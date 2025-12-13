Live - Το 19ο Φεστιβάλ Ποντιακών Χορών στην Καρδίτσα

Η Καρδίτσα γίνεται το επίκεντρο του ποντιακού ελληνισμού, φιλοξενώντας το 19ο Φεστιβάλ Ποντιακών Χορών της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος (ΠΟΕ). Το κλειστό γυμναστήριο «Γιάννης Μπουρούσης» δονείται από τον ρυθμό, τη συγκίνηση και τη λεβεντιά της ποντιακής παράδοσης, σε έναν θεσμό που κάθε χρόνο ενώνει γενιές και μνήμες.

Η φετινή διοργάνωση έχει βαθιά ουσιαστικό χαρακτήρα, καθώς είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Μιχάλη Χαραλαμπίδη. Πρόκειται για έναν φόρο τιμής στον άνθρωπο που με λόγο και έργο αγωνίστηκε για τη δικαίωση, τη μνήμη και την αξιοπρέπεια του Ποντιακού Ελληνισμού.

Στο Φεστιβάλ συμμετέχουν και οι πέντε περιφερειακοί σύνδεσμοι της ΠΟΕ, μεταφέροντας στη σκηνή τον ισχυρό παλμό της ιστορίας μέσα από τα χορευτικά τους βήματα.

Παρακολουθήστε ζωντανά το 19ο Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χορών