Αγρότες: Στήθηκε το πρώτο μπλόκο στη Φθιώτιδα - Δεκάδες τρακτέρ στον κόμβο της Ομβριακής

Οι αγρότες της Φθιώτιδας έστησαν σήμερα το πρώτο μπλόκο στον κόμβο της Ομβριακής.

Η συμμετοχή στο κάλεσμα της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα του Δήμου Δομοκού ήταν μεγάλη καθώς περισσότερα από 80 τρακτέρ συγκεντρώθηκαν κατά μήκος τους δρόμου, χωρίς να κλείσουν καθόλου την κυκλοφορία και αναμένονται αποφάσεις.

Νωρίτερα δημιουργήθηκε μεγάλη ουρά οχημάτων στην παλιά εθνική οδό Λαμίας - Λάρισας στο ύψος του Δρούγου και μέχρι τον κόμβο της Ομβριακής, λόγω της κίνησης των γεωργικών ελκυστήρων στην οδό.

Οι αγρότες φέρονται αποφασισμένοι να σκληρύνουν τη στάση τους και να προχωρήσουν σε δυναμικές κινητοποιήσεις, «επιδιώκοντας την επιβίωσή τους», όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν.

Οι αγρότες διαχωρίζουν τις θέσεις τους από «φραπέδες» και «χασάπηδες» κι όσους εκμεταλλεύτηκαν τον τίτλο του αγρότη και ζητούν από την Κυβέρνηση να δει τι πραγματικά συμβαίνει στην ύπαιθρο, ποιοι πραγματικά παράγουν και ποιοι συστηματικά καταστρέφονται από συγκεκριμένες οριζόντιες λύσεις, ενίοτε και από φυσικές καταστροφές, όπως συνέβη στην περιοχή τους από τις πρόσφατες κακοκαιρίες.

Οι οριστικές αποφάσεις θα ληφθούν στις 16:00 το απόγευμα στη γενική συνέλευση όπου γίνουν γνωστές οι προτάσεις για τη συνέχιση του αγώνας τους. Σημειώνεται ότι δεν είναι λίγοι οι αγρότες που προτείνουν ακόμη και την κάθοδό τους σε πιθανό κεντρικό μπλόκο έξω από τη Λαμία.

