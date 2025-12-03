Κυψέλη: Υδραυλικός εντόπισε στο Α.Τ της περιοχής πιστόλια κρότου και φωτοβολίδων

Αντιμέτωπος με ένα απίστευτο περιστατικό ήρθε ένας υδραυλικός στην Κυψέλη, καθώς την ώρα που έκανε εργασίες στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής εντόπισε εννέα όπλα φωτοβολίδων και κρότου.

Κλήθηκε να ξεβουλώσει την αποχέτευση στα κρατητήρια και κατά την διάρκεια των εργασιών εντόπισε τα όπλα, τα οποία σύμφωνα με πληροφορίες ωστόσο δεν είναι λειτουργικά και έχουν διαβρωθεί λόγω παλαιότητας.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας εξετάζουν πώς κατέληξαν τα συγκεκριμένα αντικείμενα στο δίκτυο αποχέτευσης, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία καταγραφής και διερεύνησης του περιστατικού.