Μαρούσι – ΠΑΟΚ 87-97: Άντεξε στην πίεση κι έφυγε νικητή ο «Δικέφαλος του Βορρά»

Ο ΠΑΟΚ αγχώθηκε, αλλά κατάφερε να φύγει με το «διπλό» (97-87) από το Μαρούσι, έχοντας πρωταγωνιστές τους πρωτοεμφανιζόμενους Τίμι Άλεν (17π.) και Μπριν Ταϊρί (16π., 4ριμπ., 4ασ.).

