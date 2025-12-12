Νυρεμβέργη: Οι Έλληνες γονείς σε απόγνωση για την έλλειψη εκπαιδευτικών

Σε κατάσταση οριακή βρίσκονται τα ελληνικά σχολεία στη Νυρεμβέργη της Βαυαρίας, καθώς η δραματική έλλειψη εκπαιδευτικών έχει οδηγήσει εκατοντάδες μαθητές να κάνουν μόλις δύο ή τρεις ώρες μάθημα την ημέρα. Γονείς και εκπρόσωποι της ελληνικής ομογένειας καταγγέλλουν χρόνια αδιαφορία και απουσία ουσιαστικής μέριμνας από το ελληνικό κράτος, παρότι –όπως λένε– τα σχολεία χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από το κρατίδιο της Βαυαρίας!

Ο Παναγιώτης Ζουμπουλάκης, πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Νυρεμβέργης, μιλώντας στο Newsbomb, περιγράφει ένα εκπαιδευτικό σύστημα -για τους Έλληνες- «στα όρια της κατάρρευσης». Όπως δηλώνει, στη Νυρεμβέργη λειτουργούν τέσσερα ελληνικά σχολεία — δύο δημοτικά, ένα γυμνάσιο και ένα λύκειο — με περίπου 250 παιδιά. Ωστόσο, το γυμνάσιο, που είναι και το πιο επιβαρυμένο, έχει απομείνει με ελάχιστους καθηγητές.

Για την κατάσταση αυτή δεκάδες γονείς προέβησαν σε διαμαρτυρία, την Πέμπτη 11/12, μπροστά από το σχολείο των παιδιών τους, ζητώντας τα αυτονόητα – όχι από τους Γερμανούς, που κάνουν αυτό που πρέπει, αλλά από τις ελληνικές Αρχές.

Σύμφωνα με τον κ. Ζουμπουλάκη, τα σχολεία στελεχώνονται από Έλληνες εκπαιδευτικούς, ενώ το κόστος καλύπτεται από το κρατίδιο της Βαυαρίας, το οποίο κάθε χρόνο διαθέτει περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ για μισθούς και υποδομές. «Τα χρήματα πάνε στο ελληνικό κράτος και εκείνο τα κατανέμει όπως θέλει. Υπάρχει όμως πλεόνασμα 730.000 ευρώ, αλλά κανείς δεν ξέρει πού έχουν πάει», σημειώνει.

«Το επίμισθιο είναι του 2012 – με 2.300 ευρώ δεν ζεις στη Βαυαρία»

Όπως εξηγεί, το βασικό πρόβλημα είναι ότι οι εκπαιδευτικοί δεν δέχονται να έρθουν στο εξωτερικό, καθώς το επίμισθιο παραμένει καθηλωμένο στα επίπεδα του 2012 — περίπου 1.300 ευρώ επιπλέον του μισθού της τάξης των 1.000 ευρώ.

«Στη Βαυαρία με 2.300 ευρώ δεν ζεις. Μπαίνεις και μέσα. Παλιά οι δάσκαλοι έρχονταν, αποταμίευαν και έφτιαχναν και σπίτι στην Ελλάδα. Σήμερα δεν το τολμάει κανείς», εξηγεί.

Ο πρόεδρος του συλλόγου γονέων επισημαίνει πως τα παιδιά κάνουν πια ελάχιστα μαθήματα και σίγουρα όχι ολοκληρωμένη διδασκαλία ελληνικής γλώσσας. «Κάνουν 2–3 ώρες μάθημα και αυτό όχι κανονική ελληνική γλώσσα. Πρόκειται για στοιχειώδη εκπαίδευση, σχεδόν μισό μάθημα στη μία τάξη και μισό στην άλλη. Δεν είναι αυτό παιδεία», υπογραμμίζει.

Διαμαρτυρίες, επιστολές, εκκλήσεις – «Δεν τους καίγεται καρφάκι»

Όπως λέει, γονείς και σύλλογοι έχουν ενημερώσει «με όλους τους τόνους» το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας από πέρσι, χωρίς όμως καμία ανταπόκριση. «Δεν τους καίγεται καρφάκι. Η βαυαρική πλευρά κάνει ό,τι πρέπει. Η ελληνική δεν ασχολείται. Δεν είναι θέμα χρημάτων, είναι θέμα αδιαφορίας».

