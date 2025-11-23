Τραγωδία στον Ισθμό Κορίνθου: Νεκρός ανασύρθηκε 50χρονος στο Καλαμάκι

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε αργά το απόγευμα της Κυριακής (23/11) από πλωτό λιμενικό μέσο στη θαλάσσια περιοχή Καλαμάκι στον Ισθμό Κορίνθου.

Ο άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και μεταφέρεται στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.

