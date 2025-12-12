Κυκλοφορούσε με πιστόλι και με κάρτα αστυνομικού - Τον έπιασαν στα Πετράλωνα

Στα χέρια των αστυνομικών της ΔΙ.ΑΣ έπεσε ένας 44χρονος υπήκοος Αλβανίας στα Πετράλωνα.

Οι αστυνομικοί, κατά τη διάρκεια περιπολίας, εντόπισαν τον άνδρα να κινείται με μηχανή και του ζήτησαν να σταματήσει για έλεγχο.

Κατά την εξέταση των στοιχείων του, οι άνδρες της ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν στην κατοχή του ένα πιστόλι, θήκη πιστολιού, δύο γεμιστήρες με συνολικά δώδεκα φυσίγγια, καθώς και ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι.

Η υπόθεση πήρε ακόμη πιο σοβαρή τροπή όταν οι αστυνομικοί βρήκαν πάνω του μια υπηρεσιακή κάρτα μηχανογραφικού συστήματος, η οποία είχε χαθεί από αστυνομικό και πάνω στην οποία ο 44χρονος είχε επικολλήσει τη δική του φωτογραφία, επιχειρώντας να εμφανίζεται ως ένστολος.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, όπου θα λογοδοτήσει για τις πράξεις του.