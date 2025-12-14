Πούτιν: Περικυκλώνει με 20 συστήματα αεράμυνας το παλάτι - καταφύγιο για την προστασία των γιων του

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν φέρεται να κατοικεί μόνιμα πλέον στο πολυτελές καταφύγιο, καθώς η προεδρική κατοικία στη Μόσχα είναι «εύκολος στόχος» σε ουκρανικές επιθέσεις

Επιμέλεια - Newsbomb

Πούτιν: Περικυκλώνει με 20 συστήματα αεράμυνας το παλάτι - καταφύγιο για την προστασία των γιων του
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Κρυμμένη στο δάσος του Νόβγκοροντ της Ρωσίας βρίσκεται η πολυτελής έπαυλη Valdai, που χρησιμεύει ως καταφύγιο για τον Ρώσο πρόεδρο, και την «κρυφή» οικογένειά του.

Σύμφωνα με νέα έρευνα, η πολυτελής κατοικία περιβάλλεται πλέον από τουλάχιστον 20 σύγχρονα συστήματα αεροπορικής άμυνας, όταν τον Αύγουστο υπήρχαν μόνο 12 συστήματα ενσωματωμένα στον χαλύβδινο δακτύλιο του παλατιού Valdai – και πριν από λίγο περισσότερο από ένα χρόνο, υπήρχαν μόνο επτά. Προστατεύονται κυρίως από συστήματα Pantsir-M και S-400.

Ο Ρώσος πρόεδρος πιστεύεται ότι κρύβεται εκεί με τη λεγόμενη «πρώτη ερωμένη» της Ρωσίας, την 42χρονη Αλίνα Καμπάεβα, και τους δύο γιους τους, τον 10χρονο Ιβάν και τον 6χρονο Βλαντιμίρ Τζούνιορ.

Το παλάτι, 230 μίλια βορειοδυτικά της Μόσχας, πιστεύεται ότι φιλοξενεί ένα υπόγειο πυρηνικό καταφύγιο και νοσοκομειακές εγκαταστάσεις.

Το οίκημα λειτουργεί ως βασικό οχυρό για τον Πούτιν, με τεράστια ασφάλεια, φυλάσσεται από ομοσπονδιακή υπηρεσία ασφαλείας και οι ποινές για τους παραβάτες περιλαμβάνουν δύο χρόνια «σωφρονιστικής εργασίας»» και πρόστιμα έως και 6.000 ευρώ.

Alina Kabaeva

Η Αλίνα Καμπάεβα, πρώην πρωταθλήτρια ρυθμικής γυμναστικής και νυν μέλος της Δούμας από το φιλοκρεμλινικό κόμμα Ενωμένη Ρωσία, αντιδρά κατά τη διάρκεια συνάντησης μεταξύ του Ρώσου πρωθυπουργού Βλαντιμίρ Πούτιν (αόρατος) και βουλευτών, μελών του κόμματος Ενωμένη Ρωσία, έξω από τη Μόσχα, την Κυριακή 29 Ιουνίου 2008

AP/Mikhail Metzel

Πρόσφατες αναφορές θέλουν τον Πούτιν να έχει μετακομίσει εκεί και δεν χρησιμοποιεί προσωρινά την επίσημη κατοικία του στο Νόβο-Ογκαρέβο, στα περίχωρα της Μόσχας, η οποία είναι εκτεθειμένη σε ουκρανικές επιθέσεις.

Η Καμπάεβα είναι γνωστό ότι διαθέτει ένα μεγάλο ξύλινο σπίτι στην εκτεταμένη έκταση, το οποίο μοιράζεται με τα παιδιά τους, ξεχωριστό από την κύρια «χρυσή» έπαυλη.

Ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης αποκαλύπτουν ότι η Καμπάεβα γέννησε ένα παιδί του Πούτιν το 2015 στην Ελβετία και ένα άλλο τέσσερα χρόνια αργότερα στη Μόσχα.

Ορισμένες φήμες υποδηλώνουν ότι έχουν μια μεγαλύτερη οικογένεια μαζί.

Η σχέση τους ξεκίνησε μετά την αποχώρηση του Πούτιν από μια άλλη μυστική ερωμένη, τη Σβετλάνα Κριβονόγκιχ, 50 ετών, με την οποία απέκτησε την 23χρονη Λουίζα Ρόζοβα.

Putin Women

O Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και η σύζυγός του Λιουντμίλα περπατούν προς ένα εκλογικό τμήμα στη Μόσχα (2008). Ο Πούτιν, την Παρασκευή 18 Απριλίου 2008, αρνήθηκε μια είδηση που δημοσιεύτηκε σε ταμπλόιντ ότι είχε χωρίσει τη σύζυγό του και σκόπευε να παντρευτεί την Αλίνα Καμπάεβα, μια πρωταθλήτρια γυμνάστρια που είναι έχει σχεδόν τα μισά του χρόνια

AP/Mikhail Metzel

Σύμφωνα με το ανεξάρτητο ρωσικό μέσο ενημέρωσης Proekt: Τα σπίτια του Πούτιν και της Καμπάεβα απέχουν σε ίσα απόσταση από ένα τεράστιο συγκρότημα σπα με σολάριουμ, κρυοθάλαμο, πισίνα 25 μέτρων, χαμάμ, σάουνα, δωμάτιο λάσπης, μπανιέρες μασάζ, χώρους κοσμετολογίας και οδοντιατρικής».

