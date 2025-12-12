To τελευταίο παιδί στην Ελλάδα από τον δότη σπέρματος με το «γονίδιο καρκίνου» γεννήθηκε το 2017 

Πώς έγινε αντιληπτό το σπέρμα, τι μπορεί να γίνει τώρα 

To τελευταίο παιδί στην Ελλάδα από τον δότη σπέρματος με το «γονίδιο καρκίνου» γεννήθηκε το 2017 
Συγκλονίζουν οι αποκαλύψεις ότι παιδιά σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα γεννήθηκαν από σπέρμα με καρκινικό γονίδιο.

Όπως είναι γνωστό, 18 παιδιά στη χώρα μας έχουν γεννηθεί με σπέρμα του συγκεκριμένου δότη, ο οποίος χωρίς να το γνωρίζει, έφερε αυτή τη σπάνια γονιδιακή μετάλλαξη, που αυξάνει τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου.

Τι είπε η η Προέδρος της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

Στην ΕΡΤ μίλησε η προέδρος της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, Ισμήνη Κριάρη, η οποία μίλησε για το θέμα που έχει προκαλέσει ανησυχία.

«Υπάρχει ένας δότης, ο οποίος έδινε σπέρμα για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από μια τράπεζα της Δανίας. Η Δανία είναι πρωτοπόρος στο θέμα της κατάψυξης σπέρματος και της παροχής σπέρματος σε άλλες χώρες και έδινε σπέρμα σε πάρα πολλές χώρες. Βεβαίως δεν θα έπρεπε να γίνεται τόσο πολύ μεγάλη χρήση του σπέρματος ενός και μόνο ανθρώπου», σημείωσε αρχικά η Κριάρη.

Αναφορικά με την Ελλάδα η πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, ανέφερε ότι «όσον αφορά τη χώρα μας, επιτρέπεται να γεννηθούν παιδιά σε 12 οικογένειες. Άρα λοιπόν αυτός ο δότης έχει δώσει σπέρμα για να γεννηθούν παιδιά σε 12 οικογένειες. Αλλά είναι δυνατόν σε κάποια οικογένεια να έχουν γεννηθεί περισσότερα του ενός τέκνου, διότι αν μια οικογένεια έχει κάνει παιδί με σπέρμα ενός δότη, μπορεί να ζητήσει να κάνει και αδελφάκια από σπέρμα του ίδιου δότη», σημειώνοντας ότι αυτή τη στιγμή αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι έχουν γεννηθεί 18 παιδιά από το σπέρμα του συγκεκριμένου δότη.

Η κυρία Κριάρη εξήγησε ότι το τελευταίο παιδί που γεννήθηκε στην Ελλάδα γεννήθηκε το 2017, αλλά ότι μέχρι εκείνη την περίοδο δεν είχε δημιουργηθεί η βάση, με την οποία μπορούσαμε να δούμε από πού προέρχεται το κάθε σπέρμα και πώς δημιουργείται το κάθε παιδί. Ανέφερε δε, ότι έχουν γεννηθεί παιδιά, κατά πάσα πιθανότητα από το 2008 έως το 2017.

Επιπλέον, η κ. Κριάρη αναφέρθηκε και στο θέμα του ελέγχου του σπέρματος, σημειώνοντας «Το θέμα είναι ότι δεν είχε γίνει ποτέ έλεγχος για ένα τόσο ιδιαίτερο γονίδιο, ούτε και μπορούσε να γίνει, δηλαδή αυτό το γονίδιο το οποίο εμφανίζεται σε σπάνιες περιπτώσεις και δημιουργεί αυτό το σύνδρομο, είναι ένα σπάνιο γονίδιο το οποίο δεν εξετάζεται, διότι και με το δικό μας νόμο και με νόμους άλλων χωρών εξετάζονται ορισμένα γενετικά νοσήματα.

Εξετάζεται το AIDS, η ηπατίτιδα Β και C και ορισμένα γενετικά νοσήματα, όπως είναι η κυστική ίνωση, όπως είναι η μεσογειακή αναιμία, μια μορφή κώφωσης, αλλά δεν εξετάζονται το σύνολο των χιλιάδων γονιδίων, τα οποία φέρει απάνω του ένας άνθρωπος»

Πώς έγινε αντιληπτό το σπέρμα

Αναφορικά με το πως έγινε αντιληπτό το πρόβλημα με το συγκεκριμένο σπέρμα, η κ. Κριάρη εξήγησε ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση προφανώς κάποιοι άνθρωποι από αυτά τα 197 ζευγάρια ή και μόνους ανθρώπους που είχαν αποκτήσει παιδιά, έστειλε ερώτημα στην Τράπεζα της Δανίας και εκείνοι άρχισαν να το ψάχνουν και βρήκαν ότι ο συγκεκριμένος δότης έχει αυτό το περίεργο γονίδιο.

Τι μπορεί να γίνει τώρα

Όσον αφορά το τι μπορεί να γίνει τώρα, η κ. Κριάρη εξήγησε ότι έχει ξεκινήσει μια διαδικασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που την ξεκίνησαν οι τέσσερις χώρες της Βαλτικής Σουηδία, Νορβηγία, Δανία και Φινλανδία, να υπάρξει μια ρύθμιση σχετικά με τη ροή των γενετικών γονάδων, δηλαδή των γενετικών στοιχείων του σπέρματος και του ωαρίου, να υπάρξει δηλαδή μια καταγραφή το ποιος στέλνει τι, σε ποια χώρα και μετά η αντίστροφη ροή, ποια παιδιά γεννιούνται από αυτό το σπέρμα.

Ως προς το εάν έχουν δοθεί συγκεκριμένες οδηγίες στις οικογένειες που έχουν τα 18 παιδιά, η κ. Κριάρη ανέφερε «μόλις πληροφορηθήκαμε το θέμα στείλαμε οδηγίες στις μονάδες, τους ζητήσαμε να ελέγξουν, να βρουν ποια παιδιά έχουν γεννηθεί από το σπέρμα του συγκεκριμένου δότη, να έρθουν σε επαφή με τους γονείς εάν υπάρχουν παιδιά και να συστήσουν στους γονείς να τα υποβάλλουν σε γενετικές εξετάσεις. Αν οι γονείς θέλουν να κάνουν εξετάσεις θα τις κάνουν».

