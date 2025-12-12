Αλλοδαπός με.... 419 ταυτότητες

Από την Ομάδα Ασφαλείας της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών συνελήφθη 45χρονος Πακιστανός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ομονοίας για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και παραβίαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών εντοπίστηκαν σε αποθήκη στην περιοχή της Ομόνοιας κλεμμένες ταυτότητες, άδειες ικανότητας οδήγησης, άδειες διαμονής και διαβατήρια.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.