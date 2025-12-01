Νυχτερινή έφοδος της Αστυνομίας στο Περιστέρι: 15 ανήλικοι έπιναν αλκοόλ σε γνωστό κατάστημα

Σε στοχευμένη νυχτερινή επιχείρηση προχώρησε η Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, στο πλαίσιο των ελέγχων για την προστασία ανηλίκων από την ανεξέλεγκτη κατανάλωση αλκοόλ. Η μεγάλη εξόρμηση πραγματοποιήθηκε τις βραδινές και μεταμεσονύχτιες ώρες της 29ης Νοεμβρίου, με τη συμμετοχή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων, της Ο.Π.Κ.Ε., της Δ.Α.Ο.Ε., αστυνομικού σκύλου αλλά και υπαλλήλου του Γενικού Χημείου του Κράτους.

Κατά τον έλεγχο σε club στο Περιστέρι, οι αστυνομικοί εντόπισαν 15 ανήλικους μέσα στο μαγαζί, στους οποίους είχε επιτραπεί η είσοδος και είχε χορηγηθεί αλκοόλ.

Ο 31χρονος υπεύθυνος του καταστήματος συνελήφθη επί τόπου, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά την προστασία ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ.

Η Αστυνομία τονίζει ότι αντίστοιχες δράσεις θα συνεχιστούν, με στόχο την πλήρη αποτροπή της πρόσβασης ανηλίκων στο αλκοόλ και τη διασφάλιση της ασφάλειας των νέων κατά τη νυχτερινή διασκέδαση.

