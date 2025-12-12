Αναστάτωση στο Κορωπί: Οδηγός μηχανής πέταξε εν κινήσει σφυρί σε σχολικό
Ο οδηγός της μηχανής αναζητείται από τις Αρχές
Στιγμές αναστάτωσης βίωσαν 4 ανήλικα παιδιά η δασκάλα και ο οδηγός που επέβαιναν σε σχολικό όχημα που κινούνται στη Βάρης - Κορωπίου και Αγίας Μαρίνας τοπ μεσημέρι της Παρασκευής.
Σύμφωνα με πληροφορίες το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 15:00 το μεσημέρι όταν οδηγός μηχανής πέρασε δίπλα από σχολικό και εν κινήσει πέταξε ένα σφυρί.
Από το σφυρί προκλήθηκαν φθορές στα παράθυρα του σχολικού, ενώ από τύχη δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός.
