Αρμάνι Μιλάνο - Παναθηναϊκός AKTOR 96-89: Απών και τελικά... ναυάγιο στην Ιταλία

Ο Παναθηναϊκός ήταν ανταγωνιστικός απέναντι στην Αρμάνι για ένα μόνο δεκάλεπτο και από εκεί και έπειτα έγινε έρμαιο στις ορέξεις της ομάδας του Ποέτα γνωρίζοντας την ήττα με 96-89 - Ο Κώστας Σλούκας ο μοναδικός που διασώθηκε

Γιάννης Κουβόπουλος

ΜΠΑΣΚΕΤ
7'
Δεύτερη συνεχόμενη ήττα για τον Παναθηναϊκό και δεύτερη συνεχόμενη προβληματική εμφάνιση από την ομάδα του Εργκίν Αταμάν.

Η ομάδα του Παναθηναϊκού, ουσιαστικά, δεν πήγε ποτέ στην Ιταλία καθώς ήταν άφαντος για τα τρία από τα τέσσερα δεκάλεπτα της αναμέτρησης. Αν εξαιρεθεί το πρώτο δεκάλεπτο και το τελευταίο δίλεπτο της αναμέτρησης ο Εργκίν Αταμάν και οι παίκτες του ήταν παντελώς εκτός πνεύματος αγώνα και γνώρισαν απολύτως δίκαια την ήττα με 96-89.

Το τελικό σκορ είναι σαφώς πλασματικό και δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότηα, με την ομάδα του Ποέτα να έχει τον απόλυτο έλεγχο της αναμέτρησης.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Μπρουκς με 26 πόντους και 5 ριμπάουντ, με 8/14 τρίποντα, ενώ 15 είχε ο Ζακ Λεντέι τη στιγμή που οι Ιταλοί είχαν 17/33 τρίποντα.

Από τον Παναθηναϊκό ο μόνος που ξεχώρισε ήταν ο Κώστας Σλούκας που είχε 19 πόντους και 7 ασίστ, παίζοντας μόνος του.

Πλέον, ο Παναθηναϊκός έπεσε στο 9-6 και προβληματίζει με τις εμφανίσεις του, τη στιγμή που έχει μπροστά του τρία πολύ δύσκολα ματς, με Φενέρ εκτός, Χάποελ εντός και Ζαλγκίρις εκτός, προτού υποδεχθεί τον Ολυμπιακό.

Οι δύο ομάδες μπήκαν στο παρκέ με το μυαλό τους στην επίθεση, μιας και οι πεντάδες των δύο αντιπάλων δεν έμοιαζαν να προσπαθούν ιδιαίτερα στην άμυνα. Ο Ναν σκόραρε για τον Παναθηναϊκό με τους Ιταλούς την ίδια ώρα να βρίσκουν πολύ εύκολα τον δρόμο για το καλάθι των “πράσινων”. Λίγο μετά τη συμπλήρωση τριών λεπτών αγών το σκορ ήταν ήδη 10-9, με την Αρμάνι να τρέχει σερί 5-0 και να παίρνει προβάδισμα 6 πόντων, 15-9. Εκεί άρχισαν οι παρεμβάσεις. Ο Αταμάν πέρασε στον πάγκο Σορτς και Χουάντσο και στη θέση τους μπήκαν Σλούκας και Μήτογλου. 0-5 σερί αυτή τη φορά για το 15-14, με τη συμπλήρωση πέντε λεπτών αγώνα.

Σλούκας και Γκραντ ήλεγχαν τον ρυθμό

Και αμέσως μετά το τέλος του τάιμ άουτ ο Σλούκας με τρίποντο έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του, 15-17, με το σερί του Παναθηναϊκού να φτάνει το 0-8. Και το καλό διάστημα για τον Παναθηναϊκό συνεχιζόταν αφού Γκραντ και Σλούκας έκαναν ότι ήθελαν στην περιφέρεια, ενώ ο Φαρίντ συνέχιζε να καρφώνει με το σκορ να πηγαίνει στο 15-21 και τον Ποέτα να καλεί εσπευσμένα τάιμ άουτ. Ο Σλούκας με ένα ακόμα φανταστικό καλάθι έκανε το 15-23, με τον Μπρουκς να βάζει τέλος στην αφλογιστία της ομάδας του με σουτ τριών πόντων και με τον Παναθηναϊκό να κάνει λάθη στο τελευταίο λεπτό της περιόδου έδωσε το δικαίωμα στους Ιταλούς να μειώσουν σε 21-23. Εκεί όμως “μίλησε” και πάλι ο Κώστας Σλούκας και με τρίποντο έκανε το 21-26

Τον “σκότωσε” ο Μπρουκς

Με τρίποντο από τον Ναν ξεκίνησε το δεύτερο δεκάλεπτο για τον Παναθηναϊκό με τους “πράσινους” να παίρνουν προβάδισμα 8 πόντων και να δείχνουν ότι ελέγχουν τον ρυθμό του αγώνα. Όμως τα πράγματα δεν ήταν έτσι, μιας και στο πρώτο μισό της δεύτερης περιόδου ο Παναθηναϊκός έβγαλε στο παρκέ τις κακές του συνήθειες. Κακή άμυνα, κακές επιστροφές και πολλά λάθη στην επίθεση. Ένα σκηνικό που “οδήγησε” σε μεγάλο σερί των γηπεδούχων, 15-5, με τους Γκούντουριτς και Μπρουκς να κάνουν ότι θέλουν στην άμυνα του Παναθηναϊκού και το σκορ να είναι στο 36-31. Ο Μπρουκς ήταν σεληνιασμένος και έκανε ότι ήθελε. Ο παίκτης της Αρμάνι τελείωσε το δεκάλεπτο με 5/6 τρίποντα, έχοντας συνολικά 20 πόντους με 6/9 και δίνοντας προβάδισμα στην ομάδα του με 52-36. Ο Παναθηναϊκός αν και έμοιαζε να τα έχει χαμένα και να πηγαίνει από το ένα λάθος στο άλλο, κατάφερε να απαντήσει με σερί 0-7, αλλά τελικά πήγε στα αποδυτήρια με -10, 54-44, έπειτα από καλάθι του Λεντέι.

