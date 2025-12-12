Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός και το Παρτιζάν - Ερυθρός Αστέρας

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζεται η δράση στην Ευρωλίγκα. Την Παρασκευή (12/12) θα διεξαχθούν τα ματς που… υπολείπονται για την 15η αγωνιστική, όπου ξεχωρίζει η «δοκιμασία» του Ολυμπιακού στη Βαρκελώνη και το μεγάλο σέρβικο ντέρμπι.

Αμφότερα τα παιχνίδια θα ξεκινήσουν στις 21:30 και το Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Novasports Prime, ενώ το Παρτιζάν - Ερυθρός Αστέρας θα μεταδοθεί από το Novasports 5HD.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (12/12):

ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ ΑΓΩΝΑΣ ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 14:30 Novasports 5HD ONE Friday Fights Muay Thai 16:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Φλοίσβος – ΟΦΗ Volley League Ανδρών 2025-26 18:00 Novasports 5HD Ντουμπάι - Μπάγερν Μονάχου Euroleague 19:30 Novasports 2HD Γκρόιτερ Φιρτ - Χέρτα Βερολίνου Bundesliga 2 2025/26 20:30 Novasports Prime Playmakers Εκπομπή 20:30 Novasports 4HD Μονακό – Φενέρμπαχτσε Euroleague 20:55 COSMOTE SPORT 4 HD NBA Action 2025-26 Ε3508 Μπάσκετ 21:30 Novasports Prime Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός Euroleague 21:30 Novasports Start Βίρτους Μπολόνια - Χάποελ Τελ Αβίβ Euroleague 21:30 Novasports 5HD Παρτίζαν - Ερυθρός Αστέρας Euroleague 21:30 Novasports 3HD Ουνιόν Βερολίνου – Λειψία Bundesliga 2025/26 21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μίλων - ΑΟ Ηλυσιακός Α1 Γυναικών VolleyLeague 21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Λέτσε – Πίζα Serie A 2025-26 22:00 Novasports 1HD Ρεάλ Σοσιεδάδ – Τζιρόνα La Liga EA Sports 2025/26 22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Γουέστ Μπρομ - Σέφιλντ Γιουνάιτεντ Sky Bet EFL Championship 2025-26 23:30 Novasports Prime Playmakers Εκπομπή 05:00 COSMOTE SPORT 4 HD Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς - Μινεσότα Τίμπεργουλβς NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια

