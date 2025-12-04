Αχαΐα: Ανήλικη αναίσθητη μετά από κατανάλωση αλκοόλ - Συνελήφθη η μητέρα της

Παραλίγο τραγωδία με θύμα μία 17χρονη στην Αχαΐα. Το κορίτσι βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, όμως η έγκαιρη παροχή ιατρικής βοήθειας απέτρεψε τα χειρότερα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης, με την ανήλικη να βρίσκεται σε ένα φιλικό σπίτι. Όπως προέκυψε από τις αστυνομικές έρευνες, η ανήλικη είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και έχασε τις αισθήσεις.

Μεταφέρθηκε άμεσα στο Κέντρο Υγείας της περιοχής, όπου μετά από λίγες ώρες αποχώρησε, αφού διέφυγε τον κίνδυνο.

Η Αστυνομία ειδοποιήθηκε άμεσα και προχώρησε τόσο στη σύλληψη της γυναίκας, στο σπίτι της οποίας βρισκόταν η 17χρονη, όσο και της μητέρας της.

Οι δύο γυναίκες αντιμετωπίζουν την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο και θα οδηγηθούν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.