Ο κ. Ζουμπουλάκης προειδοποιεί ότι αν δεν υπάρξει άμεσα λύση, η ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη Γερμανία θα συρρικνωθεί δραματικά. «Η Βαυαρία δίνει 8,5 εκατομμύρια συνολικά για τα ελληνικά σχολεία, κι όμως οι εκπαιδευτικοί δεν τα βλέπουν. Αν συνεχιστεί αυτό, η ελληνική εκπαίδευση του εξωτερικού θα τελειώσει».

Κλείνοντας, τονίζει ότι οι Έλληνες της Γερμανίας συμβάλλουν ουσιαστικά στην οικονομία και στις διμερείς σχέσεις Ελλάδας–Γερμανίας και ζητά από το ελληνικό κράτος «να φερθεί επιτέλους με σεβασμό στην ομογένεια».

Το κείμενο της παράστασης διαμαρτυρίας:

Παράσταση διαμαρτυρίας ενάντια στην υποτίμηση των σχολείων μας - Από τους Συλλόγους γονέων και κηδεμόνων 1ου Δημοτικού Σχολείου, 2ου Δημοτικού Σχολείου και Γυμνασίου Νυρεμβέργης

Οι γονείς και κηδεμόνες των σχολείων της Νυρεμβέργης δηλώνουμε τη διάθεσή μας να παλέψουμε με κάθε μέσο για την αξιοπρεπή εκπαίδευση των παιδιών μας στα ελληνικά-γερμανικά σχολεία της Νυρεμβέργης.

Η ολιγωρία ή η σκόπιμη εθελοτυφλία των ιθυνόντων του υπουργείου στην Ελλάδα αλλά και στη Βαυαρία και αυτή τη φορά έχει οδηγήσει τα σχολεία μας να λειτουργούν στο κόκκινο. Κενά που είναι εδώ και πολλούς μήνες γνωστά και για τα οποία έχουμε με κάθε τρόπο επιμείνει, μένουν ακάλυπτα με αποτέλεσμα μια οριακή κατάσταση στη στελέχωση των σχολείων. Έτσι η παραμικρή αλλαγή, η αποχώρηση ή η ασθένεια ενός μόνο εκπαιδευτικού να φέρνει δραματικές συνέπειες για τη λειτουργία των σχολείων μεγάλες μεταβολές στα προγράμματα, απώλειες πολλών ωρών, τμήματα που κάνουν μόνο τρεις ώρες μάθημα την ημέρα.

Η μόνιμη δικαιολογία είναι το μικρό ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών για να στελεχώσουν τα σχολεία μας, η οποία δικαιολογία καταδεικνύει την συνολική αδιαφορία της ελληνικής κυβέρνησης για τα σχολεία του εξωτερικού. Με επιμίσθια πείνας, με την απαράδεκτη και αυθαίρετη άρνηση σύναψης συμβάσεων αορίστου χρόνου με έλληνες εκπαιδευτικούς του εξωτερικού και επομένως με μόνη καταφυγή τους ωρομισθίους που προσλαμβάνονται μόνο για μια φορά και μόνο έως 2 χρόνια, η ελληνική κυβέρνηση έχει δημιουργήσει την ασφυκτική κατάσταση του σήμερα. Και σηκώνει τα χέρια ψηλά!

Τα ψεύτικα καθησυχαστικά λόγια δεν γεμίζουν τις άδειες ώρες διδασκαλίας και δεν πρόκειται τίποτα να βελτιωθεί, αν δεν γίνουν δραστικές αλλαγές:

1. Αύξηση του επιμισθίου των εκπαιδευτικών.

Ενώ τα τελευταία 15 χρόνια το κόστος ζωής παντού έχει ανέλθει σημαντικά, ενώ τα οικονομικά του ελληνικού κράτους έχουν κατά δηλώσεις της κυβέρνησης βελτιωθεί, ενώ το υπουργείο εργασίας κάνει πολυέξοδες καμπάνιες κατά του brain drain, το ποσό που πηγαίνει για την εκπαίδευση των Ελλήνων στο εξωτερικό παραμένει το ένα δέκατο από αυτό που ήταν στο παρελθόν. Με αποτέλεσμα ένα πενιχρό επιμίσθιο στους εκπαιδευτικούς και αρνητικά κίνητρα για να αποσπαστούν στα σχολεία του εξωτερικού. Ας το επαναλάβουμε και εδώ: εάν οι Έλληνες που έφυγαν από την Ελλάδα έχουν στείλει τα παιδιά τους στα σχολεία του εξωτερικού, δεν πρόκειται ποτέ ξανά να επιστρέψουν. Η νούμερο ένα προϋπόθεση για να μπορεί να αντιστραφεί το brain drain είναι να υπάρχουν ελληνικά σχολεία στο εξωτερικό.

