Νεκρό ένα παιδί από τον Δανό δότη στην Ελλάδα - Εφιάλτης δίχως τέλος για 11 οικογένειες

Οι επιστήμονες τονίζουν τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και επιταχύνουν τους ελέγχους για τα υπόλοιπα παιδιά

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Νεκρό ένα παιδί από τον Δανό δότη στην Ελλάδα - Εφιάλτης δίχως τέλος για 11 οικογένειες
Φωτογραφία αρχείου
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η υπόθεση που έχει πλέον γίνει γνωστή σε ολόκληρη την Ευρώπη με τον Δανό δότη σπέρματος να εντοπίζεται ως φορέας επικίνδυνης γονιδιακής μετάλλαξης που αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου, ακόμη και σε πολύ μικρές ηλικίες, συνεχίζει να εξελίσσεται.

Στην Ελλάδα, το γονίδιο έχει εντοπιστεί σε 18 παιδιά, 11 ελληνικών οικογενειών, καθώς τα παιδιά τους έχουν γεννηθεί από το γενετικό υλικό του συγκεκριμένου δότη. Σε μία από αυτές τις οικογένειες, τρία αδέλφια διαγνώστηκαν ήδη από το 2020 με τη μετάλλαξη, ενώ ακόμη ένα παιδί βρέθηκε θετικό το 2023. Παράλληλα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, δύο παιδιά σε βρεφική ηλικία έχουν νοσήσει, ενώ το ένα από αυτά δυστυχώς έχει καταλήξει, γεγονός που επιτείνει τον συναγερμό στις υγειονομικές αρχές και στους ειδικούς.

Το γενετικό υλικό του δότη είχε διανεμηθεί σε κέντρα γονιμοποίησης σε όλη την Ευρώπη επί 17 χρόνια, με αποτέλεσμα να εκτιμάται ότι περίπου 200 παιδιά έχουν γεννηθεί από αυτό. Οι υγειονομικές αρχές αναφέρουν πως η γονιδιακή μετάλλαξη που φέρει ο δότης αυξάνει τις πιθανότητες εμφάνισης σοβαρών μορφών καρκίνου έως και 90%, συχνά σε νεαρή ή ακόμη και παιδική ηλικία. Για τα κορίτσια, ο κίνδυνος για καρκίνο του μαστού θεωρείται ιδιαίτερα υψηλός.

«Κατά τη διάρκεια της ζωής σου η πιθανότητα να αναπτύξεις καρκίνο είναι μεγάλη και πλησιάζει το 90%. Δεν ξέρει κανείς εάν ο καρκίνος θα εκδηλωθεί στη νεανική, παιδική ή ενήλικη ζωή», δήλωσε στο MEGA ο καθηγητής Αιματολογίας - Ογκολογίας Αντώνης Καττάμης.

Η ιδιαίτερη φύση του συγκεκριμένου καρκίνου

Σημειώνεται ότι ο δότης δεν θεωρείται «φορέας» με την κλασική ιατρική έννοια, καθώς η μετάλλαξη δεν επηρεάζει το δικό του σώμα, ούτε μπορεί να προκαλέσει νόσηση μέσω του σπέρματος. Η γονιδιακή ανωμαλία εντοπίζεται αποκλειστικά στο γενετικό υλικό των σπερματοζωαρίων και η μετάδοσή της αφορά μόνο τη στιγμή της γονιμοποίησης. Όταν το συγκεκριμένο γονίδιο ενωθεί με το αντίστοιχο γονίδιο του ωαρίου, μπορεί να μεταφερθεί στο έμβρυο και από εκεί καθορίζονται οι αυξημένες πιθανότητες για εμφάνιση καρκίνου στη μετέπειτα ζωή του παιδιού.

