Γερμανία: Λογαριασμός νερού 7.000 ευρώ για κατανάλωση 1,5 εκατομμύριου λίτρων

Δικαστήριο απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι ήταν ελαττωματικός ο μετρητής

Γερμανία: Λογαριασμός νερού 7.000 ευρώ για κατανάλωση 1,5 εκατομμύριου λίτρων
Ο λογαριασμός νερού τον οποίο κλήθηκε να πληρώσει ένας ιδιοκτήτης δεν ήταν απλά εξωπραγματικός ως προς τη χρέωση, αλλά και ως προς την κατανάλωση, αλλά το δικαστήριο στο οποίο προσέφυγε απέρριψε τους ισχυρισμούς του.

Με λίγα λόγια έπρεπε να καταβάλλει 7.000 ευρώ για κατανάλωση νερού 1,5 εκατομμυρίου λίτρων.

Η απίστευτη αυτή περίπτωση συνέβη στο Μόσχμπαχ της Βάδης-Βυρτεμβέργης στη Γερμανία.

Ο πρώην ιδιοκτήτης σπιτιού έλαβε έναν λογαριασμό από τη δημοτική εταιρεία ύδρευσης ύψους περίπου 7.000 ευρώ για τη συνολική κατανάλωση νερού της πολυκατοικίας των δεκατεσσάρων ατόμων. Στη συνέχεια, προσέφυγε στο δικαστήριο, καθώς πίστευε ότι ο μετρητής νερού ήταν ελαττωματικός.

Όπως αναφέρει το SWR, οι 14 κάτοικοι της πολυκατοικίας λέγεται ότι κατανάλωσαν συνολικά 1,5 εκατομμύριο λίτρα νερού μεταξύ Ιανουαρίου και Σεπτεμβρίου 2024. Για λόγους σύγκρισης, μια τετραμελής οικογένεια καταναλώνει κατά μέσο όρο περίπου 180.000 λίτρα ετησίως, σύμφωνα με το co2online.

Ο ιδιοκτήτης αμφισβήτησε τα στοιχεία, επικαλούμενος έναν ελαττωματικό μετρητή νερού και μήνυσε τη δημοτική εταιρεία κοινής ωφέλειας, ζητώντας «δήλωση ελαττωματικής μέτρησης».

Ο πρόεδρος του δικαστηρίου διευκρίνισε, ωστόσο, ότι σύμφωνα με το πιστοποιητικό επιθεώρησης, ο μετρητής νερού είχε βαθμονομηθεί σωστά και η επιθεώρηση είχε πραγματοποιηθεί σωστά, χωρίς να διαπιστωθούν παρατυπίες ή λάθη όπως ανέφερε το SWR.

Σύμφωνα με το δικαστήριο, ο λογαριασμός ύδρευσης ήταν επομένως σωστός και ο ενάγων δεν μπόρεσε να προσκομίσει κανένα αποδεικτικό στοιχείο που να αποδεικνύει το αντίθετο.

Η κατανάλωση νερού χαρακτηρίστηκε εύλογη, αν και δεν αποκλείστηκε το ενδεχόμενο η μεγάλη ποσότητα να προέκυψε από μια βρύση που στάζει ή μια μικρή διαρροή.

Η δημοτική εταιρεία κοινής ωφέλειας έχει πλέον επίσημα απαιτήσει το οφειλόμενο ποσό των 7.000 ευρώ. Ωστόσο, η απόφαση δεν είναι ακόμη νομικά δεσμευτική και ο ενάγων έχει τη δυνατότητα να ασκήσει έφεση.