Δε μπορούσε να βρει αντίδοτο

Οι «πράσινοι» starters επέστρεψαν και μαζί τους γύρισαν και τα πολλά προβλήματα του Παναθηναϊκού Aktor στο παρκέ του "Mediolanum Forum". Το δίδυμο Σιλντς - ΛεΝτέι έστειλε την Αρμάνι στο +15 (61-46 στο 23') και έπειτα από τρία διαδοχικά λάθη ο Αταμάν χρησιμοποίησε για πρώτη φορά τον Σαμοντούροβ στο «4». Ο εξαιρετικός ΛεΝτέι (13π.), όμως, τον... καλωσόρισε στο ματς πρώτα με ένα τρίποντο (64-46) και έπειτα με ένα γκολ - φάουλ (67-48 στο 25'), στέλνοντας τους Ιταλούς στο +19. Σλούκας, Ρογκαβόπουλος και Μήτογλου, Γιούρτσεβεν πέρασαν στο ματς, αλλά οι «πράσινες παθογένειες» δεν διορθώθηκαν (71-53 στο 26' με το 14ο τρίποντο των γηπεδούχων). Μάλιστα, ο «Ρόγκα» ήταν άστοχος (0/2 δίποντα, 0/2 τρίποντα) και ο Αταμάν σήκωσε για πρώτη φορά τον Μάριους Γκριγκόνις (71-55 στο 28'). Για άλλη μια φορά, όμως, τίποτα δεν άλλαξε δραματικά, με τα λάθη να διαδέχονται το ένα το άλλο και το δίδυμο Σλούκας - Ναν να μην παίρνει βοήθειες από τους υπόλοιπους. Οι παίκτες των γηπεδούχων έμοιαζαν σαν να παίζουν για τη... ζωή τους, «βουτούσαν» για τις 50-50 μπάλες, είχαν τρομερή συγκέντρωση και άρχισαν να βάζουν θεμέλια άνετης νίκης στην έδρα τους (+21 στο 29', 78-57 με το 7ο τρίποντο του Μπρουκς και 80-59 στο 30'), την ώρα που ο Παναθηναϊκός Aktor ήταν βιαστικός, επιπόλαιος και «ασύνδετος» πάνω στο παρκέ.

Άργησε να ξυπνήσει

Σλούκας, Ναν, Γκριγκόνις, Ερνανγκόμεθ και Γιούρτσεβεν μπήκαν για την 4η περίοδο, με τους «πράσινους» να βρίσκουν ένα μικρό 5-0 και δυο κλεψίματα (80-64 στο 31') και τον Ποέτα να παίρνει άμεσα time out. Ο -συγκινητικός ξανά- Σλούκας πήγε το «πράσινο» σερί του 4ου δεκαλέπτου στο 7-0 (80-66), οι «πράσινοι» στις εξέδρες έκαναν -ακόμα πιο- αισθητή την παρουσία τους και το τρίποντο του Χουάντσο διαμόρφωσε το 83-69 (34'). Για άλλη μια φορά, όμως, ο Μπρουκς ήταν εκεί και με το 8ο τρίποντό του «έγραψε» το 86-69. Με... μια σου και μία μου οι επτά φορές πρωταθλητές Ευρώπης δεν μπορούσαν να επιστρέψουν στη διεκδίκηση του αγώνα και το τρίποντο του Ρίτσι έστειλε εκ νέου την Αρμάνι στο +18 (89-71 στο 35'). Ο Γκραντ επανήλθε στη θέση του «Γκρίγκο» (89-73 στο 35'), αλλά ήταν φανερό πως κανείς δεν μπορούσε να ακολουθήσει την ένταση, το πείσμα και τον ρυθμό του Σλούκα. Ο αρχηγός έπαιζε για... όλους σε άμυνα και επίθεση (κλέψιμο, ασίστ στον Χουάντσο και 3π. για το 90-76 στο 36'), αλλά μόνος του δεν μπορούσε να γυρίσει τον αγώνα (95-84 στο 38'). Η Αρμάνι, θεωρώντας πως το ματς έχει κριθεί, έκανε μαζεμένα λάθη απέναντι στις συνεχόμενες παγίδες και οι Χουάντσο - Μήτογλου «ροκάνισαν» κάπως την απόσταση 95-86 στο 39'. Η «πράσινη» άμυνα έβγαλε άλλη μια παγίδα και ο Γκραντ πήγε τη διαφορά στο -7 (95-88 με 55'' για το τέλος), ο Μπρουκς αστόχησε σε ένα τρίποντο και ο εξαντλημένος Ερνανγκόμεθ δεν βρήκε στόχο σε ένα τρίποντο - προσευχή, που θα έδινε ελπίδες στο «τριφύλλι» (34'' για το φινάλε). Οι Ιταλοί έπαιξαν με τον χρόνο, ο Μπούκερ έβαλε 1/2 βολές (96-88) και η ομάδα του Ποέτα, ούσα ανώτερη έφτασε στη δίκαιη επικράτηση απέναντι στο «τριφύλλι» που προβλημάτισε ξανά (96-89 τελικό).

Τα Δεκάλεπτα: 21-26, 54-44, 80-59, 96-89.

Δείτε εδω τα συνολικά στατιστικά της αναμέτρησης

