Νέο Ηράκλειο: Άγρια συμπλοκή ανηλίκων έξω από σχολείο -Ένας από αυτούς κρατούσε μαχαίρι

Δεν εχουν τέλος τα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων τα οποία έχουν πάρει πλέον ανησυχητικές διαστάσεις και προβληματίζουν έντονα.

Αυτή τη φορά η συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (21/11) έξω από σχολικό συγκρότημα στο Νέο Ηράκλειο.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο συνέλαβαν τρεις ανήλικους.

Ο ΑΝΤ1 στο βραδινό δελτίο ειδήσεων έφερε στο φως της δημοσιότητας και ένα βίντεο ντοκουμέντο από το περιστατικό.

Στο βίντεο έχει καταγραφεί η στιγμή που οι ανήλικοι προσπαθούν να μετακινήσουν έναν κάδο απορριμμάτων στη μέση του δρόμου προκειμένου να μην διασχίσουν τον δρόμο τα αυτοκίνητα κατά τη διάρκεια της άγριας συμπλοκής.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες δύο αντίπαλες ομάδες ανηλίκων μαθητών βρέθηκαν έξω από το σχολείο και άρχισαν να διαπληκτίζονται με αφορμή μία κοπέλα.

Τα αίματα άναψαν γρήγορα με αποτέλεσμα οι ανήλικοι να πιαστούν στα χέρια. Αυτόπτης μάρτυρας κάλεσε την αστυνομία, άνδρες της οποίας έσπευσαν στο σημείο και προχώρησαν έπειτα από ταυτοποίηση στην σύλληψη τριών ανηλίκων.

Οι αστυνομικοί κατά την έρευνά τους εντόπιθσαν ένα μαχαίρι 14 εκατοστών στην κατοχή ενός εκ των συλληφθέντων.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίσθηκε δικογραφία ενώ συνελήφθησαν και οι γονείς των ανήλικων γαι παραμέληση της εποπτείας τους.

Όλοι αφέθηκαν ελεύθεροι με προφορική εντολή εισαγγελέα, ενώ σημειώνετια ότι στην δικογραφία περιλαμβάνονται δύο ακόμη ανήλικοι που είχαν εμπλοκή στο επεισόδιο.

