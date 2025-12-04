Πάτρα: Χειροπέδες σε 3 μαθητές της Β' Γυμνασίου - Ξυλοκόπησαν 12χρονο και βιντεοσκόπησαν την επίθεση

Χειροπέδες σε τρεις ανήλικους για την επίθεση - και τη βιντεοσκόπησή της - σε 12χρονο μαθητή της Α' τάξης Γυμνασίου πέρασαν αστυνομικοί στην Πάτρα την Πέμπτη (04/12).

Ο 12χρονος ξυλοκοπήθηκε από μαθητές της Β' τάξης της ίδιας σχολικής μονάδας το μεσημέρι της Τετάρτης (03/12) και η επίθεση βιντεοσκοπήθηκε από το κινητό ενός εξ αυτών.

Σήμερα λοιπόν, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, οι τρεις 13χρονοι δράστες, συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Ασφάλειας Πατρών, ενώ στην κατοχή του ενός βρέθηκε και το κινητό τηλέφωνο με το οποίο βιντεοσκοπήθηκε η επίθεση στον 12χρονο.

Σύμφωνα με το tempo24.news, οι δράστες οδηγήθηκαν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα και εν συνεχεία αφέθηκαν ελεύθεροι.

