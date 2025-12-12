Συναγερμός στα ΚΤΕΛ Κηφισού: Νεαρός κατέβηκε από λεωφορείο με κρυμμένο καλάσνικοφ σε βαλίτσα

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Πέμπτης στα ΚΤΕΛ Κηφισού, όταν ένας 20χρονος που είχε μόλις φτάσει στην Αθήνα, εντοπίστηκε να έχει ένα καλάσνικοφ και σφαίρες μέσα στη βαλίτσα του.

Με μια καλοσχεδιασμένη επιχείρηση που στήθηκε μετά από αξιοποίηση κρίσιμης πληροφορίας, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Παράνομης Διακίνησης και Εμπορίας Αντικειμένων εντόπισαν και συνέλαβαν τα ξημερώματα της 11ης Δεκεμβρίου 2025 έναν νεαρό άνδρα, ο οποίος μετέφερε παράνομο οπλισμό κρυμμένο σε βαλίτσα.

Οι πληροφορίες ανέφεραν ότι άτομο περίπου 20 ετών θα ταξίδευε από την Ξάνθη προς την Αθήνα μεταφέροντας πολεμικό τυφέκιο. Άμεσα συγκροτήθηκε κλιμάκιο αστυνομικών, το οποίο τοποθετήθηκε στα ΚΤΕΛ Κηφισού και ανέμενε την άφιξη του υπεραστικού λεωφορείου.

Στις 01:00 τα ξημερώματα, το λεωφορείο αφίχθη, και οι αστυνομικοί εντόπισαν τον νεαρό να αποβιβάζεται κρατώντας μια μαύρη τροχήλατη βαλίτσα. Μετά την ακινητοποίησή του και τον έλεγχο της αποσκευής, βρέθηκε στο εσωτερικό της ένα πολεμικό τυφέκιο τύπου AK-47 «Kalashnikov», μαζί με γεμιστήρα που περιείχε 12 φυσίγγια διαμετρήματος 7,62×39 mm. Από τη σωματική έρευνα κατασχέθηκε επίσης κινητό τηλέφωνο με κάρτα SIM.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που αξιοποιούσαν οι Αρχές, ο νεαρός είχε προμηθευτεί τον οπλισμό λίγες ημέρες πριν από άγνωστο άνδρα αλβανικής καταγωγής, σε αγροτική περιοχή της Πέλλας. Από το βιντεοληπτικό υλικό που συλλέχθηκε επιβεβαιώθηκε ότι οι δύο άνδρες είχαν πράγματι συναντηθεί σε συγκεκριμένο σημείο, όπου και φέρεται να έγινε η παράδοση του όπλου. Ακολούθησε αυτοψία στον αγρό, χωρίς να εντοπιστεί επιπλέον οπλισμός.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ο οποίος διέταξε την επαναπροσαγωγή του ενώπιον της αρμόδιας Ανακρίτριας. Ο κατασχεθείς οπλισμός θα σταλεί για εξέταση στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

