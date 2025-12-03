Πατρών-Πύργου: Ο πρώτος αυτοκινητόδρομος στην Ελλάδα αποκλειστικά με αυτόματα μηχανήματα στα διόδια

Πατρών-Πύργου: Ο πρώτος αυτοκινητόδρομος στην Ελλάδα αποκλειστικά με αυτόματα μηχανήματα στα διόδια
Η Ολυμπία Οδός ενημερώνει πως το τμήμα από Μιντιλόγλι έως Καμίνια (μήκους 10 χλμ.) του νέου αυτοκινητόδρομου Πατρών- Πύργου θα τεθεί σε λειτουργία την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025. Παράλληλα θα τεθεί σε ισχύ το σύστημα διοδίων για τη ζώνη Πάτρα-Κυλλήνη (46,5χλμ.).

Υπενθυμίζεται ότι η Πατρών-Πύργου είναι ο πρώτος πλήρως αυτοματοποιημένος αυτοκινητόδρομος στη χώρα που λειτουργεί αποκλειστικά με ηλεκτρονικά διόδια και μηχανήματα Αυτόματης Πληρωμής.

Αίτηση για την απόκτηση του πομποδέκτη ΟΛΥΜΠΙΑ PASS/ Μοτοκάρτας και πληροφορίες για τα εκπτωτικά προγράμματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στο www.olympiaodos.gr ή μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Πελατών στο τηλέφωνο 22960-95555.

Τα πρώτα 65 χιλιόμετρα

Την 31η Ιουλίου παραδόθηκαν στην κυκλοφορία τα πρώτα 65 χιλιόμετρα, στο τμήμα Πύργος – Αλισσός, εξασφαλίζοντας σημαντική βελτίωση στις συνθήκες οδικής ασφάλειας και στη συνολική λειτουργικότητα του δικτύου.

Το έργο αφορά την κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου Πάτρα – Πύργος, συνολικού μήκους 74,8 χιλιομέτρων. Περιλαμβάνει διαπλάτυνση με ανακατασκευή της υφιστάμενης Νέας Εθνικής Οδού στα πρώτα 13 χιλιόμετρα, καθώς και νέα χάραξη για τα επόμενα 61,5 χιλιόμετρα.

Ο νέος άξονας είναι υψηλών προδιαγραφών, με σχεδιαστική ταχύτητα 120 χιλιομέτρων / ώρα, διαχωρισμένο οδόστρωμα, ελεγχόμενη πρόσβαση καθ’ όλο το μήκος του και 9 ανισόπεδους κόμβους και ημικόμβους για ομαλή ροή της κυκλοφορίας.

Ανά κατεύθυνση προβλέπονται δύο λωρίδες κυκλοφορίας πλάτους 3,50 μ. και λωρίδα έκτακτης ανάγκης, οι οποίες διαχωρίζονται από μεσαίο στηθαίο ασφαλείας από σκυρόδεμα, προσφέροντας υψηλό επίπεδο οδικής ασφάλειας.

Με αφορμή την παράδοση στην κυκλοφορία των τελευταίων 10 χιλιομέτρων του αυτοκινητοδρόμου Πάτρα – Πύργος, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, ανέφερε ότι «την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου παραδίδουμε στην κυκλοφορία, εντός χρονοδιαγράμματος, όπως είχαμε δεσμευτεί, τα τελευταία 10 χιλιόμετρα του νέου αυτοκινητοδρόμου Πάτρα – Πύργος, ολοκληρώνοντας ένα έργο που για χρόνια αποτελούσε βασικό αίτημα της Δυτικής Ελλάδας. Με την ολοκλήρωση του τμήματος Μιντιλόγλι – Αλισσός, ολόκληρος ο αυτοκινητόδρομος Αθήνα – Ελευσίνα – Κόρινθος – Πάτρα – Πύργος και θα λειτουργεί πλέον ενιαία, προσφέροντας ασφαλείς, γρήγορες και άνετες μετακινήσεις στους χρήστες του».

«Η παράδοση του τελευταίου αυτού τμήματος αποτελεί απόρροια εντατικής και καλά συντονισμένης προσπάθειας της πολιτικής ηγεσίας και των υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, του παραχωρησιούχου και των εκατοντάδων εργαζόμενων που μόχθησαν για την κατασκευή του έργου. Σε μία περιοχή με αυξημένες τεχνικές απαιτήσεις, καθώς το τμήμα κατασκευάστηκε με διαπλάτυνση της υφιστάμενης Εθνικής Οδού η πρόοδος των τελευταίων μηνών υπήρξε θεαματική», προσέθεσε.

«Πέρα όμως από τις υποδομές, η σημασία του έργου αφορά πρωτίστως την οδική ασφάλεια, το επίπεδο της οποίας, ενισχύεται πλέον, καθοριστικά. Ο παλιός οδικός άξονας Πάτρα – Πύργος ήταν από τους πιο επικίνδυνους δρόμους της χώρας, με δεκάδες θανατηφόρα τροχαία.

Από τον Δεκέμβριο του 2023, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εφάρμοσε στοχευμένα μέτρα οδικής ασφάλειας, αυστηρή επιτήρηση και παρεμβάσεις σε κρίσιμα σημεία, με αποτέλεσμα να μηδενιστούν οι μετωπικές συγκρούσεις και να μειωθεί δραστικά ο συνολικός αριθμός των ατυχημάτων. Ο στόχος μας ήταν ξεκάθαρος: να προστατεύσουμε ανθρώπινες ζωές μέχρι την ολοκλήρωση του νέου δρόμου. Και τον πετύχαμε. Τα ίδια μέτρα, άλλωστε, λαμβάνουμε και στον ΒΟΑΚ.

Η ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόμου Πάτρα – Πύργος σηματοδοτεί μία νέα εποχή για τη Δυτική Ελλάδα. Συνεπάγεται ενίσχυση του τουρισμού, ταχύτερη διακίνηση προϊόντων, καλύτερη σύνδεση με το εθνικό δίκτυο και ουσιαστική στήριξη της τοπικής οικονομίας. Παραδίδουμε ολοκληρωμένο στους πολίτες ένα έργο που αναβαθμίζει την καθημερινότητά τους και ανοίγει νέες προοπτικές για την περιοχή, αλλά και συνολικά για τη χώρα μας», τόνισε ο κ. Δήμας, μιλώντας στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

