Βάρκιζα: Αιματηρή συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων – Στο νοσοκομείο δύο έφηβοι

Ένα ακόμα περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε το απόγευμα τη2 Κυριακής (23/11) στη Βάρκιζα, με αποτέλεσμα δύο έφηβοι να οδηγηθούν στο νοσοκομείο.

Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε στη λεωφόρο Ποσειδώνος, όταν ομάδα νεαρών ενεπλάκη σε έντονο καβγά που πολύ γρήγορα μετατράπηκε σε βίαιη σύρραξη.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, δύο ανήλικοι πακιστανικής καταγωγής, 16 και 17 ετών, τραυματίστηκαν από αιχμηρό αντικείμενο - εκτιμάται ότι επρόκειτο για μαχαίρι - και διακομίστηκαν άμεσα στο «Ασκληπιείο» Βούλας. Οι γιατροί διαβεβαιώνουν ότι η κατάστασή τους δεν εμπνέει ανησυχία. Ελαφρά τραύματα υπέστησαν και δύο Έλληνες, ηλικίας 16 και 19 ετών, οι οποίοι δέχθηκαν σωματική επίθεση.

Στο Αστυνομικό Τμήμα Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης οδηγήθηκαν για καταθέσεις οι δύο Έλληνες που τραυματίστηκαν, καθώς και ένας 16χρονος Βούλγαρος, ένας ακόμη 17χρονος Έλληνας και ένας 18χρονος Αλβανός.

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να διαπιστώσουν τι οδήγησε στο περιστατικό, καθώς τα κίνητρα παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα. Αστυνομικοί συγκεντρώνουν μαρτυρίες και υλικό από το σημείο προκειμένου να αποσαφηνίσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το αιματηρό συμβάν.