Η έρευνα αποκαλύπτει ότι υπάρχει «σταθερή παρουσία παιδιών στην κατοικία».

«Τα καλοκαίρια του 2020 και του 2021, δημιουργήθηκε μια μικρή πίστα καρτ στην τοποθεσία των πρώην ελικοδρομίων.

«Και ακριβώς δίπλα στην κατοικία, μεταξύ 2016 και 2020, δημιουργήθηκε μια μεγάλη παιδική χαρά σε κίτρινο και μπλε χρώμα, βαθιά μέσα στο δάσος».

Ο Πούτιν χρησιμοποιεί το «προσωπικό θωρακισμένο τρένο» του για να μεταβαίνει στο καταφύγιό του δίπλα στη λίμνη.

«Για το λόγο αυτό, κατασκευάστηκε ένας μυστικός, φυλασσόμενος σταθμός κοντά στην κατοικία του», ανέφερε το Proekt.

Ο Ρώσος πρόεδρος έχει δημιουργήσει ένα τρίο από παλάτια-καταφύγια υψηλής ασφάλειας σε όλη τη Ρωσία, καθώς φοβάται όλο και περισσότερο ότι θα σκοτωθεί, σύμφωνα με τον υψηλόβαθμο αποστάτη του Κρεμλίνου Γκλεμπ Καρακούλοφ.

Η Καμπάεβα, που κάποτε αποκαλούταν «η πιο ευλύγιστη γυναίκα της Ρωσίας», έγινε ερωμένη του Βλαντ το 2006 και μόλις ένα χρόνο αργότερα, ο πρώην φίλος της, ο τραγουδιστής Μουράτ Νασύροφ, πέθανε σε μια ύποπτη «πτώση» από το μπαλκόνι του πέμπτου ορόφου.

Η οργή του Κρεμλίνου για οποιαδήποτε αναφορά στην ιδιωτική ζωή του Πούτιν αποκαλύφθηκε το 2008, όταν μια ταμπλόιντ εφημερίδα της Μόσχας ανέφερε ότι ο Πούτιν και η Καμπάεβα επρόκειτο να παντρευτούν.

Ο Πούτιν επέκρινε τους δημοσιογράφους για το ότι έβαζαν τη «μύτη τους» στις υποθέσεις του – και η εφημερίδα δέχτηκε άμεση έφοδο, ο εκδότης της απομακρύνθηκε και η έκδοση της εφημερίδας σταμάτησε.

Το Κρεμλίνο έδωσε στα αγόρια το ψεύτικο επώνυμο Σπιρίντονοφ και διέγραψε κάθε ίχνος της ύπαρξής τους.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προϋπολογισμός 2026: Ανεβαίνουν οι τόνοι ενόψει της ψήφισης - «Πολεμικές» συνθήκες στη Βουλή λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ και μπλόκων

07:02ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη του μακελειού σε Πανεπιστήμιο - Σκότωσε δύο και τραυμάτισε εννέα - Κρυμμένοι και κλειδωμένοι χιλιάδες φοιτητές

07:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Στη «μάχη» οι ευρωπαίοι, ευκαιρία για Παναθηναϊκό, δύσκολοι έξοδοι για ΟΣΦΠ, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Περικυκλώνει με 20 συστήματα αεράμυνας το «παλάτι - καταφύγιο» για την προστασία των δύο γιων του

06:45ΚΟΣΜΟΣ

Βέλγιο: Viral η γάτα «Μάξιμους» του πρωθυπουργού - Το αιλουροειδές επικοινωναικό «όπλο» - Βίντεο

06:40ΚΟΣΜΟΣ

Δώρο Χριστουγέννων: Στοχευμένοι έλεγχοι από την Επιθεώρηση Εργασίας – Τι προβλέπεται για την καταβολή του

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο αντικυκλώνας καταρρέει, νέα κακοκαιρία χτυπά την Ανατολική Μεσόγειο - Τι θα γίνει τα Χριστούγεννα

06:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χριστουγεννιάτικο τραπέζι: Στα ύψη οι τιμές για κρέατα και γλυκά - Το κόστος για μοσχάρι, χοιρινό και κατσίκι

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Δύο γυναίκες στο «κάδρο» των Αρχών - Οι αντιφάσεις που «έκαψαν» τον ανιψιό

06:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στα άκρα η κόντρα κυβέρνησης - αγροτών: Δεν πάνε στο Μαξίμου τη Δευτέρα και ζητούν να δεσμευτεί ο Μητσοτάκης για τα αιτήματά τους πριν τους συναντήσει

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Το «σιωπηλό» γονίδιο του καρκίνου: Πώς ο δότης σπέρματος με μετάλλαξη δεν εντοπίστηκε ποτέ - Τι λέει στο Newsbomb ο γιατρός του παιδιού που πέθανε στην Ελλάδα

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 14 Δεκεμβρίου: Η Κυριακή των προπατόρων του Ιησού Χριστού - Μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Κυριακή 14 Δεκεμβρίου

05:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου: Νωρίτερα οι πληρωμές - Οι ημερομηνίες που θα δουν λεφτά οι δικαιούχοι

05:00ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί στο Brown University: Πάνω από 400 αστυνομικοί στην περιοχή του περιστατικού

04:36ΕΛΛΑΔΑ

Χριστουγεννιάτικες διακοπές: Πότε κλείνουν τα σχολεία

04:13ΚΟΣΜΟΣ

Τυνησία: Άγριες συγκρούσεις μεταξύ αστυνομίας και διαδηλωτών

03:47ΚΟΣΜΟΣ

Βολιβία: Τουλάχιστον τρεις νεκροί εξαιτίας πλημμυρών

03:09ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Σχεδίαζαν μακελειό σε Χριστουγεννιάτικη αγορά - Συλλήψεις 5 υπόπτων από την αστυνομία

02:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεφαλογιάννης: Στρατηγική επένδυση στην πρόληψη, την ανθεκτικότητα και την ασφάλεια των πολιτών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:56ΕΛΛΑΔΑ

Το Ρουμλούκι και η σχέση του… με τον Μέγα Αλέξανδρο

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Δύο γυναίκες στο «κάδρο» των Αρχών - Οι αντιφάσεις που «έκαψαν» τον ανιψιό

08:48ΚΟΣΜΟΣ

Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο

21:11ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Έμαθε από δημοσιογράφους ότι είναι κατηγορούμενος - «Εγώ είμαι ηλεκτρολόγος»

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο αντικυκλώνας καταρρέει, νέα κακοκαιρία χτυπά την Ανατολική Μεσόγειο - Τι θα γίνει τα Χριστούγεννα

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Περικυκλώνει με 20 συστήματα αεράμυνας το «παλάτι - καταφύγιο» για την προστασία των δύο γιων του

00:19ΕΛΛΑΔΑ

Επίσκεψη Μητσοτάκη σε «μπλόκο-αλκοτέστ» της τροχαίας - «Κάνετε σπουδαία δουλειά» είπε σε άνδρες και γυναίκες της τροχαίας και έκανε αλκοτέστ

18:15ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Ποιος «μίλησε» και ανέτρεψε τα δεδομένα - Τα κενά στο παζλ, οι πιέσεις και τα ασφαλή συμπεράσματα της ανακρίτριας

00:48ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Μακελειό σε Πανεπιστημιούπολη - Δύο νεκροί και εννέα τραυματίες - Ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του δράστη

22:21ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Προβληματισμός στο Μαξίμου μετά το «όχι» στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό - Ένταση στα μπλόκα

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Το «σιωπηλό» γονίδιο του καρκίνου: Πώς ο δότης σπέρματος με μετάλλαξη δεν εντοπίστηκε ποτέ - Τι λέει στο Newsbomb ο γιατρός του παιδιού που πέθανε στην Ελλάδα

22:55ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ζεστός βραχώδης πλανήτης με ατμόσφαιρα: Η ανακάλυψη της NASA που αλλάζει τα δεδομένα

15:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Τσατραφύλλιας: «Σκληρό καρύδι ο αντικυκλώνας» - Τι προβλέπει για τα Χριστούγεννα

06:45ΚΟΣΜΟΣ

Βέλγιο: Viral η γάτα «Μάξιμους» του πρωθυπουργού - Το αιλουροειδές επικοινωναικό «όπλο» - Βίντεο

14:34ΚΟΣΜΟΣ

Το «μάτι» της Τουρκίας μέσα στην ΕΑΒ όπου εκσυγχρονίζονται τα ελληνικά F-16 στην έκδοση Viper: Η φωτογραφία που μοιάζει κατασκοπευτική

20:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Πόπη με την Φεράρι «πανηγυρίζει» την παραπομπή της Ζωής Κωνσταντοπούλου για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 14 Δεκεμβρίου: Η Κυριακή των προπατόρων του Ιησού Χριστού - Μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας

08:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφώνησαν GFS και ECMWF - Διπλή κακοκαιρία τα Χριστούγεννα

14:34LIFESTYLE

Grand Hotel: Πότε θα δούμε τα τελευταία επεισόδια της χρονιάς

06:44ΚΟΣΜΟΣ

«Μαρμάρινη Θεά» ηλικίας 2300 ετών ανακαλύφθηκε στη Σμύρνη - Γιατί εντυπωσίασε τους αρχαιολόγους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