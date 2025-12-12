Κρήτη: Στο νοσοκομείο 15χρονη σε κατάσταση μέθης - Χειροπέδες σε ανήλικη και στη μητέρα της

Στο νοσοκομείο, σε κατάσταση μέθης, μεταφέρθηκε μία 15χρονη μετά από πάρτι στη Χερσόνησο της Κρήτης.

Το κορίτσι μεταφέρθηκε, το βράδυ της περασμένης Τετάρτης, στο ΠΑΓΝΗ, μετά τη γιορτή και, λίγες ώρες αργότερα, πήρε εξιτήριο.

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη της ανήλικης που διοργάνωσε το πάρτι με το αλκοόλ, καθώς και της μητέρας της.

*Με πληροφορίες από cretalive.gr

Διαβάστε επίσης