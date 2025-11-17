Δήμας: Σε 20 ημέρες παραδίδεται ο αυτοκινητόδρομος Πατρών – Πύργου, απομένουν ακόμη 10 χιλιόμετρα

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, βρέθηκε σήμερα (17/11) στην Αχαΐα στο πλαίσιο επίσκεψης στα εργοτάξια του αυτοκινητόδρομου Πατρών – Πύργου.

Μαζί του βρέθηκαν ο υφυπουργός Υποδομών, Νίκος Ταχιάος και ο γενικός γραμματέας Υποδομών, Δημήτρης Αναγνώπουλος, οι οποίοι συμμετείχαν στην επιθεώρηση της πορείας των εργασιών.

Η επίσκεψη ξεκίνησε το πρωί από τον Κόμβο Οβρυάς, όπου η πολιτική ηγεσία του υπουργείου ενημερώθηκε επί τόπου για την εξέλιξη του έργου, τα χρονοδιαγράμματα και τα επόμενα στάδια κατασκευής.

Ο κ. Δήμας επεσήμανε ότι απομένουν ακόμη 10 χιλιόμετρα για να δοθούν στην κυκλοφορία και πως η πρόοδος των εργασιών είναι θεαματική από την τελευταία αυτοψία.

«Μέσα στις επόμενες 20 μέρες, πιστεύουμε θα δοθεί στην κυκλοφορία καιρού επιτρέποντος και τις επόμενες λίγες μέρες, θα ανακοινώσουμε την ακριβή ημερομηνία που θα δοθεί στην κυκλοφορία», προσέθεσε.

Η παράδοση πιθανώς να γίνει την 30ή Νοεμβρίου, ανήμερα της εορτής του Αγίου Ανδρέα, όπως μεταδίδουν τοπικά Μέσα ενημέρωσης.

Στη συνέχεια, ο υπουργός και τα στελέχη του Υπουργείου μετέβησαν στη Μεσσηνία, προκειμένου να επισκεφθούν το εργοτάξιο του οδικού άξονα Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη.