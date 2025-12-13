Πήραν το στέμμα από τη Μις Φινλανδία επειδή έκανε την...Κινέζα

Η ανάρτηση που την «έκαψε» και ξεσήκωσε θύελα στην ασιατική κοινότητα

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Πήραν το στέμμα από τη Μις Φινλανδία επειδή έκανε την...Κινέζα
LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μία ανάρτηση της Μις Φινλανδία, Σάρα Ντζάφτσε, στάθηκε η αιτία για να χάσει τον τίτλο της και να δεχθεί σφοδρή κριτική.

Λίγες εβδομάδες αφότου συμμετείχε στον διαγωνισμό ομορφιάς Μις Υφήλιος, η 22χρονη Σάρα Ντζάφτσε, έγινε πρώην εστεμμένη, εξαιτίας μιας φωτογραφίας της όπου δείχνει να τραβάει τις άκρες των ματιών της με τη λεζάντα «kiinalaisenkaa syömäs», που μεταφράζεται περίπου ως «τρώγοντας κινέζικο», στα τέλη Νοεμβρίου.

miss-finland-sarah-dzafce1.jpg

Η εικόνα κοινοποιήθηκε στην ανώνυμη γερμανική εφαρμογή Jodel από έναν φίλο που φέρεται να έγραψε τη λεζάντα εν αγνοία της Ντζάφτσε, ανέφεραν οι Helsinki Times.

Αρχικά η ίδια ισχυρίστηκε ότι υπέφερε από «έντονο πονοκέφαλο» και έτριβε τους κροτάφους της.

Η Ντζάφτσε, η οποία στέφθηκε Μις Φινλανδία τον Σεπτέμβριο, αντιμετώπισε αντιδράσεις για την χειρονομία της προς την ασιατική κοινότητα και της αφαιρέθηκε η τιμητική διάκριση που της είχε απονεμηθεί τέσσερις μήνες νωρίτερα.

«Ο τίτλος της Μις Φινλανδία που κατείχε η Σάρα Ντζάφτσε έχει ανακληθεί από σήμερα», ανακοίνωσε ο ομώνυμος οργανισμός στο Instagram την Πέμπτη.

«Αυτή η απόφαση δεν αφορά στην ανθρώπινη αξία ενός ατόμου, αλλά την ευθύνη. Όταν ένα άτομο φέρει έναν εθνικό και διεθνή αντιπροσωπευτικό ρόλο, οι πράξεις και η ευθύνη είναι αδιαχώριστες.»

Οι αξιωματούχοι αποκάλυψαν ότι περίμεναν την επιστροφή της στη σκανδιναβική χώρα για να εκπληρώσουν την τιμωρία τους.

Η Ντζάφτσε συμμετείχε στον φετινό διαγωνισμό Μις Υφήλιος, αλλά δεν κατάφερε να μπει στις 30 κορυφαίες. Ζήτησε συγγνώμη για την ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram αργότερα, λίγο πριν χάσει το το στέμμα της.

«Καταλαβαίνω πλήρως ότι οι πράξεις μου έχουν προκαλέσει δυσαρέσκεια σε πολλούς ανθρώπους και λυπάμαι βαθιά γι' αυτό», έγραψε η Ντζάφτσε. «Θέλω να ζητήσω συγγνώμη, ειδικά από εκείνους που έχουν επηρεαστεί προσωπικά από αυτή την κατάσταση. Αυτή δεν ήταν σε καμία περίπτωση η πρόθεσή μου.»

«Ο τίτλος της Μις Φινλανδία δεν είναι απλώς ένα στέμμα για μένα, είναι και μια ευθύνη. Είμαι υπεύθυνη για το πώς μιλάω, πώς συμπεριφέρομαι και πώς οι πράξεις μου μπορούν να επηρεάσουν τους ανθρώπους. Ξέρω ότι έχω ακόμα πολλά να εξελιχθώ», είπε. «Αναλαμβάνω την ευθύνη για τις πράξεις μου και μαθαίνω από αυτές στο μέλλον».

Η 25χρονη Τάρα Λέχτονεν πρώτη επιλαχούσα στέφθηκε Μις Φινλανδία, αλλά δεν θα μπορέσει να συμμετάσχει στον διαγωνισμό Μις Υφήλιος της επόμενης χρονιάς.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:44ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Αντίστροφη μέτρηση για τον πρώτο διαγωνισμό για κλιματισμό - Στον ΗΣΑΠ το μεγαλύτερο πρόβλημα

18:35ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Η επόμενη μέρα μετά το «όχι» στη συνάντηση με Μητσοτάκη και την έκκληση της κυβέρνησης για διάλογο με ανοιχτούς δρόμους - Αυτή είναι η λίστα με τα αιτήματά τους

18:29ΜΠΑΣΚΕΤ

Greek Basketball League: «Διπλό» του Άρη στο «Ιβανώφειο» σε σπουδαίο ντέρμπι

18:24ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Ενέδρα σε Αμερικανούς στρατιώτες - Αναφορές για τραυματίες, νεκρός ο δράστης

18:15ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Ποιος «μίλησε» και ανέτρεψε τα δεδομένα - Τα κενά στο παζλ, οι πιέσεις και τα ασφαλή συμπεράσματα της ανακρίτριας

18:04ΚΟΣΜΟΣ

22 χρόνια από το «τέλος» του Σαντάμ Χουσεΐν - Το χρονικό της σύλληψής του σε υπόγειο καταφύγιο

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Απρόσμενη αναγέννηση: Πώς τα εγκαταλελειμμένα διυλιστήρια μετατρέπονται σε καταφύγια άγριας ζωής

17:44ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Στα ύψη η αγωνία με την εξαφάνιση 33χρονου γιατρού – «Τον έχουμε χάσει απ’ την Κυριακή», λέει ο πατέρας του

17:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Εκτός αποστολής ο Ροντινέι για το ματς με τον Άρη

17:35LIFESTYLE

Πήραν το στέμμα από τη Μις Φινλανδία επειδή έκανε την...Κινέζα

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Στάση εργασίας στα λεωφορεία την Τετάρτη - Οι ώρες που τραβούν χειρόφρενο οι οδηγοί

17:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: «Διπλό» η Καβάλα, νίκη για Νέστο Χρυσούπολης

17:17ΕΛΛΑΔΑ

Μαρινάκης για αγρότες: «Έκκληση για διάλογο, αλλά όχι με κλειστούς δρόμους»

17:14ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Στο νοσοκομείο ασφαλιστής έπειτα από άγρια επίθεση πρώην παίκτη ριάλιτι

17:05ΚΟΣΜΟΣ

Εθνικό πάρκο Theodore Roosevelt: Άνοιξε ξανά η ομορφότερη διαδρομή της Βόρειας Ντακότα έπειτα από 6 χρόνια

16:53ΚΟΣΜΟΣ

Τέλος η μαντίλα στα σχολεία της Αυστρίας για κορίτσια κάτω των 14 ετών - Πρόστιμο €800

16:41ΚΟΣΜΟΣ

Μερτς: Αν πέσει η Ουκρανία, στο στόχαστρο της Ρωσίας θα βρεθεί η ΕΕ

16:30ΚΟΣΜΟΣ

Χαοτική υποδοχή του Μέσι στην Ινδία - Βανδαλισμοί και ξύλο εξαγριωμένων θαυμαστών

16:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Εύκολα η Καλαμάτα το Αιγάλεω, ισοπαλία για Ολυμπιακό Β’

16:19ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο ατύχημα στον Κηφισό - Καθυστερήσεις στο ύψος της Καλυφτάκη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:35ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Η επόμενη μέρα μετά το «όχι» στη συνάντηση με Μητσοτάκη και την έκκληση της κυβέρνησης για διάλογο με ανοιχτούς δρόμους - Αυτή είναι η λίστα με τα αιτήματά τους

08:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφώνησαν GFS και του ECMWF - Διπλή κακοκαιρία τα Χριστούγεννα

18:15ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Ποιος «μίλησε» και ανέτρεψε τα δεδομένα - Τα κενά στο παζλ, οι πιέσεις και τα ασφαλή συμπεράσματα της ανακρίτριας

16:10ΚΟΣΜΟΣ

Ανατριχιαστική φωτογραφία στο γραφείο του Επστάιν: Ημιλιπόθυμο κορίτσι στον καναπέ

17:14ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Στο νοσοκομείο ασφαλιστής έπειτα από άγρια επίθεση πρώην παίκτη ριάλιτι

08:56ΕΛΛΑΔΑ

Το Ρουμλούκι και η σχέση του… με τον Μέγα Αλέξανδρο

14:34ΚΟΣΜΟΣ

Το «μάτι» της Τουρκίας μέσα στην ΕΑΒ όπου εκσυγχρονίζονται τα ελληνικά F-16 στην έκδοση Viper: Η φωτογραφία που μοιάζει κατασκοπευτική

16:30ΚΟΣΜΟΣ

Χαοτική υποδοχή του Μέσι στην Ινδία - Βανδαλισμοί και ξύλο εξαγριωμένων θαυμαστών

08:48ΚΟΣΜΟΣ

Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο

14:34LIFESTYLE

Grand Hotel: Πότε θα δούμε τα τελευταία επεισόδια της χρονιάς

15:12ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Ζητούν εχέγγυα για συνάντηση με Μητσοτάκη - Έγγραφο 7 σημείων

09:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πιθανή ψυχρή εισβολή από την κεντρική Ευρώπη στην Ελλάδα - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

15:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Τσατραφύλλιας: «Σκληρό καρύδι ο αντικυκλώνας» - Τι προβλέπει για τα Χριστούγεννα

15:19ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: «Έχω λάβει 30 email για να το υιοθετήσουν - Δεν έχω δει πιο απαθές ζώο», λέει ο άνθρωπος που έχει αναλάβει προσωρινά την εποπτεία του πιτμπουλ

13:11ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Γιατί οι δότες σπέρματος έχουν εκατοντάδες παιδιά; Τι συμβαίνει με το «σπέρμα των Βίκινγκ»

05:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Νωρίτερα θα δουν λεφτά 4,2 εκατ. συνταξιούχοι – Πότε θα ξεκινήσουν οι πληρωμές

12:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Νέα Δημοκρατία έχει διαγράψει τον Μύρωνα Χιλετζάκη - Τι είπε η εκπρόσωπος τύπου του κόμματος

10:40ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία στην Κρήτη για την εξαφάνιση 33χρονου γιατρού - Βρέθηκε το όχημά του, αλλά όχι ο ίδιος

17:35LIFESTYLE

Πήραν το στέμμα από τη Μις Φινλανδία επειδή έκανε την...Κινέζα

06:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «ψυχρή εισβολή» από την Κεντρική Ευρώπη απειλεί τη χώρα - Γιατί κρίνονται όλα στις 20 Δεκεμβρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