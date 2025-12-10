Αχαΐα: Χειροπέδες σε ανήλικο αγόρι και τη μητέρα του - Ο 13χρονος επιτέθηκε σε συμμαθητή του

Στη σύλληψη ενός ανήλικου αγοριού προχώρησαν αστυνομικοί στην Αχαΐα, καθώς ο 13χρονος κατηγορείται ότι επιτέθηκε σε συμμαθητή του στο προαύλιο χώρο Γυμνασίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, στη Βάρδα, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Βουπρασίας, ένας 13χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων, ενώ συνελήφθησαν και οι γονείς του ανήλικου για παραμέληση της εποπτείας του.

Ειδικότερα, ο 13χρονος, σύμφωνα με καταγγελία μητέρας, το μεσημέρι της Δευτέρας (08/12) εισήλθε σε προαύλιο χώρο Γυμνασίου και επιτέθηκε στον 12χρονο γιο της χτυπώντας τον στο πρόσωπο.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των κατηγορούμενων θα υποβληθεί

στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας, ενώ την προανάκριση ενεργεί το

Αστυνομικό Τμήμα Βουπρασίας.

*Με πληροφορίες από tempo24.news

