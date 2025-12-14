Πούτιν: Περικυκλώνει με 20 συστήματα αεράμυνας το παλάτι - καταφύγιο για την προστασία των γιων του

Κρυμμένη στο δάσος του Νόβγκοροντ της Ρωσίας βρίσκεται η πολυτελής έπαυλη Valdai, που χρησιμεύει ως καταφύγιο για τον Ρώσο πρόεδρο, και την «κρυφή» οικογένειά του.

Σύμφωνα με νέα έρευνα, η πολυτελής κατοικία περιβάλλεται πλέον από τουλάχιστον 20 σύγχρονα συστήματα αεροπορικής άμυνας, όταν τον Αύγουστο υπήρχαν μόνο 12 συστήματα ενσωματωμένα στον χαλύβδινο δακτύλιο του παλατιού Valdai – και πριν από λίγο περισσότερο από ένα χρόνο, υπήρχαν μόνο επτά. Προστατεύονται κυρίως από συστήματα Pantsir-M και S-400.

A major update to my map of the 'Pantsir' towers around Putin’s Valdai Lake residence (see the thread above ?). Some of the towers are still unconfirmed, as they are visible only on Sentinel/LR @planet imagery, but layout and shadows leave little doubt. Link in the next post ? pic.twitter.com/dEBfykbPvk — Mark Krutov (@kromark) December 11, 2025

Ο Ρώσος πρόεδρος πιστεύεται ότι κρύβεται εκεί με τη λεγόμενη «πρώτη ερωμένη» της Ρωσίας, την 42χρονη Αλίνα Καμπάεβα, και τους δύο γιους τους, τον 10χρονο Ιβάν και τον 6χρονο Βλαντιμίρ Τζούνιορ.

Leaked pics Vladimir Putin doesn’t want you to see of his sons: ‘Loneliest boy in Russia’ https://t.co/aLk21l4ynl pic.twitter.com/O740ykfgGW — New York Post (@nypost) December 9, 2025

Το παλάτι, 230 μίλια βορειοδυτικά της Μόσχας, πιστεύεται ότι φιλοξενεί ένα υπόγειο πυρηνικό καταφύγιο και νοσοκομειακές εγκαταστάσεις.

Το οίκημα λειτουργεί ως βασικό οχυρό για τον Πούτιν, με τεράστια ασφάλεια, φυλάσσεται από ομοσπονδιακή υπηρεσία ασφαλείας και οι ποινές για τους παραβάτες περιλαμβάνουν δύο χρόνια «σωφρονιστικής εργασίας»» και πρόστιμα έως και 6.000 ευρώ.

Η Αλίνα Καμπάεβα, πρώην πρωταθλήτρια ρυθμικής γυμναστικής και νυν μέλος της Δούμας από το φιλοκρεμλινικό κόμμα Ενωμένη Ρωσία, αντιδρά κατά τη διάρκεια συνάντησης μεταξύ του Ρώσου πρωθυπουργού Βλαντιμίρ Πούτιν (αόρατος) και βουλευτών, μελών του κόμματος Ενωμένη Ρωσία, έξω από τη Μόσχα, την Κυριακή 29 Ιουνίου 2008 AP/Mikhail Metzel

Πρόσφατες αναφορές θέλουν τον Πούτιν να έχει μετακομίσει εκεί και δεν χρησιμοποιεί προσωρινά την επίσημη κατοικία του στο Νόβο-Ογκαρέβο, στα περίχωρα της Μόσχας, η οποία είναι εκτεθειμένη σε ουκρανικές επιθέσεις.

Η Καμπάεβα είναι γνωστό ότι διαθέτει ένα μεγάλο ξύλινο σπίτι στην εκτεταμένη έκταση, το οποίο μοιράζεται με τα παιδιά τους, ξεχωριστό από την κύρια «χρυσή» έπαυλη.

#Maps #Coup #Moscow #Moskva: How often is Vladimir Putin in Moscow? Per the NY Post, he and girlfriend Alina Kabaeva live on the banks of Lake Valdeskoye near Valdai. It's 260 miles SE to the Kremlin, Moscow and 200 miles to the Admiralty, St. Petersburg. https://t.co/upyuJ2crLJ https://t.co/WmvY99inKl pic.twitter.com/LoPknioFom — USAS: airplanes, ships, tanks, weather, travel! :) (@USAS_WW1) June 24, 2023

Ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης αποκαλύπτουν ότι η Καμπάεβα γέννησε ένα παιδί του Πούτιν το 2015 στην Ελβετία και ένα άλλο τέσσερα χρόνια αργότερα στη Μόσχα.

