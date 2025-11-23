Στα λευκά η Βασιλίτσα Γρεβενών - Συνεχίζεται η χιονόπτωση

Στα λευκά ντύθηκε το χιονοδρομικό κέντρο στη Βασιλίτσα Γρεβενών.

Από νωρίς το πρωί στο σημείο σημειώνεται ασθενής χιονόπτωση η οποία σύμφωνα με τις προβλέψεις θα συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας αλλά και αύριο Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου.

Η θερμοκρασία στο χιονοδρομικό κέντρο υποχώρησε έναν βαθμό κάτω από το 0, ενώ γύρω στο 0 είναι στα περισσότερα χωριά του ορεινού ογκου του νομού Γρεβενών, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί προβλήματα στην κυκλοφορία λόγω παγετού.



Οι πρώτες εικόνες που κυκλοφορούν από το Χιονοδρομικό Κέντρο της Βασιλίτσας ενθουσίασαν όσους περιμένουν την έναρξη της χιονοδρομικής περιόδου, με αρκετούς επισκέπτες να ανεβαίνουν στο βουνό για να δουν από κοντά το λευκό τοπίο.

Με πληροφορίες από voria.gr

