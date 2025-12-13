Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο
Το βίντεο -διάρκειας περίπου 18 λεπτών- είναι μια συλλογή από πολλά και διάφορα περιστατικά που υπόσχεται άφθονο γέλιο
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Από επικές γκάφες μέχρι ξεκαρδιστικές πτώσεις που έγιναν viral, το γνωστό κανάλι στο YouTube, FailArmy, παρουσίασε ένα βίντεο με τις καλύτερες και πιο αστείες στιγμές της εβδομάδας.
Το βίντεο -διάρκειας περίπου 18 λεπτών- είναι μια συλλογή από πολλά και διάφορα περιστατικά που υπόσχεται άφθονο γέλιο.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:00 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Βρήκε τυχαία τη Lamborghini Miura του πατέρα του μετά από 50 χρόνια
08:16 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Η νέα Mercedes GLC με EQ Technology στην Ελλάδα - Πόσο κοστίζει
14:34 ∙ LIFESTYLE
Grand Hotel: Πότε θα δούμε τα τελευταία επεισόδια της χρονιάς
07:45 ∙ ΕΛΛΑΔΑ