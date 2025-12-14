Μητσοτάκης για το μακελειό στο Σίδνεϊ: «Ο αντισημιτισμός δεν έχει θέση στις κοινωνίες μας»
Η αιματηρή τρομοκρατική επίθεση στη διάσημη παραλία Μποντάι σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εορτασμού για την πρώτη ημέρα του Χανουκά
Μήνυμα καταδίκης για την πολύνεκρη τρομοκρατική επίθεση κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τον εορτασμό του εβραϊκού Χανούκα στην παραλία Μποντάι του Σίδνεϊ, στην οποία σκοτώθηκαν 12 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας δράστης, εξέδωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.
Σε ανάρτησή του στο Χ, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι είναι «βαθιά συγκλονισμένος από τις σημερινές επιθέσεις στο Σίδνεϊ κατά τη διάρκεια των εορτασμών του Χανουκά. Καταδικάζω με τον πιο έντονο τρόπο αυτή τη βία. Είμαστε αλληλέγγυοι με τις εβραϊκές κοινότητες παντού», ενώ πρόσθεσε πως «ο αντισημιτισμός και το μίσος δεν έχουν θέση στις κοινωνίες μας».