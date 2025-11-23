Τζουμέρκα: Η στιγμή της διάσωσης πυροσβέστη της ΕΜΑΚ που παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά ποταμού

Τεράστιες καταστροφές προκάλεσε η πρόσφατη κακοκαιρία στη Δυτική Ελλάδα, ειδικά στην Ήπειρο και στα Βόρεια Τζουμέρκα.

Σε βίντεο του epirusgate, καταγράφεται η στιγμή που ο διασώστης επιχειρούσε να διασχίσει τον Ραφτανίτη ποταμό για να φτάσει στον οικισμό Κουκούλια, όπου υπήρχαν εγκλωβισμένοι πολίτες. Αν και ήταν δεμένος με σχοινί και είχε τη στήριξη συναδέλφων του, η ισχυρή ροή του νερού τον παρέσυρε, παρασύροντάς τον με δύναμη προς τα κάτω.



Την ίδια στιγμή, ο συνάδελφός του προσπαθεί να τον συγκρατήσει αλλά δεν τα καταφέρνει καθώς χάνει την ισορροπία του. Πέφτει και αυτός στο ποτάμι όπου τα ορμητικά νερά τον σταματάνε σε ένα βράχο. Με δύναμη κρατάει το σχοινί, μέχρι ο διασώστης να καταφέρει να βγει στην ακτή.

