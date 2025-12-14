Έφοδος στις φυλακές Κορυδαλλού: Τι βρήκαν οι Αρχές - Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 4 κρατουμένων

Στο πλαίσιο στοχευμένης επιχείρησης της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.), πραγματοποιήθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής 12 Δεκεμβρίου 2025 έλεγχος στους χώρους του Σωφρονιστικού Καταστήματος Κορυδαλλού.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, που έγινε με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών, των Ειδικών Δράσεων και της Ε.Κ.Α.Μ., εντοπίστηκαν τέσσερις κρατούμενοι να κατέχουν συνολικά τέσσερα κινητά τηλέφωνα, μία κάρτα SIM, έναν αντάπτορα με καλώδιο φόρτισης και μία θήκη ασύρματων ακουστικών.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ σε βάρος των τεσσάρων κρατουμένων σχηματίστηκε δικογραφία που θα υποβληθεί αρμοδίως.