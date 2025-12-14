Μαρούσι – ΠΑΟΚ 87-97: Άντεξε στην πίεση κι έφυγε νικητή ο «Δικέφαλος του Βορρά»
Ο ΠΑΟΚ αγχώθηκε, αλλά κατάφερε να φύγει με το «διπλό» (97-87) από το Μαρούσι, έχοντας πρωταγωνιστές τους πρωτοεμφανιζόμενους Τίμι Άλεν (17π.) και Μπριν Ταϊρί (16π., 4ριμπ., 4ασ.).
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:55 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Κέρκυρα: Νεκρός 53χρονος ενώ εκτελούσε εργασίες
15:45 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Ηράκλειο: Χειροπέδες σε 46χρονη για κλοπές και απάτες
14:47 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Πώς θα πληρώσετε τα τέλη κυκλοφορίας
08:56 ∙ ΕΛΛΑΔΑ