεγάλη έκρηξη σε σπίτι στην Καλιφόρνια - Τουλάχιστον έξι τραυματίες - Βίντεο

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρό ένα παιδί από τον Δανό δότη στην Ελλάδα - Εφιάλτης δίχως τέλος για 11 οικογένειες

09:58ΜΠΑΣΚΕΤ

ΝΒΑ: Επιστροφή στις νίκες για Μπακς χωρίς Γιάννη - Τα αποτελέσματα και τα highlights

09:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Η στιγμή που καταγγέλλει στο 100 τον Γιώργο Ξυλούρη

09:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πιθανή ψυχρή εισβολή από την κεντρική Ευρώπη στην Ελλάδα - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

09:34ΕΛΛΑΔΑ

Ζημιές από φωτιά σε αυτοκίνητα σε Κιλκίς και Χαλκιδική

09:32LIFESTYLE

Μαρτίκας για Παντελίδη: Σε μια βίλα παράνομου τζόγου τον πότισαν και έχασε όλα τα λεφτά του

09:31ΚΟΣΜΟΣ

Βασιλιάς Κάρολος: «Σπάει» το πρωτόκολλο και απευθύνει προσωπικό μήνυμα για τη διάγνωση του καρκίνου που βίωσε

09:30ΚΟΣΜΟΣ

Διθύραμβοι στα διεθνή ΜΜΕ για την εκλογή Πιερρακάκη στο τιμόνι του Eurogroup - «Η Αθήνα πήρε την εκδίκησή της»

09:26ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: Δύο γυναίκες παρασύρθηκαν από δίκυκλο - Μεταφέρθηκαν τραυματισμένες στο νοσοκομείο

09:25ΜΠΑΣΚΕΤ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός και το Παρτιζάν - Ερυθρός Αστέρας

09:23ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Συνελήφθη αγρότισσα για βίντεο στο Tik Tok - Προέτρεπε σε πράξεις βίας

09:07ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Ηλικιωμένος κατέρρευσε μέσα στο σπίτι του

08:58ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Ουκρανικό drone έπεσε σε πολυκατοικία στην Τβερ - Επτά τραυματίες, ανάμεσά τους παιδί - Βίντεο

08:55ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Επαίτης τσακώθηκε με δύο γυναίκες και τις γρονθοκόπησε - Μπαράζ συλλήψεων για κλοπές και ναρκωτικά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:58ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρό ένα παιδί από τον Δανό δότη στην Ελλάδα - Εφιάλτης δίχως τέλος για 11 οικογένειες

06:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ο 22χρονος συνεργός «κάρφωσε» τον ανιψιό και τον φίλο του για τη διπλή δολοφονία

09:30ΚΟΣΜΟΣ

Διθύραμβοι στα διεθνή ΜΜΕ για την εκλογή Πιερρακάκη στο τιμόνι του Eurogroup - «Η Αθήνα πήρε την εκδίκησή της»

09:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πιθανή ψυχρή εισβολή από την κεντρική Ευρώπη στην Ελλάδα - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

10:29LIFESTYLE

Νέο ξέσπασμα Τούνη: «Θα τρελαθώ με τα ψέματα – Το παιδί στην Αθήνα μεγαλώνει με μια Μπαλινέζα»

09:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Η στιγμή που καταγγέλλει στο 100 τον Γιώργο Ξυλούρη

09:23ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Συνελήφθη αγρότισσα για βίντεο στο Tik Tok - Προέτρεπε σε πράξεις βίας

08:32ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη – 15 προσαγωγές για παράνομες επιδοτήσεις

09:31ΚΟΣΜΟΣ

Βασιλιάς Κάρολος: «Σπάει» το πρωτόκολλο και απευθύνει προσωπικό μήνυμα για τη διάγνωση του καρκίνου που βίωσε

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 12 Δεκεμβρίου του Αγίου Σπυρίδωνα: Μεγάλη εορτή για την Ορθοδοξία - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

08:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο σενάριο για χιόνι τα Χριστούγεννα από το GFS - Πότε αλλάζει το σκηνικό

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Πού είναι τα μπλόκα των αγροτών - Αναλυτικός χάρτης

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Ξεσπά η ανιψιά του Κώστα Τομαρά, Αμαλία - «Ο Ντάνι τον σκότωσε - Θα διεκδικήσω ό,τι μου ανήκει με νύχια και με δόντια» - Τι θα γίνει με την αμύθητη περιουσία

06:12ΕΛΛΑΔΑ

To τελευταίο παιδί στην Ελλάδα από τον δότη σπέρματος με το «γονίδιο καρκίνου» γεννήθηκε το 2017 

07:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα δύο σενάρια για τα Χριστούγεννα - Η πρόβλεψη του GFS και το ECMWF

09:32LIFESTYLE

Μαρτίκας για Παντελίδη: Σε μια βίλα παράνομου τζόγου τον πότισαν και έχασε όλα τα λεφτά του

07:46ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Άγιος Σπυρίδων Τριμυθούντος: Ποιος είναι ο θαυματουργός Πολιούχος της Κέρκυρας που γιορτάζει σήμερα

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Η «μαύρη Τετάρτη» των Κωστήδων και στο βάθος ανασχηματισμός, εξαφανίστηκαν οι πρωτοκλασάτοι υπουργοί, ο λεβέντης, η «Ψυττάλεια 3», ο διαγωνισμός και η ευχή και ποιοι σφάζονται για την Ακτή Βουλιαγμένης

07:37ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία πριν το γάμο: Νεκρός ο γαμπρός σε δυστύχημα - Κατέρρευσε η νύφη

06:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup: Θετικές αντιδράσεις από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, «απέναντι» η ΝΕΑΡ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