Ο κ. Καττάμης εξήγησε ότι τα τελευταία χρόνια είναι πλέον σαφές στην επιστημονική κοινότητα πως ο παιδικός καρκίνος συνδέεται συχνά με συγκεκριμένα γονίδια προδιάθεσης. «Περίπου ένα στα δέκα παιδιά που εμφανίζουν καρκίνο έχουν κάποιο γονίδιο σχετικό με την ανάπτυξη της νόσου. Σήμερα έχουν καταγραφεί 700 γονίδια. Κάποια είναι ιδιαίτερα ισχυρά - αν τα έχεις, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα εμφανίσεις καρκίνο. Άλλα είναι ασθενέστερα και απλώς αυξάνουν την πιθανότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επιτακτική ανάγκη οι προληπτικοί έλεγχοι

Οι ειδικοί υπογραμμίζουν την ανάγκη για τακτικούς και συστηματικούς ελέγχους σε όλα τα παιδιά που φέρουν τη συγκεκριμένη γονιδιακή μετάλλαξη. Προτείνουν ετήσιες μαγνητικές τομογραφίες, υπερηχογραφήματα και - για τα κορίτσια αργότερα - μαστογραφίες, ώστε οποιαδήποτε ύποπτη ένδειξη να εντοπιστεί σε πρώιμο και πιο αντιμετωπίσιμο στάδιο.

Ο καθηγητής, εξέφρασε τη συμπαράσταση της επιστημονικής κοινότητας προς τις οικογένειες, υπογραμμίζοντας ότι η κατάσταση δεν είναι απέλπιδη. Όπως ανέφερε, «το κρίσιμο είναι να συνεργάζονται στενά με τους γιατρούς και να παρακολουθούν τις εξελίξεις μαζί τους», ώστε κάθε πιθανός κίνδυνος να εντοπίζεται έγκαιρα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:29LIFESTYLE

Νέο ξέσπασμα Τούνη: «Θα τρελαθώ με τα ψέματα – Το παιδί στην Αθήνα μεγαλώνει με μια Μπαλινέζα»

10:29ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Στη Βαρκελώνη κόντρα στην Μπαρτσελόνα ο Ολυμπιακός - Σέρβικο ντέρμπι στο Βελιγράδι

10:26ΥΓΕΙΑ

Αποκαλυπτική έρευνα: Οι επιβάτες των αεροσκαφών εκτίθενται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα εξαιρετικά λεπτών σωματιδίων

10:08ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Ανοιχτά τα τελωνεία Ευζώνων και Νίκης – Οκτάωρος αποκλεισμός σε Προμαχώνα και Εξοχή

10:06ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Σύλληψη 45χρονου για εμπορία ανθρώπων, βιασμό και απόπειρα ανθρωποκτονίας

09:59ΚΟΣΜΟΣ

Μεγάλη έκρηξη σε σπίτι στην Καλιφόρνια - Τουλάχιστον έξι τραυματίες - Βίντεο

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρό ένα παιδί από τον Δανό δότη στην Ελλάδα - Εφιάλτης δίχως τέλος για 11 οικογένειες

09:58ΜΠΑΣΚΕΤ

ΝΒΑ: Επιστροφή στις νίκες για Μπακς χωρίς Γιάννη - Τα αποτελέσματα και τα highlights

09:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Η στιγμή που καταγγέλλει στο 100 τον Γιώργο Ξυλούρη

09:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πιθανή ψυχρή εισβολή από την κεντρική Ευρώπη στην Ελλάδα - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

09:34ΕΛΛΑΔΑ

Ζημιές από φωτιά σε αυτοκίνητα σε Κιλκίς και Χαλκιδική

09:32LIFESTYLE

Μαρτίκας για Παντελίδη: Σε μια βίλα παράνομου τζόγου τον πότισαν και έχασε όλα τα λεφτά του

09:31ΚΟΣΜΟΣ

Βασιλιάς Κάρολος: «Σπάει» το πρωτόκολλο και απευθύνει προσωπικό μήνυμα για τη διάγνωση του καρκίνου που βίωσε

09:30ΚΟΣΜΟΣ

Διθύραμβοι στα διεθνή ΜΜΕ για την εκλογή Πιερρακάκη στο τιμόνι του Eurogroup - «Η Αθήνα πήρε την εκδίκησή της»

09:26ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: Δύο γυναίκες παρασύρθηκαν από δίκυκλο - Μεταφέρθηκαν τραυματισμένες στο νοσοκομείο

