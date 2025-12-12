ΝΒΑ: Επιστροφή στις νίκες για Μπακς χωρίς Γιάννη - Τα αποτελέσματα και τα highlights

Οι Μιλγουόκι Μπακς, παρά την απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο λόγω τραυματισμού, επέστρεψαν στα θετικά αποτελέσματα, επικρατώντας των Μπόστον Σέλτικς 116-101.

Newsbomb

Μπόμπι Πόρτις
Ο Μπόμπι Πόρτις βγήκε... μπροστά για τα "Ελάφια"
AP Foto/Aaron Gash
ΜΠΑΣΚΕΤ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τα «Ελάφια» μπήκαν νωθρά στο παιχνίδι και είδαν τους φιλοξενούμενους να κλείνουν την πρώτη περίοδο μπροστά στο σκορ με 29-35. Η ομάδα της Βοστώνης συνέχισε να έχει τον έλεγχο και στο δεύτερο δωδεκάλεπτο, ολοκληρώνοντας το ημίχρονο με προβάδισμα επτά πόντων (60-67). Ωστόσο, το δεύτερο μέρος ήταν εντελώς διαφορετικό. Οι Μπακς εμφανίστηκαν μεταμορφωμένοι στο παρκέ, ανεβάζοντας την ένταση και την απόδοσή τους.

Με ένα επιβλητικό επί μέρους σκορ 27-13 στην τρίτη περίοδο, οι γηπεδούχοι ανέτρεψαν την κατάσταση και πέρασαν μπροστά με 87-80. Η κυριαρχία τους συνεχίστηκε και στην τέταρτη περίοδο, όπου με ωριμότητα και σταθερότητα «κλείδωσαν» τη νίκη, ανεβάζοντας το ρεκόρ τους στο 10-15.

Πρωταγωνιστής για τους Μπακς ήταν ο Μπόμπι Πόρτις, ο οποίος ολοκλήρωσε τον αγώνα με 27 πόντους και 10 ριμπάουντ, πραγματοποιώντας μια εντυπωσιακή εμφάνιση. Από την πλευρά των Σέλτικς, ξεχώρισε ο Τζόρνταν Ουόλς με 20 πόντους και 8 ριμπάουντ, όμως η απόδοσή του δεν ήταν αρκετή για να αποτρέψει την ήττα της ομάδας του.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα της βραδιάς στο ΝΒΑ:

Μιλγουόκι Μπακς - Μπόστον Σέλτικς 116-101

Χιούστον Ρόκετς - Λος Άντζελες Κλίπερς 115-113

Σακραμέντο Κινγκς - Ντένβερ Νάγκετς 105-136

Νιου Όρλινς Πέλικανς - Πόρτλαντ Τρέι Μπλέιζερς 143-120

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:29LIFESTYLE

Νέο ξέσπασμα Τούνη: «Θα τρελαθώ με τα ψέματα – Το παιδί στην Αθήνα μεγαλώνει με μια Μπαλινέζα»

10:29ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Στη Βαρκελώνη κόντρα στην Μπαρτσελόνα ο Ολυμπιακός - Σέρβικο ντέρμπι στο Βελιγράδι

10:26ΥΓΕΙΑ

Αποκαλυπτική έρευνα για τον αέρα στα αεροπλάνα: Οι επιβάτες εκτίθενται σε επικίνδυνα επίπεδα εξαιρετικά λεπτών σωματιδίων

10:08ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Ανοιχτά τα τελωνεία Ευζώνων και Νίκης – Οκτάωρος αποκλεισμός σε Προμαχώνα και Εξοχή

10:06ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Σύλληψη 45χρονου για εμπορία ανθρώπων, βιασμό και απόπειρα ανθρωποκτονίας

09:59ΚΟΣΜΟΣ

Μεγάλη έκρηξη σε σπίτι στην Καλιφόρνια - Τουλάχιστον έξι τραυματίες - Βίντεο

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρό ένα παιδί από τον Δανό δότη στην Ελλάδα - Εφιάλτης δίχως τέλος για 11 οικογένειες

09:58ΜΠΑΣΚΕΤ

ΝΒΑ: Επιστροφή στις νίκες για Μπακς χωρίς Γιάννη - Τα αποτελέσματα και τα highlights

09:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Η στιγμή που καταγγέλλει στο 100 τον Γιώργο Ξυλούρη

09:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πιθανή ψυχρή εισβολή από την κεντρική Ευρώπη στην Ελλάδα - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

09:34ΕΛΛΑΔΑ

Ζημιές από φωτιά σε αυτοκίνητα σε Κιλκίς και Χαλκιδική

09:32LIFESTYLE

Μαρτίκας για Παντελίδη: Σε μια βίλα παράνομου τζόγου τον πότισαν και έχασε όλα τα λεφτά του

