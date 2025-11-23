Τραγωδία στον Ισθμό Κορίνθου: Νεκρός ανασύρθηκε 50χρονος στο Καλαμάκι
Ο 50χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα από τη θάλασσα
Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε αργά το απόγευμα της Κυριακής (23/11) από πλωτό λιμενικό μέσο στη θαλάσσια περιοχή Καλαμάκι στον Ισθμό Κορίνθου.
Ο άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και μεταφέρεται στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.