09:25ΜΠΑΣΚΕΤ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός και το Παρτιζάν - Ερυθρός Αστέρας

09:23ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Συνελήφθη αγρότισσα για βίντεο στο Tik Tok - Προέτρεπε σε πράξεις βίας

09:07ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Ηλικιωμένος κατέρρευσε μέσα στο σπίτι του

08:58ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Ουκρανικό drone έπεσε σε πολυκατοικία στην Τβερ - Επτά τραυματίες, ανάμεσά τους παιδί - Βίντεο

08:55ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Επαίτης τσακώθηκε με δύο γυναίκες και τις γρονθοκόπησε - Μπαράζ συλλήψεων για κλοπές και ναρκωτικά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:58ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρό ένα παιδί από τον Δανό δότη στην Ελλάδα - Εφιάλτης δίχως τέλος για 11 οικογένειες

06:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ο 22χρονος συνεργός «κάρφωσε» τον ανιψιό και τον φίλο του για τη διπλή δολοφονία

09:30ΚΟΣΜΟΣ

Διθύραμβοι στα διεθνή ΜΜΕ για την εκλογή Πιερρακάκη στο τιμόνι του Eurogroup - «Η Αθήνα πήρε την εκδίκησή της»

09:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πιθανή ψυχρή εισβολή από την κεντρική Ευρώπη στην Ελλάδα - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

10:29LIFESTYLE

Νέο ξέσπασμα Τούνη: «Θα τρελαθώ με τα ψέματα – Το παιδί στην Αθήνα μεγαλώνει με μια Μπαλινέζα»

09:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Η στιγμή που καταγγέλλει στο 100 τον Γιώργο Ξυλούρη

09:23ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Συνελήφθη αγρότισσα για βίντεο στο Tik Tok - Προέτρεπε σε πράξεις βίας

08:32ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη – 15 προσαγωγές για παράνομες επιδοτήσεις

09:31ΚΟΣΜΟΣ

Βασιλιάς Κάρολος: «Σπάει» το πρωτόκολλο και απευθύνει προσωπικό μήνυμα για τη διάγνωση του καρκίνου που βίωσε

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 12 Δεκεμβρίου του Αγίου Σπυρίδωνα: Μεγάλη εορτή για την Ορθοδοξία - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

08:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο σενάριο για χιόνι τα Χριστούγεννα από το GFS - Πότε αλλάζει το σκηνικό

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Πού είναι τα μπλόκα των αγροτών - Αναλυτικός χάρτης

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Ξεσπά η ανιψιά του Κώστα Τομαρά, Αμαλία - «Ο Ντάνι τον σκότωσε - Θα διεκδικήσω ό,τι μου ανήκει με νύχια και με δόντια» - Τι θα γίνει με την αμύθητη περιουσία

06:12ΕΛΛΑΔΑ

To τελευταίο παιδί στην Ελλάδα από τον δότη σπέρματος με το «γονίδιο καρκίνου» γεννήθηκε το 2017 

07:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα δύο σενάρια για τα Χριστούγεννα - Η πρόβλεψη του GFS και το ECMWF

09:32LIFESTYLE

Μαρτίκας για Παντελίδη: Σε μια βίλα παράνομου τζόγου τον πότισαν και έχασε όλα τα λεφτά του

07:46ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Άγιος Σπυρίδων Τριμυθούντος: Ποιος είναι ο θαυματουργός Πολιούχος της Κέρκυρας που γιορτάζει σήμερα

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Η «μαύρη Τετάρτη» των Κωστήδων και στο βάθος ανασχηματισμός, εξαφανίστηκαν οι πρωτοκλασάτοι υπουργοί, ο λεβέντης, η «Ψυττάλεια 3», ο διαγωνισμός και η ευχή και ποιοι σφάζονται για την Ακτή Βουλιαγμένης

07:37ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία πριν το γάμο: Νεκρός ο γαμπρός σε δυστύχημα - Κατέρρευσε η νύφη

06:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup: Θετικές αντιδράσεις από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, «απέναντι» η ΝΕΑΡ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