09:31ΚΟΣΜΟΣ

Βασιλιάς Κάρολος: «Σπάει» το πρωτόκολλο και απευθύνει προσωπικό μήνυμα για τη διάγνωση του καρκίνου που βίωσε

09:30ΚΟΣΜΟΣ

Διθύραμβοι στα διεθνή ΜΜΕ για την εκλογή Πιερρακάκη στο τιμόνι του Eurogroup - «Η Αθήνα πήρε την εκδίκησή της»

09:26ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: Δύο γυναίκες παρασύρθηκαν από δίκυκλο - Μεταφέρθηκαν τραυματισμένες στο νοσοκομείο

09:25ΜΠΑΣΚΕΤ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός και το Παρτιζάν - Ερυθρός Αστέρας

09:23ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Συνελήφθη αγρότισσα για βίντεο στο Tik Tok - Προέτρεπε σε πράξεις βίας

09:07ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Ηλικιωμένος κατέρρευσε μέσα στο σπίτι του

08:58ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Ουκρανικό drone έπεσε σε πολυκατοικία στην Τβερ - Επτά τραυματίες, ανάμεσά τους παιδί - Βίντεο

08:55ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Επαίτης τσακώθηκε με δύο γυναίκες και τις γρονθοκόπησε - Μπαράζ συλλήψεων για κλοπές και ναρκωτικά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:58ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρό ένα παιδί από τον Δανό δότη στην Ελλάδα - Εφιάλτης δίχως τέλος για 11 οικογένειες

06:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ο 22χρονος συνεργός «κάρφωσε» τον ανιψιό και τον φίλο του για τη διπλή δολοφονία

09:30ΚΟΣΜΟΣ

Διθύραμβοι στα διεθνή ΜΜΕ για την εκλογή Πιερρακάκη στο τιμόνι του Eurogroup - «Η Αθήνα πήρε την εκδίκησή της»

09:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πιθανή ψυχρή εισβολή από την κεντρική Ευρώπη στην Ελλάδα - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

10:29LIFESTYLE

Νέο ξέσπασμα Τούνη: «Θα τρελαθώ με τα ψέματα – Το παιδί στην Αθήνα μεγαλώνει με μια Μπαλινέζα»

09:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Η στιγμή που καταγγέλλει στο 100 τον Γιώργο Ξυλούρη

09:23ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Συνελήφθη αγρότισσα για βίντεο στο Tik Tok - Προέτρεπε σε πράξεις βίας

08:32ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη – 15 προσαγωγές για παράνομες επιδοτήσεις

09:31ΚΟΣΜΟΣ

Βασιλιάς Κάρολος: «Σπάει» το πρωτόκολλο και απευθύνει προσωπικό μήνυμα για τη διάγνωση του καρκίνου που βίωσε

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 12 Δεκεμβρίου του Αγίου Σπυρίδωνα: Μεγάλη εορτή για την Ορθοδοξία - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

08:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο σενάριο για χιόνι τα Χριστούγεννα από το GFS - Πότε αλλάζει το σκηνικό

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Πού είναι τα μπλόκα των αγροτών - Αναλυτικός χάρτης

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Ξεσπά η ανιψιά του Κώστα Τομαρά, Αμαλία - «Ο Ντάνι τον σκότωσε - Θα διεκδικήσω ό,τι μου ανήκει με νύχια και με δόντια» - Τι θα γίνει με την αμύθητη περιουσία

06:12ΕΛΛΑΔΑ

To τελευταίο παιδί στην Ελλάδα από τον δότη σπέρματος με το «γονίδιο καρκίνου» γεννήθηκε το 2017 

07:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα δύο σενάρια για τα Χριστούγεννα - Η πρόβλεψη του GFS και το ECMWF

09:32LIFESTYLE

Μαρτίκας για Παντελίδη: Σε μια βίλα παράνομου τζόγου τον πότισαν και έχασε όλα τα λεφτά του

07:46ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Άγιος Σπυρίδων Τριμυθούντος: Ποιος είναι ο θαυματουργός Πολιούχος της Κέρκυρας που γιορτάζει σήμερα

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Η «μαύρη Τετάρτη» των Κωστήδων και στο βάθος ανασχηματισμός, εξαφανίστηκαν οι πρωτοκλασάτοι υπουργοί, ο λεβέντης, η «Ψυττάλεια 3», ο διαγωνισμός και η ευχή και ποιοι σφάζονται για την Ακτή Βουλιαγμένης

07:37ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία πριν το γάμο: Νεκρός ο γαμπρός σε δυστύχημα - Κατέρρευσε η νύφη

06:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup: Θετικές αντιδράσεις από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, «απέναντι» η ΝΕΑΡ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