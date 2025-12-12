Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός και το Παρτιζάν - Ερυθρός Αστέρας
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (12/12).
Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζεται η δράση στην Ευρωλίγκα. Την Παρασκευή (12/12) θα διεξαχθούν τα ματς που… υπολείπονται για την 15η αγωνιστική, όπου ξεχωρίζει η «δοκιμασία» του Ολυμπιακού στη Βαρκελώνη και το μεγάλο σέρβικο ντέρμπι.
Αμφότερα τα παιχνίδια θα ξεκινήσουν στις 21:30 και το Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Novasports Prime, ενώ το Παρτιζάν - Ερυθρός Αστέρας θα μεταδοθεί από το Novasports 5HD.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (12/12):
ΩΡΑ
ΚΑΝΑΛΙ
ΑΓΩΝΑΣ
ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
14:30
Novasports 5HD
ONE Friday Fights
Muay Thai
16:30
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Φλοίσβος – ΟΦΗ
Volley League Ανδρών 2025-26
18:00
Novasports 5HD
Ντουμπάι - Μπάγερν Μονάχου
Euroleague
19:30
Novasports 2HD
Γκρόιτερ Φιρτ - Χέρτα Βερολίνου
Bundesliga 2 2025/26
20:30
Novasports Prime
Playmakers
Εκπομπή
20:30
Novasports 4HD
Μονακό – Φενέρμπαχτσε
Euroleague
20:55
COSMOTE SPORT 4 HD
NBA Action 2025-26 Ε3508
Μπάσκετ
21:30
Novasports Prime
Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός
Euroleague
21:30
Novasports Start
Βίρτους Μπολόνια - Χάποελ Τελ Αβίβ
Euroleague
21:30
Novasports 5HD
Παρτίζαν - Ερυθρός Αστέρας
Euroleague
21:30
Novasports 3HD
Ουνιόν Βερολίνου – Λειψία
Bundesliga 2025/26
21:30
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Μίλων - ΑΟ Ηλυσιακός
Α1 Γυναικών VolleyLeague
21:45
COSMOTE SPORT 2 HD
Λέτσε – Πίζα
Serie A 2025-26
22:00
Novasports 1HD
Ρεάλ Σοσιεδάδ – Τζιρόνα
La Liga EA Sports 2025/26
22:00
COSMOTE SPORT 3 HD
Γουέστ Μπρομ - Σέφιλντ Γιουνάιτεντ
Sky Bet EFL Championship 2025-26
23:30
Novasports Prime
Playmakers
Εκπομπή
05:00
COSMOTE SPORT 4 HD
Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς - Μινεσότα Τίμπεργουλβς
NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια