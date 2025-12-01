CNN: Γιατί η Ελλάδα είναι το καλύτερο μέρος για τη συνταξιοδότηση

Η Ελλάδα αναδείχθηκε ως ο καλύτερος προορισμός παγκοσμίως για συνταξιοδότηση το 2026, σύμφωνα με τον Ετήσιο Παγκόσμιο Δείκτη Συνταξιοδότησης που δημοσιεύει το CNN σε συνεργασία με την πλατφόρμα International Living.

Η χώρα ξεχώρισε για το συνδυασμό προσιτού κόστους ζωής, ευνοϊκού κλίματος, ποιοτικής υγειονομικής περίθαλψης και ευνοϊκών προγραμμάτων βίζας, καθιστώντας την ιδανική επιλογή για όσους αναζητούν μια νέα ζωή μετά τα 60.

Το International Living αξιολογεί κάθε χρόνο τις κορυφαίες χώρες για συνταξιοδότηση με βάση κριτήρια όπως το κόστος ζωής, το κλίμα, η ποιότητα υγειονομικής περίθαλψης, η διαθεσιμότητα βίζας, η στέγαση και η ευκολία ένταξης. Φέτος, η Ελλάδα κατέκτησε την πρώτη θέση, αφήνοντας πίσω παραδοσιακούς προορισμούς όπως η Πορτογαλία και η Ισπανία.

Το πρόγραμμα Golden Visa της Ελλάδας, που επιτρέπει σε ξένους επενδυτές να αποκτήσουν άδεια παραμονής με επένδυση από 250.000 ευρώ σε ακίνητα, θεωρείται από τα πιο προσιτά στην Ευρώπη. Επιπλέον, το ευχάριστο μεσογειακό κλίμα, ο φιλόξενος τρόπος ζωής και η πρόσβαση σε σύγχρονες ιατρικές υπηρεσίες καθιστούν την Ελλάδα ελκυστική επιλογή.

Αμερικανοί συνταξιούχοι που επέλεξαν την Ελλάδα, όπως η Πατρίσια Μέιχαν και ο Νταν Ματαράτσο, έχουν αγοράσει ακίνητα σε περιοχές όπως η Κρήτη, απολαμβάνοντας οικονομικά προσιτή διαμονή κοντά στη θάλασσα και σύγχρονες ανέσεις. Παράλληλα, η εύκολη πρόσβαση σε τοπικές αγορές και υπηρεσίες διευκολύνει την ένταξή τους στην κοινότητα.

Οι υπόλοιποι κορυφαίοι προορισμοί

Στην κατάταξη ακολουθούν χώρες όπως ο Παναμάς, γνωστός για τα προγράμματα βίζας και τις εκπτώσεις σε υπηρεσίες για συνταξιούχους, η Κόστα Ρίκα με το εξαιρετικό κλίμα και τον σεβασμό στο περιβάλλον, και η Πορτογαλία, που παραμένει δημοφιλής για την ποιότητα ζωής και το πρόγραμμα βίζας D7.

Επίσης, το Μεξικό ξεχωρίζει για το χαμηλό κόστος ζωής και τις σύγχρονες υποδομές, η Ιταλία για την πολιτιστική κληρονομιά και τη φιλόξενη κοινότητα, ενώ η Γαλλία διατηρεί υψηλή βαθμολογία χάρη στο καθολικό σύστημα υγείας.

Η Ισπανία και η Ταϊλάνδη προσφέρουν επίσης ελκυστικές επιλογές, με την πρώτη να ξεχωρίζει στην υγειονομική περίθαλψη και την δεύτερη στο κόστος ζωής και την ποιότητα του κλίματος. Η Μαλαισία συμπληρώνει τη λίστα με τις προσιτές τιμές και τις ποικίλες πολιτισμικές εμπειρίες.