2. Επικοινωνία με το υπουργείο Παιδείας στην Ελλάδα.

Όσες προσπάθειες έχουμε κάνει να επικοινωνήσουμε με το υπουργείο Παιδείας στην Ελλάδα, έχουν αποβεί άκαρπες. Ως εάν να μην είμαστε πολίτες του ελληνικού κράτους, να μην έχουμε το δικαίωμα αναφοράς και ακρόασης. Χρειαζόμαστε φορέα αναφοράς μέσα στο υπουργείο Παιδείας, στην Ελλάδα. Ζητάμε λοιπόν να δημιουργηθεί ειδική ομάδα εργασίας υπεύθυνη για την εκπαίδευση του εξωτερικού μέσα στο υπουργείο Παιδείας, στην οποία θα μπορούμε άμεσα να αναφερόμαστε.

3. Αύξηση των ετών απόσπασης με χορήγηση επιμισθίου στα 7.

Είναι μεγάλη σπατάλη εμπειρίας και τεχνογνωσίας η αποχώρηση στην πενταετία εκπαιδευτικών που έχουν γίνει τμήμα της εύρυθμης λειτουργίας των σχολείων και της τοπικής κοινωνίας. Η παράταση της παραμονής τους είναι επιβεβλημένη και κοστίζει ελάχιστα στο ελληνικό κράτος.

4. Δυνατότητα επανάκλησης αποσπασμένου εκπαιδευτικού σε θέση που δεν καλύφθηκε με προκήρυξη.

Κατά κόρον συμβαίνει να λήγει η θητεία αποσπασμένου εκπαιδευτικού και η προκήρυξη στη συνέχεια του κενού που δημιουργείται να μην ευοδώνεται. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να δίνεται στον εκπαιδευτικό που κάλυπτε τη θέση αυτή η δυνατότητα να επιστρέψει στην κάλυψη του κενού τουλάχιστον για ένα έτος ακόμα, με χορήγηση επιμισθίου. Το μέτρο αυτό δεν προκαλεί κανένα επιπλέον κόστος στο ελληνικό κράτος, αφού στην ευόδωση της κάλυψης του κενού πάλι θα πλήρωνε εκπαιδευτικό και επιμίσθιο, ενώ διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου σε κάθε ενδεχόμενο.

5. Παροχή άλλων κινήτρων προς τους αποσπάσιμους εκπαιδευτικούς.

Για την προσέλκυση των εκπαιδευτικών στην κάλυψη θέσεων των σχολείων του εξωτερικού, θα μπορούσε η θητεία τους σε τέτοιο σχολείο να συντελεί στην ανοδική μετακίνησή τους σε μισθολογικό κλιμάκιο.

6. Πρόσληψη εκπαιδευτικών με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου.

Η πρόσληψη εκπαιδευτικών με συμβάσεις που δεν πρέπει να υπερβούν τους 24 μήνες οδηγεί στο καταστροφικό αποτέλεσμα ο εκπαιδευτικός, πάνω που έχει βρει το ρυθμό εργασίας του και έχει προσαρμοστεί στις απαιτητικές ειδικές συνθήκες των σχολείων μας, να πρέπει να αποχωρήσει. Πρόκειται για ασυγχώρητη απώλεια παραγωγικότητας, η οποία οφείλει να σταματήσει. Το πρόβλημα παρουσιάζεται ιδιαίτερα οξύ σε σχέση με τις θέσεις γερμανομάθειας που είναι οι πιο δύσκολες να καλυφθούν αλλά και εξαιρετικά σημαντικές. Αυτές μπορούν με ασφάλεια και σταθερότητα να καλύπτονται μόνο από Έλληνες μόνιμους κατοίκους του εξωτερικού, οπως γινόταν με επιτυχία για πολλά χρόνια στο παρελθόν.

Σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων 1ου Δημοτικού Σχολείου, 2ου Δημοτικού Σχολείου και Γυμνασίου Νυρεμβέργης

Η επιστολή προς το Υπουργείο Παιδείας

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗΣ

ELTERNBEIRAT DER ERSTEN PRIVATEN VOLKSSCHULE DER REPUBLIK GRIECHENLAND IN NÜRNBERG

(Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων 1ου Δημοτικού Σχολείου Νυρεμβέργης)

ELTERNBEIRAT DER ZWEITEN PRIVATEN VOLKSSCHULE DER REPUBLIK GRIECHENLAND IN NÜRNBERG

(Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων 2ου Δημοτικού Σχολείου Νυρεμβέργης)

ELTERNBEIRAT DER PRIVATEN VOLKSSCHULE DER REPUBLIK GRIECHENLAND IN NÜRNBERG - TH II

(Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων Γυμνασίου Νυρεμβέργης)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗΣ

Προς

Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κα Σοφία Ζαχαράκη

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

Επιθυμούμε να επιστήσουμε την προσοχή σας σε ένα φλέγον ζήτημα που αφορά όλον τον ελληνικό κόσμο της Νυρεμβέργης, θίγοντας τα παιδιά του, μέσα από την ευθεία και ακόμα βαθύτερη υποτίμηση των σχολείων τους.

Εξηγούμαστε: η πόλη της Νυρεμβέργης διαθέτει δύο ελληνικά δημοτικά σχολεία, ένα γυμνάσιο και ένα λύκειο. Έτσι αποτελεί την δεύτερη μεγαλύτερη κοιτίδα της ελληνικής εκπαίδευσης και του ελληνικού πολιτισμού στην Βαυαρία, και μια από τις μεγαλύτερες στην Γερμανία και στον υπόλοιπο εκτός Ελλάδας κόσμο.

Τα σχολεία είναι ήδη γνωστό από την αρχή του Ιουνίου ότι θα έχουν έλλειψεις διδασκόντων, κάποια μεγαλύτερες, κάποια λιγότερο μεγάλες. Συγκεκριμένα στο 1ο Δημοτικό υπάρχουν για την ερχόμενη χρονιά ως κενά 3 δάσκαλοι ΠΕ70, 2 δάσκαλοι με γερμανομάθεια ΠΕ70 και 2 καθηγητές γερμανικής φιλολογίας ΠΕ070, στο 2ο Δημοτικό Σχολείο 3 δάσκαλοι ΠΕ70 με γερμανομάθεια και αναφέρθηκαν και τα κενά 42 περίπου ωρών σε διδακτικό προσωπικό του Γυμνασίου Νυρεμβέργης. Κανένα από τα παραπάνω κενά δεν έχει καλυφθεί από την τελευταία προκήρυξη κάλυψης κενών εκπαιδευτικών για τα ελληνικά σχολεία της Γερμανίας. Καμία νέα προκήρυξη κενών δεν έχει έκτοτε αναρτηθεί. Έτσι ξέρουμε με σιγουριά εδώ και μήνες ότι από το Σεπτέμβρη τα σχολεία της Νυρεμβέργης θα ξεκινήσουν τη χρονιά με τεράστια προβλήματα που θα φτάνουν έως και τη λειτουργία με μισό διδακτικό προσωπικό.

Είναι γνωστό ότι υπάρχει εδώ και χρόνια πρόβλημα στην προσέλκυση εκπαιδευτικών από την Ελλάδα. Η μόνη γενική λύση για το πρόβλημα αυτό είναι η αύξηση του ειδικού επιμισθίου στη Γερμανία, το οποίο, έχοντας ρυθμιστεί προ 10ετίας δεν αρκεί για να καλύψει καμία ανάγκη διαμένοντος στη Γερμανία, πόσω μάλλον στις πιο ακριβές στεγαστικά πόλεις της Βαυαρίας.

Πάντως η αδιαφορία και η παρασιώπηση των αναγκών όχι μόνο λύση δεν είναι αλλά αποτελεί σκόπιμη υπονόμευση των σχολείων του εξωτερικού. Και όλα αυτά εν μέσω της μεγάλης καμπάνιας του Υπουργείου Εργασίας της πρώην Υπουργού Παιδείας κυρίας Κεραμέως για το Brain Gain! Εάν τα παιδιά μας τα στείλουμε στα γερμανικά σχολεία, επειδή το Ελληνικό Κράτος υπονομεύει σταθερά τα ελληνικά σχολεία της Γερμανίας, πώς περιμένετε μετά να επιστρέψουμε εμείς ή τα παιδιά μας στην Ελλάδα; Κάθε παιδί χαμένο από τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού είναι και μια οικογένεια χαμένη για την Ελλάδα και το στόχο του Brain Gain.

Για όλα τα παραπάνω προβλήματα και για να μη χρειάζεται ο ελληνισμός του εξωτερικού να αγωνιά κάθε φορά πριν την έναρξη του σχολικού έτους οφείλει το Ελληνικό Κράτος να καλύπτει έγκαιρα τις θέσεις του εξωτερικού. Βοήθεια σε αυτό θα μπορούσε να είναι η άρση της προϋπόθεσης για την απόσπαση εκπαιδευτικού στα σχολεία του εξωτερικού το να είναι διορισμένος και με πενταετή θητεία μετά το διορισμό. Υπάρχουν πολυάριθμοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που και εμπειρία έχουν και μεγαλύτερες δυνατότητες και διάθεση μετακίνησης. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην εντάσσονται κι αυτοί στο δυναμικό κάλυψης των αναγκών των σχολείων του εξωτερικού.

Με δεδομένα τα μεγάλα προβλήματα και τις ιδιαίτερες ανάγκες των ελληνόπουλων που φοιτούν στα ελληνικά Δημοτικά Σχολεία της Νυρεμβέργης, χρειάζεται επίσης να σχηματιστούν τμήματα Ένταξης και να διατεθεί προσωπικό για Παράλληλη Στήριξη, όπως στα περισσότερα σχολεία της Ελλάδας.

Τα παραπάνω αιτήματα είναι για εμας τους γονείς του εξωτερικού οφθαλμοφανές ότι πρέπει να ικανοποιηθούν από το ελληνικό κράτος για να καταστήσουν τη μαθητική ζωή των παιδιών μας αξιοπρεπή. Όμως κυρία Υπουργέ η αφορμή της παρούσας επικοινωνίας μας προς εσάς έχει το χαρακτήρα κατεπείγοντος. Ως γονείς των μαθητών και μαθητριών των σχολείων της Νυρεμβέργης δεν θα δεχτούμε τον επερχόμενο από Σεπτέμβρη ορυμαγδό στην εκπαίδευση των παιδιών μας και την πνευματική τους ανάπτυξη, λόγω της παντελούς έλλειψης εκπαιδευτικών. Απευθυνόμαστε απευθείας σε εσάς, γιατί ακόμα και αν ακολουθήσει δεύτερη προκήρυξη για την κάλυψη των κενών, εάν αυτή δεν εκδοθεί αμεσότατα, κινδυνεύουμε να χάσουμε το πρώτο ήμισυ του επόμενου έτους από την εκπαίδευση των παιδιών μας.

Ζητάμε όπως άμεσα εκδοθεί νέα προκήρυξη κάλυψης κενών διδασκάλων ώστε να καλυφθούν τα κενά της Νυρεμβέργης.

Ζητάμε επίσης όπως αναληφθούν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες ώστε οι διαδικασίες για την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών να γίνουν τάχιστα.

Για την ικανοποίηση των αιτημάτων αυτών και την εξασφάλιση της αξιοπρεπούς εκπαίδευσης των παιδιών μας θα κινηθούμε με κάθε νόμιμο μέσο και τρόπο.

Κυρία Υπουργέ, κάθε στιγμή χαμένη ισοδυναμεί με μήνες εκπαίδευσης χαμένους από τη ζωή των παιδιών μας. Ζητάμε την άμεση αρωγή σας.

Με εκτίμηση,

Για το Σύλλογο γονέων και κηδεμόνων 1ου Δημοτικού Σχολείου Νυρεμβέργης

Ζουμπουλάκης Παναγιώτης

Για το Σύλλογο γονέων και κηδεμόνων 2ου Δημοτικού Σχολείου Νυρεμβέργης

Κοκορέλη Γεωργία

Για το Σύλλογο γονέων και κηδεμόνων Γυμνασίου Νυρεμβέργης

Μιχάλτση Μαρία

Για την Ελληνική Κοινότητα Νυρεμβέργης

Σακελλαρίου Θεοχάρης