Αυτές είναι οι 20 κορυφαίες πόλεις του 2026 – Τα τρία κριτήρια για τους ιδανικούς προορισμούς

Λονδίνο, Άμστερνταμ και Βερολίνο, αλλά και… Σαγκάη & Ντουμπάι – Οι άξονες στους οποίους βασίστηκε η αξιολόγηση

Η Ρώμη, Ιταλία.

Νέοι εξερευνητές και επαγγελματίες, κατά κύματα, αναζητούν κάθε χρόνο το ιδανικό μέρος, αυτήν την περιοχή που θα τούς προσφέρει την τέλεια ισορροπία ανάμεσα στη ζωή, την καριέρα και την προσωπική τους ελευθερία.

Η εταιρεία Resonance χαρτογράφησε περισσότερες από 400 πόλεις με πληθυσμό άνω του 1 εκατ. πολιτών και δημιούργησε μία λίστα που αντικατοπτρίζει τις πλέον δυναμικές, βιώσιμες και συναρπαστικές μητροπόλεις για το 2026.

Η αξιολόγηση βασίστηκε σε τρεις άξονες:

Ποιότητα ζωής: Φιλικές προς την οικογένεια εμπειρίες, δυνατότητα εύκολης μετακίνησης, ποιότητα μεταφορών.

Φύση και ευημερία: Χώροι «πρασίνου», περιβαλλοντική ενσυναίσθηση, υγεία κατοίκων.

Οικονομική ανάπτυξη και δυναμική: Πεδίο του «επιχειρείν», εισόδημα, προσβασιμότητα, νυχτερινή ζωή και πολιτισμός.

Επιπλέον, η Resonance ανέλυσε δεδομένα χρηστών από Google, Instagram και TikTok για να καταγράψει τον ψηφιακό «παλμό» κάθε πόλης. Δηλαδή, πόσο την μοιράζονται, την αναζητούν και τη συζητούν οι ταξιδιώτες.

Η τελική πρώτη 20άδα περιλαμβάνει μητροπόλεις από τρεις ηπείρους, ενώ, η Μέση Ανατολή δηλώνει δυναμικά παρούσα με το Ντουμπάι. Αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι δημοφιλείς περιοχές, όπως το Μαϊάμι ή η Πόλη του Μεξικού, έμειναν εκτός TOP 20.

Η Αθήνα βρίσκεται στην 74η θέση.

Οι 20 καλύτερες πόλεις για το 2026

  1. Λονδίνο.
  2. Νέα Υόρκη.
  3. Παρίσι.
  4. Τόκιο.
  5. Μαδρίτη.
  6. Σιγκαπούρη.
  7. Ρώμη.
  8. Ντουμπάι.
  9. Βερολίνο.
  10. Βαρκελώνη.
  11. Σίδνεϊ.
  12. Λος Άντζελες.
  13. Σεούλ.
  14. Άμστερνταμ.
  15. Πεκίνο.
  16. Σαγκάη.
  17. Τορόντο.
  18. Σάο Πάολο.
  19. Χονγκ Κονγκ.
  20. Κωνσταντινούπολη.

