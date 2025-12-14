Ηράκλειο: Χειροπέδες σε 46χρονη για κλοπές και απάτες

Συνελήφθη το Σάββατο (13/12), στο Ηράκλειο από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων μια 46χρονη σε βάρος της οποίας είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής και απάτη με υπολογιστή.

Η συλληφθείσα θα οδηγηθεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

*Με πληροφορίες από cretalive.gr

