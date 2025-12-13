Πήραν το στέμμα από τη Μις Φινλανδία επειδή έκανε την...Κινέζα

Μία ανάρτηση της Μις Φινλανδία, Σάρα Ντζάφτσε, στάθηκε η αιτία για να χάσει τον τίτλο της και να δεχθεί σφοδρή κριτική.

Λίγες εβδομάδες αφότου συμμετείχε στον διαγωνισμό ομορφιάς Μις Υφήλιος, η 22χρονη Σάρα Ντζάφτσε, έγινε πρώην εστεμμένη, εξαιτίας μιας φωτογραφίας της όπου δείχνει να τραβάει τις άκρες των ματιών της με τη λεζάντα «kiinalaisenkaa syömäs», που μεταφράζεται περίπου ως «τρώγοντας κινέζικο», στα τέλη Νοεμβρίου.

Η εικόνα κοινοποιήθηκε στην ανώνυμη γερμανική εφαρμογή Jodel από έναν φίλο που φέρεται να έγραψε τη λεζάντα εν αγνοία της Ντζάφτσε, ανέφεραν οι Helsinki Times.

Αρχικά η ίδια ισχυρίστηκε ότι υπέφερε από «έντονο πονοκέφαλο» και έτριβε τους κροτάφους της.

Η Ντζάφτσε, η οποία στέφθηκε Μις Φινλανδία τον Σεπτέμβριο, αντιμετώπισε αντιδράσεις για την χειρονομία της προς την ασιατική κοινότητα και της αφαιρέθηκε η τιμητική διάκριση που της είχε απονεμηθεί τέσσερις μήνες νωρίτερα.

«Ο τίτλος της Μις Φινλανδία που κατείχε η Σάρα Ντζάφτσε έχει ανακληθεί από σήμερα», ανακοίνωσε ο ομώνυμος οργανισμός στο Instagram την Πέμπτη.

«Αυτή η απόφαση δεν αφορά στην ανθρώπινη αξία ενός ατόμου, αλλά την ευθύνη. Όταν ένα άτομο φέρει έναν εθνικό και διεθνή αντιπροσωπευτικό ρόλο, οι πράξεις και η ευθύνη είναι αδιαχώριστες.»

Οι αξιωματούχοι αποκάλυψαν ότι περίμεναν την επιστροφή της στη σκανδιναβική χώρα για να εκπληρώσουν την τιμωρία τους.

Η Ντζάφτσε συμμετείχε στον φετινό διαγωνισμό Μις Υφήλιος, αλλά δεν κατάφερε να μπει στις 30 κορυφαίες. Ζήτησε συγγνώμη για την ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram αργότερα, λίγο πριν χάσει το το στέμμα της.

«Καταλαβαίνω πλήρως ότι οι πράξεις μου έχουν προκαλέσει δυσαρέσκεια σε πολλούς ανθρώπους και λυπάμαι βαθιά γι' αυτό», έγραψε η Ντζάφτσε. «Θέλω να ζητήσω συγγνώμη, ειδικά από εκείνους που έχουν επηρεαστεί προσωπικά από αυτή την κατάσταση. Αυτή δεν ήταν σε καμία περίπτωση η πρόθεσή μου.»

«Ο τίτλος της Μις Φινλανδία δεν είναι απλώς ένα στέμμα για μένα, είναι και μια ευθύνη. Είμαι υπεύθυνη για το πώς μιλάω, πώς συμπεριφέρομαι και πώς οι πράξεις μου μπορούν να επηρεάσουν τους ανθρώπους. Ξέρω ότι έχω ακόμα πολλά να εξελιχθώ», είπε. «Αναλαμβάνω την ευθύνη για τις πράξεις μου και μαθαίνω από αυτές στο μέλλον».

Η 25χρονη Τάρα Λέχτονεν πρώτη επιλαχούσα στέφθηκε Μις Φινλανδία, αλλά δεν θα μπορέσει να συμμετάσχει στον διαγωνισμό Μις Υφήλιος της επόμενης χρονιάς.