Ηράκλειο: Ζευγάρι ερευνάται για την κακοποίηση των 8 ανήλικων παιδιών τους - Συνελήφθησαν οι γονείς

Με μία πολύ σοβαρή υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας ασχολούνται τις τελευταίες ώρες οι Αρχές του Ηρακλείου. Η υπόθεση έγινε γνωστή έπειτα από ανώνυμη καταγγελία στο «Χαμόγελο του Παιδιού» που στη συνέχεια διαβιβάστηκε στην ΕΛ.ΑΣ.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 44χρονου άνδρα και της 32χρονης γυναίκας που κατηγορούνται ότι κακοποιούσαν παιδιά μέσα στο οικογενειακό τους περιβάλλον. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι οι γονείς έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές.

Η οικογένεια αποτελείται από οκτώ ανήλικους, ηλικίας από 2-15 ετών, εκ των οποίων τρία παιδιά είναι από το ζευγάρι, ενώ τα υπόλοιπα πέντε είναι βιολογικά παιδιά της μητέρας.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το Γραφείο Ενδοοικογενειακής Βίας της ΕΛ.ΑΣ., ενώ άτομο από το περιβάλλον της οικογένειας φέρεται να έχει επιβεβαιώσει περιστατικά ξυλοδαρμών και ενδοοικογενειακής βίας, καθιστώντας την καταγγελία ακόμη πιο ανησυχητική.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ένα 15χρονο παιδί της οικογένειας είχε δεχθεί λεκτικές απειλές από τον πατέρα, ενώ η μητέρα φέρεται να του είχε προκαλέσει επαναλαμβανόμενα χτυπήματα σε διάφορα σημεία του σώματός του και στάθηκε η αφορμή, μετά από ανώνυμη καταγγελία, να κληθεί η αστυνομία ώστε να διερευνηθεί περισσότερο η υπόθεση.

Μετά την ενημέρωση από την αρμόδια υπηρεσία, αστυνομικοί μετέβησαν στο σπίτι της πολυμελούς οικογένειας σε περιοχή του Ηρακλείου, όπου διενεργήθηκαν οι πρώτοι έλεγχοι και συλλέχθηκαν στοιχεία. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στη δικαιοσύνη, ενώ η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν παρόμοια περιστατικά έχουν συμβεί και σε άλλα από τα επτά αδέλφια του 15χρονου παιδιού.

Σημειώνεται ότι και τα 8 παιδιά της οικογένειας έχουν απομακρυνθεί από το οικογενειακό περιβάλλον και φιλοξενούνται προσωρινά σε οικογενειακό περιβάλλον έως ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και οι κοινωνικές υπηρεσίες να εξετάσουν τις συνθήκες διαβίωσης και την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαπιστωθεί αν είχαν κακοποιηθεί και τα υπόλοιπα ανήλικα παιδιά.

