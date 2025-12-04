Ολυμπία Οδός: Στην κυκλοφορία από σήμερα τα τελευταία 10 χιλιόμετρα του άξονα Πάτρα – Πύργος

Παράδοση στην κυκλοφορία των τελευταίων 10 χιλιομέτρων του αυτοκινητοδρόμου Πατρών – Πύργου, στην Αχαΐα.

Με την ολοκλήρωση των τελευταίων 10 χιλιομέτρων από την ΑΒΑΞ, ο οδικός άξονας Πάτρα – Πύργος παραδίδεται από σήμερα (04/12) συνολικά στην κυκλοφορία.

Το συγκεκριμένο τμήμα, που ξεκινά λίγο έξω από την Πάτρα, από το Μιντιλόγλι, και φτάνει μέχρι τον Αλισσό, συνδέεται πλέον με τα 65 χιλιόμετρα που δόθηκαν στην κυκλοφορία την 1η Αυγούστου και αποτελούν πλέον έναν σύγχρονο και ασφαλή αυτοκινητόδρομο.

Με το τελευταίο αυτό κομμάτι παραδόθηκε από σήμερα εξ ολοκλήρου στην κυκλοφορία ο άξονας Πάτρα – Πύργος της Ολυμπίας Οδού, παρουσία του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρίστου Δήμα, του υφυπουργού Νίκου Ταχιάου, του γενικού γραμματέα Υποδομών Δημήτρη Αναγνώπουλου, του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ομίλου ΑΒΑΞ Κωνσταντίνου Μιτζάλη, βουλευτών, εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Ολυμπίας Οδού Παναγιώτη Παπανικόλα.

01 05 Παράδοση στην κυκλοφορία των τελευταίων 10 χιλιομέτρων του αυτοκινητοδρόμου Πατρών – Πύργου, στην Αχαΐα. Πηγή: EUROKINISSI. 02 05 Παράδοση στην κυκλοφορία των τελευταίων 10 χιλιομέτρων του αυτοκινητοδρόμου Πατρών – Πύργου, στην Αχαΐα. Πηγή: EUROKINISSI. 03 05 Παράδοση στην κυκλοφορία των τελευταίων 10 χιλιομέτρων του αυτοκινητοδρόμου Πατρών – Πύργου, στην Αχαΐα. Πηγή: EUROKINISSI. 04 05 Παράδοση στην κυκλοφορία των τελευταίων 10 χιλιομέτρων του αυτοκινητοδρόμου Πατρών – Πύργου, στην Αχαΐα. Πηγή: EUROKINISSI. 05 05 Παράδοση στην κυκλοφορία των τελευταίων 10 χιλιομέτρων του αυτοκινητοδρόμου Πατρών – Πύργου, στην Αχαΐα. Πηγή: EUROKINISSI.

Τα τελευταία 10 χλμ της Πατρών – Πύργου σε αριθμούς

Τα τελευταία 10 χιλιόμετρα αποτέλεσαν το πλέον απαιτητικό σκέλος του α’ τμήματος –συνολικά 21 χιλιόμετρα– του αυτοκινητόδρομου που υλοποιήθηκε από την ΑΒΑΞ.

Η ιδιαιτερότητα του έργου εστιάζεται στις σύνθετες τεχνικές προδιαγραφές, στο γεγονός ότι οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν πάνω στην παλαιά χάραξη, με ταυτόχρονη συνεχή ροή κυκλοφορίας, καθώς και στις ακραίες καιρικές συνθήκες των 120 τελευταίων ημερών, με αποκορύφωμα τις πυρκαγιές του Αυγούστου και τις έντονες βροχοπτώσεις από τον Σεπτέμβριο και μετά. Παρ’ όλα αυτά, το έργο παραδόθηκε χωρίς την παραμικρή καθυστέρηση.

01 06 Παράδοση στην κυκλοφορία των τελευταίων 10 χιλιομέτρων του αυτοκινητοδρόμου Πατρών – Πύργου, στην Αχαΐα. Πηγή: EUROKINISSI. 02 06 Παράδοση στην κυκλοφορία των τελευταίων 10 χιλιομέτρων του αυτοκινητοδρόμου Πατρών – Πύργου, στην Αχαΐα. Πηγή: EUROKINISSI. 03 06 Παράδοση στην κυκλοφορία των τελευταίων 10 χιλιομέτρων του αυτοκινητοδρόμου Πατρών – Πύργου, στην Αχαΐα. Πηγή: EUROKINISSI. 04 06 Παράδοση στην κυκλοφορία των τελευταίων 10 χιλιομέτρων του αυτοκινητοδρόμου Πατρών – Πύργου, στην Αχαΐα. Πηγή: EUROKINISSI. 05 06 Παράδοση στην κυκλοφορία των τελευταίων 10 χιλιομέτρων του αυτοκινητοδρόμου Πατρών – Πύργου, στην Αχαΐα. Πηγή: EUROKINISSI. 06 06 Παράδοση στην κυκλοφορία των τελευταίων 10 χιλιομέτρων του αυτοκινητοδρόμου Πατρών – Πύργου, στην Αχαΐα. Πηγή: EUROKINISSI.

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, κατά την εκδήλωση των εγκαινίων, τόνισε ότι «σήμερα είναι μία μέρα χαράς. Έχουμε πλέον έναν σύγχρονο, άνετο και ασφαλή αυτοκινητόδρομο. Είμαστε υπερήφανοι, γιατί τηρήσαμε τα χρονοδιαγράμματα, αλλά πρωτίστως γιατί αναβαθμίζουμε την ποιότητα ζωής των πολιτών και των επισκεπτών της περιοχής. Σήμερα, δίνουμε στην κυκλοφορία τα τελευταία δέκα χιλιόμετρα και συνεχίζουμε για τα επόμενα. Έχουμε μπροστά μας μία συνολική προσπαθεί. Τα έργα δεν ανήκουν σε έναν αλλά στο σύνολο των πολιτών»

Ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος, ανέφερε ότι «παραδίδεται σε χρόνο – ρεκόρ το σύνολο του αυτοκινητόδρομου Πάτρα – Πύργος», ενώ, αναφέρθηκε ιδιαίτερα στον θεσμό των παραχωρήσεων επισημαίνοντας ότι ισορροπούν το κόστος ανάμεσα στον φορολογούμενο και τον χρήστη», τονίζοντας παράλληλα τις πρωτοβουλίες του πρωθυπουργού προκειμένου να υλοποιηθεί έγκαιρα το έργο.