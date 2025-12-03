Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων στην Πάτρα: Χτύπησαν 12χρονο και το βιντεοσκόπησαν

Νέο σοκαριστικό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στην Πάτρα την Τετάρτη (03/12).

Σύμφωνα με καταγγελία πατέρα στην Ασφάλεια, ο 12χρονος γιος του χτυπήθηκε με γροθιά στο μάτι από τρεις ανήλικους, οι οποίοι μάλιστα βιντεοσκόπησαν την πράξη τους.

Σύμφωνα με το tempo24.news, πρόκειται για μαθητές Β’ Τάξης Γυμνασίου της αχαϊκής πρωτεύουσας, με το θύμα να φοιτά στην Α’ Τάξη της ίδιας σχολικής μονάδας.

