Βίαιη επίθεση στο Αίγιο: Του έσπασε το ΙΧ, τον χτύπησε στο κεφάλι και εξαφανίστηκε

Βίαιη επίθεση σημειώθηκε στο κέντρο του Αιγίου την Πέμπτη (11/12) καθώς δράστης χτύπησε το θύμα στο κεφάλι, του τρύπησε τα λάστιχα του αυτοκινήτου, το άφησε λιπόθυμο και, στη συνέχεια, τράπηκε σε φυγή.

Οι περαστικοί έμειναν άφωνοι από την βιαιότητα της επίθεσης.

Σύμφωνα με το tempo24.news, το 46χρονο θύμα, που υπέβαλε μήνυση για σωματικές βλάβες και φθορά ξένης ιδιοκτησίας, ενώ βρισκόταν χθες στο κέντρο της πόλης βγαίνοντας από το ΙΧ δέχθηκε επίθεση από τον δράστη, ο οποίος αρχικά τρύπησε με αιχμηρό αντικείμενο το αυτοκίνητο και εν συνεχεία του έσκασε τα λάστιχα.

Όμως δεν έμεινε εκεί.

Μετά από διαπληκτισμό επιτέθηκε στον 46χρονο και του κατάφερε χτυπήματα στο κεφάλι με μεταλλικό αντικείμενο. Αποτέλεσμα ήταν ο άνδρας να λιποθυμήσει και να μεταφερθεί αρχικά στο νοσοκομείο Αιγίου, και κατόπιν στο νοσοκομείο Ρίου, για να του προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες.

