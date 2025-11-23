Τραγωδία στον Ισθμό Κορίνθου: Νεκρός ανασύρθηκε 50χρονος στο Καλαμάκι

Ο 50χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα από τη θάλασσα

Newsbomb

Τραγωδία στον Ισθμό Κορίνθου: Νεκρός ανασύρθηκε 50χρονος στο Καλαμάκι
Φωτ.: Cretalive
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε αργά το απόγευμα της Κυριακής (23/11) από πλωτό λιμενικό μέσο στη θαλάσσια περιοχή Καλαμάκι στον Ισθμό Κορίνθου.

Ο άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και μεταφέρεται στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:11ΕΛΛΑΔΑ

Συμμορία μπαίνει σε λεωφορεία και αρπάζει τσάντες και κινητά από ανήλικους - Γονείς καταγγέλλουν στο Newsbomb επιθέσεις - «Παίρνουν ό,τι τους γυαλίσει»

19:10ΕΘΝΙΚΑ

Τα 7 νέα μέτρα για τους στρατιωτικούς ανακοίνωσε ο Δένδιας: Τι αλλάζει για τις οικογένειες, τα παιδιά, τους απόστρατους και το στεγαστικό

19:07ΕΛΛΑΔΑ

Παγκράτι: «Ούτε κατάλαβα, ούτε θυμάμαι πώς έγινε» λέει ο 84χρονος οδηγός που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο

18:57ΚΟΣΜΟΣ

Νιγηρία: 50 από τους 303 μαθητές που απήχθησαν από καθολικό σχολείο, δραπέτευσαν - Έκκληση του πάπα Λέων XIV να απελευθερωθούν και οι υπόλοιποι

18:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πανσερραϊκός - Παναθηναϊκός 0-3: Καταιγιστικός στις Σέρρες με το γκολ της χρονιάς από τον Γεντβάι!

18:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Πανσερραϊκός - Παναθηναϊκός 0-3 (Τελικό): Θρίαμβος στις Σέρρες με γκολ-ποίημα από τον Γεντβάι!

18:54ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Ισθμό Κορίνθου: Νεκρός ανασύρθηκε 50χρονος στο Καλαμάκι

18:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κλείνουν οι κάλπες στις εσωκομματικές της Νέας Δημοκρατίας - Ψήφισε ο Μητσοτάκης με τον γιο του

18:41ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας - 45χρονος ξυλοκόπησε άγρια τη σύζυγό του

18:23ΚΟΣΜΟΣ

Αντιπρόταση της Ευρώπης για την Ουκρανία: Πολεμικές αποζημιώσεις και ανταλλαγή εδαφών από τη «γραμμή επαφής»

18:16ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Στο κόκκινο η κάθοδος του Κηφισού - Ουρά χιλιομέτρων στις Αφίδνες

18:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λουτράκι: Μαχαιρώματα τα ξημερώματα έξω από νυχτερινό κέντρο

18:05ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Αχιλλέας Δελφός: Αυτός είναι ο πρώτος Έλληνας AI τραγουδιστής - Πότε κυκλοφορεί το τραγούδι του

18:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Greek Basketball League: Εύκολο πέρασμα από τη Θεσσαλονίκη για τον Ολυμπιακό

17:56ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Καταζητούμενος με ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης ο ένας ληστής που πήδηξε από το μπαλκόνι

17:45ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Στις πληγείσες περιοχές της Ηπείρου ο Βασίλης Σπανάκης

17:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση με δεκάδες διαρρήξεις και κλοπές οχημάτων - Βίντεο ντοκουμέντο

17:29ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Νίκες για Αστέρα Τρίπολης Β’ και Πανιώνιο – Τα αποτελέσματα

17:06ΚΟΣΜΟΣ

«Λάβρος» ο Τραμπ εν μέσω διαπραγματεύσεων: «Η Ουκρανία δεν δείχνει καμία ευγνωμοσύνη - Και η ΕΕ ακόμη αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία»

16:43ΕΛΛΑΔΑ

Τζουμέρκα: Η στιγμή της διάσωσης πυροσβέστη της ΕΜΑΚ που παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά ποταμού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι «βλέπουν» οι Ιταλοί για τα Χριστούγεννα στην Ελλάδα - Πρόβλεψη του ECMWF

19:10ΕΘΝΙΚΑ

Τα 7 νέα μέτρα για τους στρατιωτικούς ανακοίνωσε ο Δένδιας: Τι αλλάζει για τις οικογένειες, τα παιδιά, τους απόστρατους και το στεγαστικό

09:29ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαίο ρωμαϊκό φέρετρο «ανοίγει» για πρώτη φορά μετά από 1.700 χρόνια

13:22WHAT THE FACT

Το κορίτσι που γέννησε σε ηλικία 5 ετών: Το μυστήριο του παιδιού που έγινε η νεότερη μητέρα στην Ιστορία

18:23ΚΟΣΜΟΣ

Αντιπρόταση της Ευρώπης για την Ουκρανία: Πολεμικές αποζημιώσεις και ανταλλαγή εδαφών από τη «γραμμή επαφής»

11:08ΕΛΛΑΔΑ

Από το Σύνταγμα έως τη Γλυφάδα: Εγκαινιάστηκε η μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα στον κόσμο

18:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πανσερραϊκός - Παναθηναϊκός 0-3: Καταιγιστικός στις Σέρρες με το γκολ της χρονιάς από τον Γεντβάι!

13:45ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγούσε μεθυσμένος με 230 χιλιόμετρα στην Εθνική Οδό - Βίντεο

12:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ενδείξεις για σοβαρή πανελλήνια κακοκαιρία 72 ωρών - Η ανάρτηση Τσατραφύλλια

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Η ελληνική εισβολή στη Βουλγαρία το 1925 - Το επεισόδιο του Πετριτσίου

18:54ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Ισθμό Κορίνθου: Νεκρός ανασύρθηκε 50χρονος στο Καλαμάκι

08:20LIFESTYLE

Ειρήνη Σκλήβα: 29 χρόνια μετά τον τίτλο της «Μις Κόσμος» - Η ζωή της και οι σπάνιες φωτογραφίες

17:06ΚΟΣΜΟΣ

«Λάβρος» ο Τραμπ εν μέσω διαπραγματεύσεων: «Η Ουκρανία δεν δείχνει καμία ευγνωμοσύνη - Και η ΕΕ ακόμη αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία»

19:27TRAVEL

Times: Η άγνωστη γωνιά στην Ελλάδα που είναι μαγευτική όλο τον χρόνο

09:09ΕΛΛΑΔΑ

Εξετάζεται η επαναλειτουργία εκτροφείου ελαφιών στην Πάρνηθα για να σωθούν από τους λύκους

13:34ΚΟΣΜΟΣ

Μητέρα «βρίσκει» τον νεκρό γιο της έκθεμα σε μουσείο του Λας Βέγκας

07:35ΚΑΙΡΟΣ

Σάκης Αρναούτογλου: Έρχεται νέα κακοκαιρία - Στο «κόκκινο» η Δυτική Ελλάδα σε λίγες ώρες

10:45ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: «Υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι στις δολοφονίες - Δεν ήταν μόνο οι δύο νεαροί»

13:21ΕΘΝΙΚΑ

«Για αυτό εγκατέλειψα την Πολεμική Αεροπορία για τα εργοστάσια της Ολλανδίας» - Κύμα παραιτήσεων τεχνικών «για μια καλύτερη ζωή» - Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Newsbomb

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Χριστούγεννα 2025: Ανακοινώθηκε το εορταστικό ωράριο – Πώς θα λειτουργήσουν τα εμπορικά καταστήματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