Ορισμένες φήμες υποδηλώνουν ότι έχουν μια μεγαλύτερη οικογένεια μαζί.

Η σχέση τους ξεκίνησε μετά την αποχώρηση του Πούτιν από μια άλλη μυστική ερωμένη, τη Σβετλάνα Κριβονόγκιχ, 50 ετών, με την οποία απέκτησε την 23χρονη Λουίζα Ρόζοβα.

O Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και η σύζυγός του Λιουντμίλα περπατούν προς ένα εκλογικό τμήμα στη Μόσχα (2008). Ο Πούτιν, την Παρασκευή 18 Απριλίου 2008, αρνήθηκε μια είδηση που δημοσιεύτηκε σε ταμπλόιντ ότι είχε χωρίσει τη σύζυγό του και σκόπευε να παντρευτεί την Αλίνα Καμπάεβα, μια πρωταθλήτρια γυμνάστρια που είναι έχει σχεδόν τα μισά του χρόνια AP/Mikhail Metzel

Σύμφωνα με το ανεξάρτητο ρωσικό μέσο ενημέρωσης Proekt: Τα σπίτια του Πούτιν και της Καμπάεβα απέχουν σε ίσα απόσταση από ένα τεράστιο συγκρότημα σπα με σολάριουμ, κρυοθάλαμο, πισίνα 25 μέτρων, χαμάμ, σάουνα, δωμάτιο λάσπης, μπανιέρες μασάζ, χώρους κοσμετολογίας και οδοντιατρικής».

Η έρευνα αποκαλύπτει ότι υπάρχει «σταθερή παρουσία παιδιών στην κατοικία».

«Τα καλοκαίρια του 2020 και του 2021, δημιουργήθηκε μια μικρή πίστα καρτ στην τοποθεσία των πρώην ελικοδρομίων.

«Και ακριβώς δίπλα στην κατοικία, μεταξύ 2016 και 2020, δημιουργήθηκε μια μεγάλη παιδική χαρά σε κίτρινο και μπλε χρώμα, βαθιά μέσα στο δάσος».

Ο Πούτιν χρησιμοποιεί το «προσωπικό θωρακισμένο τρένο» του για να μεταβαίνει στο καταφύγιό του δίπλα στη λίμνη.

«Για το λόγο αυτό, κατασκευάστηκε ένας μυστικός, φυλασσόμενος σταθμός κοντά στην κατοικία του», ανέφερε το Proekt.

Ο Ρώσος πρόεδρος έχει δημιουργήσει ένα τρίο από παλάτια-καταφύγια υψηλής ασφάλειας σε όλη τη Ρωσία, καθώς φοβάται όλο και περισσότερο ότι θα σκοτωθεί, σύμφωνα με τον υψηλόβαθμο αποστάτη του Κρεμλίνου Γκλεμπ Καρακούλοφ.

Η Καμπάεβα, που κάποτε αποκαλούταν «η πιο ευλύγιστη γυναίκα της Ρωσίας», έγινε ερωμένη του Βλαντ το 2006 και μόλις ένα χρόνο αργότερα, ο πρώην φίλος της, ο τραγουδιστής Μουράτ Νασύροφ, πέθανε σε μια ύποπτη «πτώση» από το μπαλκόνι του πέμπτου ορόφου.

Η οργή του Κρεμλίνου για οποιαδήποτε αναφορά στην ιδιωτική ζωή του Πούτιν αποκαλύφθηκε το 2008, όταν μια ταμπλόιντ εφημερίδα της Μόσχας ανέφερε ότι ο Πούτιν και η Καμπάεβα επρόκειτο να παντρευτούν.

Ο Πούτιν επέκρινε τους δημοσιογράφους για το ότι έβαζαν τη «μύτη τους» στις υποθέσεις του – και η εφημερίδα δέχτηκε άμεση έφοδο, ο εκδότης της απομακρύνθηκε και η έκδοση της εφημερίδας σταμάτησε.

Το Κρεμλίνο έδωσε στα αγόρια το ψεύτικο επώνυμο Σπιρίντονοφ και διέγραψε κάθε ίχνος της ύπαρξής τους.