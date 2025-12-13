World Travel Market: Αυτές είναι οι καλύτερες πόλεις για το 2026 - Η θέση της Αθήνας

Η κορυφαία έκθεση τουρισμού, World Travel Market, αποτέλεσε το πλαίσιο για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της έρευνας «World’s Best Cities», δηλαδή οι καλύτερες πόλεις στον κόσμο για το 2026. Την έρευνα πραγματοποίησε η Resonance, μια εταιρεία εξειδικευμένη στο place branding και την ανάλυση προορισμών, σε συνεργασία με την Ipsos.

Λονδίνο, Νέα Υόρκη, Παρίσι στις πρώτες θέσεις

Το Λονδίνο επιβεβαίωσε για άλλη μια χρονιά την κυριαρχία του, κατακτώντας την 1η θέση παγκοσμίως. Η βρετανική πρωτεύουσα διακρίθηκε ιδιαίτερα για την οικονομική ευρωστία (1η θέση), την ελκυστικότητα (2η θέση) και την ποιότητα ζωής (3η θέση).

Η έρευνα αξιολογεί τις πόλεις βάσει τριών βασικών πυλώνων:

Ποιότητα ζωής: Πρόσβαση σε πράσινους χώρους, δημόσιες συγκοινωνίες, καθαρό αέρα. Ελκυστικότητα: Πολιτισμός, νυχτερινή ζωή, διαδικτυακή απήχηση σε κατοίκους και επισκέπτες. Οικονομική ευρωστία: Οικονομική δυναμική, μορφωτικό επίπεδο, αεροπορική συνδεσιμότητα.

Στη 2η θέση της λίστας των 100 πόλεων βρέθηκε η Νέα Υόρκη, η οποία ενισχύθηκε από μεγάλες επενδύσεις στον πολιτιστικό τομέα και έργα υποδομών. Την τριάδα συμπληρώνει το Παρίσι (3η θέση), το οποίο επιβεβαιώνει τον συνδυασμό ιστορικού βάθους και μελλοντικού προσανατολισμού.

Η θέση της Ελλάδας και η πρώτη δεκάδα

Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, η Αθήνα κατατάσσεται στην 74η θέση μεταξύ των 100 πόλεων που αξιολογήθηκαν.

Οι ΗΠΑ κατέγραψαν τη μεγαλύτερη παρουσία στη λίστα με 19 πόλεις, ακολουθούμενες από τη Γερμανία (8 πόλεις) και την Κίνα (7 πόλεις).

Αναλυτικά, η πρώτη δεκάδα των «World’s Best Cities» διαμορφώνεται ως εξής:

Κατάταξη Πόλη 1 Λονδίνο 2 Νέα Υόρκη 3 Παρίσι 4 Τόκιο 5 Μαδρίτη 6 Σιγκαπούρη 7 Ρώμη 8 Ντουμπάι 9 Βερολίνο 10 Βαρκελώνη

Διαβάστε επίσης